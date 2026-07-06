Bereits zum vierten Mal erkunden Noah Bachofen und Nico Franzoni für die «Culinary Grand Tour of Switzerland», was die Schweiz kulinarisch kann – und machen bei der Leserschaft Lust, es sofort selber auszuprobieren.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Schweiz Tourismus

Irgendwo zwischen einem Restaurant in Rickenbach und einem Merlot in Morcote geschieht etwas Besonderes: Man verliebt sich in eine Schweiz, von der man nicht wusste, dass es sie gibt. Genau das schafft die «Culinary Grand Tour of Switzerland», die den Blick auf kulinarische Perlen der Schweiz richtet.

Bereits seit vier Staffeln schickt Schweiz Tourismus TV-Koch Noah Bachofen (31) und Content Creator Nico Franzoni (35) durch Regionen der Schweiz, die man zu kennen glaubt und dann ganz neu entdeckt. Und landete damit einen echten Hit: Hunderttausende haben die bisherigen Ausgaben bereits gesehen – und warteten ungeduldig auf die Fortsetzung.

Diese ist nun live: In der aktuellen Staffel «Genuss und Traditionen» geht die Genussreise von Bachofen und Franzoni von Schwyz durchs Muotatal, mit dem Zug durch den Gotthard ins Tessin.

Die kulinarische Schweiz erkunden Dein kulinarischer Schweizer Roadtrip wartet! Klicke dich durch die interaktive Karte und erlebe die schmackhafte Grand Tour der beiden Protagonisten hautnah. Hol dir jetzt die beste Inspiration für deine eigene Reise: Entdecke die unten aufgeführten Routen, Restaurants, Hotels, Weingüter und lokale Produzenten und plane deinen nächsten Genusstrip. Dein kulinarischer Schweizer Roadtrip wartet! Klicke dich durch die interaktive Karte und erlebe die schmackhafte Grand Tour der beiden Protagonisten hautnah. Hol dir jetzt die beste Inspiration für deine eigene Reise: Entdecke die unten aufgeführten Routen, Restaurants, Hotels, Weingüter und lokale Produzenten und plane deinen nächsten Genusstrip. Jetzt entdecken

Schleifen, käsen, assemblieren

Das Duo unterhält das Publikum wieder mit seiner typischen Art, die sich von der Machart ähnlicher Formate unterscheidet: Die beiden Hosts schauen nicht zu. Sie schleifen Messer bei Victorinox in Ibach, bauen Torten in der Conditorei Schelbert, füttern Huskys in der Husky Lodge, käsen auf der Alpe Crestumo Angone Tessiner Alpkäse AOP und assemblieren Wein in der Cantina alla Maggia.

Bei Victorinox bringt Noah den schönsten Qualitätsbeweis überhaupt: «Mein erstes Messer, das ich mir als Koch gekauft habe, war ein Santoku von Victorinox. Und ich habe es immer noch.» Danach ist man kurz versucht, den eigenen Messerblock zu überdenken.

Nächster Halt: das Restaurant Magdalena in Rickenbach SZ. Es hat zwei Michelin-Sterne und serviert ausschliesslich Gemüse. Klingt streng, schmeckt offenbar nach mehr. Hinzu kommt eine grosse Auswahl von tollen Schweizer Weinen und das Swiss Wine Gourmet Label. Noah ist beeindruckt: «Es ist unglaublich, was in diesem Haus entsteht.» Für Nico hat der Besuch noch eine andere Dimension: Das Magdalena ist der Ort, an dem sich die beiden Hosts kennengelernt haben. «Das macht etwas mit mir.»

In der Conditorei Schelbert probiert Noah die Muotathaler Rahmkirschtorte und fängt sofort an, Pläne zu schmieden: «Die kopieren wir schon bald im Glarnerland.» Und Nico fällt bei der Heinzer Metzgerei die Zurückhaltung sichtlich schwer. «Beim Heinzer hatte ich Lust, noch viel mehr einzupacken.» Abgerundet wird der Zentralschweizer Part durch eine Kaffeepause der besonderen Art: Das Restaurant Insel Schwanau befindet sich auf einer Insel im Lauerzersee.

Der Gotthard als kulinarische Schwelle

Danach gehts für das Duo ab in den Zug. Den schönsten Übergang ins Tessin markiert der SOB Treno Gottardo. Nico hat ein Plättli vor sich, die Berge ziehen vorbei. «Mit dem Zug ins Tessin ist schon viel entspannter. Und das Plättli macht's grad noch besser», so sein zufriedenes Fazit.

Südlich des Gotthards verändern sich dann das Licht, die Sprache und das Tempo – und damit auch, was auf den Tisch kommt. Auf der Alpe Crestumo Angone auf über 1500 Meter über Meer etwa riecht es nach Holzrauch und frischem Käse. Der Ofen wird mit Holz eingeheizt, die Käseharfe von Hand bedient – beeindruckend.

Am Castello di Morcote bleibt Nico sogar kurz sprachlos. Noah, mit dem Weinglas in der Hand, bilanziert: «Die Schönheit von Morcote sieht man. Aber man schmeckt sie auch – hier, mit diesem Merlot.»

Risotto alla Grand Tour Switzerland Tourism / André Mei Interkantonale Fusionküche der feinsten Art kreieren die beiden Hosts zum Schluss der neuen Staffel: Risotto alla Grand Tour – mit dem besten Zutaten von nördlich und südlich des Gotthard. Du kannst dieses feine Gericht selbst nachkochen! Switzerland Tourism / André Mei Interkantonale Fusionküche der feinsten Art kreieren die beiden Hosts zum Schluss der neuen Staffel: Risotto alla Grand Tour – mit dem besten Zutaten von nördlich und südlich des Gotthard. Du kannst dieses feine Gericht selbst nachkochen! Zum Rezept

Schweizer Fusionküche zum Abschluss

Am nächsten Tag in der Cantina alla Maggia in Ascona wird Wein assembliert, und Noah entdeckt eine mögliche Berufung: «Wein assemblieren in der Tessiner Sonne, das könnte ich mir gut als Beruf vorstellen.»

Im Castello del Sole kochen die beiden schliesslich ein Menü, das Nord und Süd auf einem Teller zusammenbringt: Innerschweiz und Tessin, Käse und Merlot. «Noah», sagt Nico, «ich habe in diesen drei Tagen wieder unglaublich viel über die kulinarische Schweiz gelernt, dieses bekannte und doch so unbekannte Land.»

Wer es dem Gastro-Duo gleichtun möchte, schaut sich am besten hier die vierte Staffel «Genuss und Traditionen» der Culinary Grand Tour of Switzerland an. Und macht sich nachher selbst auf Kulinariktour durch die Schweiz – mit Besuchen in den Genussorten, in einem der zahlreichen guten Restaurants, bei lokalen AOP-IGP-Produzenten und mitsamt Übernachtung. In dem Sinne: buon appetito! Die beiden machen uns ganz zum Schluss der Reise übrigens bereits wieder Hoffnung auf eine Fortsetzung der Serie, wenn Noah sagt: «Wo gehen wir als Nächstes hin?»