In der Herbstzeit wird es kälter und nebliger. Auf diesen Wanderwegen kannst du die letzten warmen Sonnenstrahlen über dem Nebelmeer geniessen.

1/6 Herbstzeit ist Wanderzeit! Foto: Getty Images

1 Hochtal Val Frisal 1900 m.ü.M., Kanton Graubünden

Um den Nebel von oben betrachten zu können, lohnt es sich, die 5,5-stündige Wanderroute ins Hochtal Val Frisal auf sich zu nehmen. Es befindet sich oberhalb von Brigels GR und zeigt einen muldenförmigen Gletscherabschluss. Der Start der Route befindet sich im Dorf und führt entlang des Bachs durch eine atemberaubende Alpenflora. Vom Wanderweg aus kann man einen der letzten verbliebenen Urwälder der Schweiz besichtigen: den Fichtenurwald Scatlé. Er wurde seit Jahrhunderten nicht mehr von Menschen genutzt oder beeinflusst.

2 Menzberg im Napfgebiet 1016 m.ü.M., Kanton Luzern

In den Herbstmonaten befindet sich das höchstgelegene Dorf des Napfberglandes meist über der Nebelgrenze. Auf diesem 4,5-stündigen Wanderweg erwartet dich ein 360 Grad-Panorama und viele Grillplätze und Orte zum Pausieren. Statt normalen Holzbänken gibts auf dem Wanderweg in Menzberg LU Strandkörbe, in denen man sich erholen und die wunderschöne Aussicht geniessen kann. Die Körbe sind frei zugänglich und definitiv ein Highlight der Wanderung.

3 Rigi Kulm 1798 m.ü.M., Kanton Luzern

Vom höchsten Gipfel der Rigi geniesst man einen Ausblick über 13 Seen und viele Berggipfel. In der Herbstzeit thront der Gipfel über einem schönen Nebelmeer. Der Wanderweg ist durch die Zahnradbahn in Vitznau erreichbar. Zudem gibt es auf dem Weg nach oben noch ein Hotel und eine Auswahl an verschiedenen Bergrestaurants.

4 Chäserrugg im Toggenburg 2262 m.ü.M., Kanton St. Gallen

Den spektakulären Ausblick des Chäserruggs im Toggenburg muss man gesehen haben. Von oben aus blickt man auf den Walensee und mehrere Gipfel. Die Wanderung beginnt ab der Bergstation Chäserrugg und beträgt je nach Wegwahl 45 Minuten oder 1.5 Stunden. Für Blumenfans befinden sich auf der ganzen Wanderroute Schilder über die verschiedenen Alpenblumen, Kräuter und Gräser.

5 Monte Bar 1816 m.ü.M., Kanton Tessin

Auf dem Monte Bar der Luganer Voralpen geniesst man eine atemberaubende Aussicht über Lugano und diverse Berge. Im Herbst schaut man vom Aussichtspunkt aus über eine Nebellandschaft. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden. In der sogenannten Capanna Monte Bar-Berghütte kann man eine gemütliche Pause einlegen.