Mit den Bergen verbinden viele Stille und Idylle. Dabei ist in den Schweizer Alpen einiges los. Diese Events bringen Schwung in die Berglandschaft und sorgen im Herbst für unvergessliche Momente jenseits der Wanderpfade.

Darum gehts Die Berge gelten für viele als Rückzugsort

Dabei bietet die Berglandschaft mehr als Ruhe

Fünf Events in den Bergen, die für unvergessliche Momente sorgen

Nikolina Pantic

In den Schweizer Bergen ist einiges los. Alleine das Eidgenössische Schwingfest lockte rund 350'000 Personen ins glarnerische Mollis. Doch neben Traditionssport-Spektakel gibt es vor allem im Herbst viele weitere Events, die man nicht verpassen darf. Ein Überblick über Veranstaltungen, die die Bergwelt beleben.

1 Besuch auf dem Bauernhof in Appenzell

Wer schon immer einen Blick hinter die Kulissen eines Bauernhofes werfen wollte, hat in Appenzell die Gelegenheit dazu. Vier Appenzeller Familien öffnen jeweils mittwochs und samstags die Türen zu ihren Bauernhöfen. Hier erfahren Gross und Klein Wissenswertes über die Tätigkeiten auf einem Hof.

Wann: Bis zum 26. Januar 2026 gemäss Plan

Wo: Öffentliche Führungen in Gontenbad AI, Appenzell AI und Jakobsbad AI

2 Im Seilpark mit Nachteulen in Grand Chasseral BE

In Grand Chasseral wird nicht nur gewandert – in der Nacht können Kletterbegeisterte im Seilpark «Forest Jump» ihre Kletterkünste testen. Weniger Geübte erhalten Unterstützung von den Guides vor Ort. Nach dem Klettern wärmen Lagerfeuer und heisse Getränke. Die Teilnahme kostet 45 Franken.

Wann: 6. September 2025 oder 8. Oktober 2025

Wo: Seilpark «Forest Jump» in Les Prés-d'Orvin BE

3 Yoga im Freien in La Berra

Freier Himmel über dem Kopf und tiefenentspannte Atemzüge im Bauch. Auf dem La Berra in Freiburg geniesst man den Morgen mit einer Yoga-Einheit unter dem freien Himmel. Der einstündige Kurs kostet 55 Franken, Magic-Pass-Inhaber zahlen 35 Franken.

Wann: 14. September 2025 oder 21. September 2025

Wo: Auf dem La Berra

4 Alpabzug Flimserstein in Flims GR

Das Brauchtum schlechthin: Die Tiere zügeln wieder ins Dorf. Seit 20 Jahren verabschieden sich die Gäste beim Alpabzug Flimserstein vom Sommer, wenn rund 200 Kühe und Kälber mit Blumen geschmückt vom Hochtal Bargis über Fidaz nach Flims zurück ins Tal geführt werden. Der Alpabzug wird mit einem Rahmenprogramm für Jung und Alt abgerundet.

Wann: 20. September 2025

Wo: Hochtal Bargis, Flims Dorf GR

5 Das Kunstmuseum in den Bergen in Leukerbad VS

Wandern und Kunst lassen sich vereinen – und zwar auf dem Gemmipass in Leukerbad VS. Die Openair-Gallerie und die SAC-Kunstausstellung «Passage» präsentiert inmitten der Berglandschaft Werke von 13 Kunstschaffenden. Die Arbeiten thematisieren Alpingeschichte, Tourismus und das Verhältnis zwischen Menschen und der Natur.

Wann: Bis 12. Oktober 2025

Wo: Gemmipass