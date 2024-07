Hochwertige Outdoor-Kleidung ist oft nicht günstig. In diesen Schweizer Shops ist online oder im Laden gebrauchte Funktionskleidung erhältlich – so spart man Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.

1/6 Outdoor-Mode ist funktional und im Trend. Aber es muss keine neue Kleidung sein, denn secondhand einzukaufen hat einige Vorteile.

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Ob Wandern, Klettern, oder Mountainbiking, die Schweiz ist ein Paradies für Bergsport und Outdoorabenteuer. Die notwendige Ausrüstung und Kleidung dafür kostet viel Geld, ist dafür aber auch robust und hält lange. Gerade deshalb lohnt es sich, gebrauchte Funktionskleidung in Betracht zu ziehen, die häufig noch in neuwertigem Zustand ist.

In der Schweiz gibt es viele Secondhand-Läden und «Brockis», in denen man unter anderem auch Outdoor-Kleidung findet – mit etwas Glück sogar in der passenden Grösse. Wer gezielter nach gebrauchter Funktionsbekleidung suchen möchte, um Portemonnaie und Umwelt zu schonen, kann dafür zum Beispiel auf diese fünf Schweizer Onlineshops und Läden zurückgreifen:

Hand2Hand Vintage Store und Onlineshop

Sowohl online als auch im Geschäft an der Werdstrasse 34 in Zürich wird bei Hand2Hand lässige Secondhand-Kleidung auf ihre Qualität geprüft und zum Verkauf angeboten. Im Fokus des Schweizer Vintage-Shops sind unter anderem die beiden Outdoor-Marken North Face und Nautica. Doch auch von Arc'teryx finden sich dort zahlreiche Jacken, Sweatshirts und Westen. Hier kommen alle Fans von Funktionskleidung auf ihre Kosten, die momentan als Streetstyle angesagt ist.

2nd Peak Laden und Onlineshop

Bei 2nd Peak wird ausschliesslich gebrauchte Funktionskleidung angeboten. Wer lieber im Geschäft als online einkaufen geht, kann dem Laden an der Freischützgasse 10 in Zürich einen Besuch abstatten und dort neuwertige Outdoor-Kleidung shoppen. Zudem bietet 2nd Peak weitere Dienste an, wie beispielsweise einen Miet-, Wasch- und Imprägnier- oder Reparaturservice. So trägt der Secondhand-Outdoor-Shop zu einem nachhaltigeren Konsum bei.

namuk ReUse-Onlineshop

Die Schweizer Marke namuk hat sich auf Outdoor-Kleidung für Kinder bis zwölf Jahren spezialisiert. Da die Funktionskleidung lange hält, Kinder aber schnell aus ihr herauswachsen, bietet das Label an, die Mode für 20 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises zurückzukaufen. Im ReUse-Onlineshop kann man die gut erhaltene und gewaschene Kinderbekleidung erwerben – so sind auch die Kleinsten für Abenteuer in der Natur bereit.

Transa Secondhand-Onlineshop

Transa hat in der Schweiz mehrere Filialen und Outlets für Outdoor-Kleidung und Ausrüstung. Im letzten Jahr hat das Unternehmen seinen Reparatur- und Pflegeservice ausgebaut und sorgt durch ein weiteres Angebot für ein längeres Leben der Kleidungsstücke: Im Online-Secondhandshop sind gebrauchte Outdoor-Artikel aller Art, darunter auch Kletter- oder Wanderschuhe, erhältlich. Der jeweilige Verkäufer oder die Verkäuferin legen den Preis selbst fest. Kaufen sowie Verkaufen ist auf der Plattform einfach und der Transa-Kundenservice hilft bei Problemen weiter.

Galaxus Kategorie «Gebraucht» im Onlineshop

Auch der grösste Online-Händler in der Schweiz Galaxus bietet in der Kategorie «Gebraucht» die verschiedensten gebrauchten Produkte an. Mithilfe von Filtern erhält man eine Übersicht der gewünschten Artikel – unter «Outdoor» kann man die Suche noch weiter spezifizieren, zum Beispiel nach Bekleidung, Ausrüstung oder Schuhen. So kann man sich für den nächsten Ausflug in die Berge ausstatten, damit nichts von der Packliste fürs Wandern fehlt. Wie viel Geld man beim jeweiligen Produkt spart, wird immer angezeigt. Ausserdem werden laufende Garantien beim Kauf übertragen.

Hast du noch weitere Empfehlungen, wo man in der Schweiz gebrauchte Outdoor-Mode kaufen kann? Schreib es uns in die Kommentare!