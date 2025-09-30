Nicht zu lange und nicht zu steil: Hier sind einige leichte Wanderungen, die sich für Einsteiger, Familien mit kleinen Kindern oder auch für Faulenzer eignen.

1/7 Diese 8 Wanderungen in der Schweiz sind ideal, auch für Faulenzer. Foto: Getty Images

Milena Gähwiler

1 Uetliberg-Albispass, Kanton Zürich

Wandern Sie gerne, aber können auf steile Auf- und Abstiege verzichten? Dann empfiehlt sich die Wanderung vom Zürcher Hausberg Uetliberg bis zum Albispass. Auf der Passhöhe geniesst man einen Ausblick auf die Stadt Zürich und den Zürichsee. In verschiedenen Restaurants kann man bei Bedarf eine Pause einlegen. Wer nicht die ganze Strecke gehen möchte, kann auf halbem Weg bei der Felsenegg die Seilbahn nach Adliswil ZH hinunter nehmen.

Start: Uetliberg-Station

Ziel: Langnau am Albis, Albispasshöhe

Länge: 10,5 Kilometer

Dauer: 2h 50min

2 Rigi-Panoramaweg, Kanton Schwyz und Luzern

Der Rigi-Panoramaweg bietet einen wunderschönen Blick auf den Vierwaldstätter- und den Zugersee. Auch die Alpen sieht man im Hintergrund. Von der Bergstation Rigi Wölfertschen-First aus gilt es nur noch 240 Höhenmeter zu bewältigen. Der Weg führt an den ehemaligen Gleisen der Scheideggbahn vorbei. An heissen Tagen ist man in den schattigen Waldstücken vor der Sonne geschützt. An der Endstation kann man von oben das 360 Grad Panorama geniessen. Von dort sieht man auf 24 der 26 Schweizer Kantone.

Start: Rigi Wölfertschen-First, Bergstation

Ziel: Rigi Kulm

Länge: 7 Kilometer

Dauer: 2h

3 Elmer Citro Quellenweg, Kanton Glarus

Auf der Rundwanderung begegnet man verschiedene aktiven und inaktiven Wasserquellen. Unterwegs gibt es Infotafeln, auf denen man die Geschichte des Elmer Citros nachlesen kann. Die Strecke hat eine Höhendifferenz von 160 Meter. Kurz vor dem Ziel kommt man an einem Brunnen vorbei, in den täglich Elmer Citro Flaschen gestellt werden. Am Start und am Ende des Rundganges gibt es ein Spielplatz mit Grillmöglichkeit.

Start und Ziel: Elm, Dorf

Länge: 4,4 Kilometer

Dauer: 1h 30min

4 Höhenweg Obererbs, Kanton Glarus

Auf einer Höhe von 1600 m.ü.M führt ein Weg im Kanton Glarus von Obererbs über die Bischofalp nach Ämpächli. Man geniesst den Blick auf die Tschinglenhörner mit dem Martinsloch. Der Weg führt durch das älteste Wildschutzgebiet Europas. Unterwegs gibt es Feuerstellen und Restaurants, um eine Rast einzulegen. Der Aufstieg beträgt 135 Meter und der Abstieg 342 Meter.

Start und Ziel: Glarus Süd

Länge: 5,7 Kilometer

Dauer: 1h 40min

5 Pfingstegg, Kanton Bern

Für Familien mit Kindern, die nicht gerne wandern, ist die Pfingstegg in Grindelwald ein guter Einstieg. Dort finden sich einige Wandermöglichkeiten, die nicht zu anspruchsvoll sind. Um die Kinder zusätzlich zu motivieren, gibt es Angebote wie eine Rodelbahn, einen Seilpark und einen Spielplatz. Auf der Pfingstegg befindet sich ausserdem ein Restaurant für Verpflegung zwischendurch oder ein Candlelight-Dinner (Voranmeldung erforderlich).

Start und Ziel: Pfingstegg, Grindelwald

Dauer: zwischen 45min bis 3h 30min

6 Rheinschlucht Rundtour, Kanton Graubünden

Die Rheinschlucht Rundtour in Versam ist eine kurze Wanderung mit vielen schönen Aussichtspunkten. Die Strecke hat einen Aufstieg von 67 Meter und einen Abstieg von 340 Meter. Auf dem Weg gibt es Sitzbänke und eine Aussichtsplattform mit Blick auf die Schluchtenlandschaft. Die Rückkehr nach Versam kann man mit dem Postauto machen. Es hält alle ein bis zwei Stunden an der Station Grosshus.

Start: Schulhaus Versam

Ziel: Busstation Grosshus, Versam

Länge: 3,6 Kilometer

Dauer: 1h 15min

7 Melchsee-Frutt, Kanton Obwalden

Melchsee-Frutt ist eine Bergebene auf 1920 m.ü.M. mit vielen verschiedenen Angeboten. Man kann baden, klettern, Gondel fahren, auf eine Höhlentour gehen, Trotti- und Bikefahrten unternehmen, an Feuerstellen grillieren und natürlich wandern. Die Routen kann man frei wählen. Zum Übernachten und Essen gibt es verschiedene Hotels und Restaurants. Hier findet jeder etwas, das ihm Spass macht.

Start- und Endpunkt: Melchsee-Frutt, Kerns

8 Spruga, Kanton Tessin

Im Tessin kann man gemütlich von Spruga zur Therme Bagni di Craveggia wandern. Sie liegt im Onsernonetal an der Grenze zwischen dem Tessin und Italien. Am Ziel kann man sich zur Belohnung mitten in den Bergen einen Besuch im Thermalbad gönnen.

Start- und Endpunkt: Spruga, 6663 Onsernone

Länge: 5,2 Kilometer

Dauer: 1h 20min