Einer der grössten Reize des Herbstes sind die leuchtenden Farben seiner Blätter. Diese farbenfrohen Wanderrouten in der Westschweiz ermöglichen es dir, den Herbst in vollen Zügen zu geniessen.

In der Westschweiz

Ellen De Meester

Ende September und Anfang Oktober wechselt die Natur ihre Farbpalette. Sie streicht ihre Bäume neu an und veredelt ihre Blätter, kurz bevor sie sich für den Winter auszieht. Dieses jährliche Naturschauspiel ist relativ kurz, sodass man es leicht verpassen kann.

Um den Herbst in vollen Zügen zu geniessen, hat Schweiz Tourismus eine Karte erstellt, auf der man den Farbwechsel der Bäume verfolgen kann, da dieser stark von der Höhe, den Arten und den Temperaturen abhängt, was bei Wanderern manchmal zu Verwirrung führt. Von Ende September bis Anfang November werden in der Karte mehrere Spots hervorgehoben, damit du die Gelegenheit nicht verpasst, zur bestmöglichen Zeit durch bunte Wälder zu wandern.

Hier findest du zwölf Wanderempfehlungen in der Westschweiz, wo du den Herbst besonders schön beobachten kannst. Mach dich darauf gefasst, dass goldene Blätter unter deinen Schuhsohlen knirschen!

Auf der Website von Schweiz Tourismus gibt es eine nützliche Karte, die die Farbveränderungen der Bäume in allen Kantonen darstellt. Foto: Shutterstock

Im Kanton Wallis

Der Lehrpfad «La Châtaigneraie» in Fully

Kastanien sind ein Geschenk, das uns die Bäume im Herbst machen, indem sie sie auf den Boden werfen. Sie herrschen übrigens wie Kaiserinnen im Dorf Fully, das für sein Brisolée bekannt ist und wo man einem von grossen Kastanienbäumen eingerahmten Pfad folgen kann. Während der anderthalb Stunden durchstreift man den Wald, streckt die Nase in die Luft und hält Ausschau nach den akrobatischen Einlagen der Eichhörnchen. Für Familien, die den Spaziergang in eine Schatzsuche verwandeln möchten, kann beim Fremdenverkehrsamt ein Quiz angefordert werden.

Weitere Informationen zu dieser Aktivität finden Sie hier.

Chemin des Vallon de Réchy

Entlang eines 15 km langen Bergwegs führt diese hübsche, etwa fünfstündige Wanderung durch orangefarbene Sumpfgebiete und du hast dort gute Chancen, wilden Tieren zu begegnen. Eher für aktive Erwachsene geeignet, beginnt sie in Vercorin mit einer kurzen Seilbahnfahrt zum Crêt du Midi, bevor man einen Abstecher zum Bergsee von Louché macht. Das Tal selbst, das zwischen dem Val d'Anniviers und dem Val d'Hérens eingebettet ist, wird von mehreren Bächen durchzogen und beherbergt zahlreiche Pflanzenarten.

Die genaue Route ist auf der Schweizmobil-Website zu finden.

Naturpark Binntal

Diese leichte, dreieinhalbstündige Wanderung verbindet das Binntal mit dem Rhônetal und erstreckt sich über eine Länge von 13 Kilometern. Inmitten einer von Kiefern bewachsenen Wildnis führt der Weg im Slalom über Brücken, durch Wälder, Tunnel und Weiler und bietet einen schönen Blick auf die Binntalschlucht. Der Weg führt auch durch das Dorf Grengiols, das für seine seltenen Tulpen bekannt ist, die im Frühling ihre Blütenpracht zeigen. Im Herbst hält man zwar eher Ausschau nach Kastanien als nach Blumen – aber es ist genauso schön.

Weitere Informationen finden Sie auf Valais.ch.

In der Region Jura & Drei Seen

Eine Wanderung von La Brévine nach Les Verrières

Diese 17 Kilometer lange Wanderung ist ideal für Wanderbegeisterte. Sie führt in etwa viereinhalb Stunden durch sehr unterschiedliche Landschaften und über Höhenunterschiede. Die Hügel, Seen und Wiesen leuchten in den schönsten Farben der Jahreszeit und bieten einen ruhigen Spaziergang, der sich auch für Gruppen eignet.

Mehr Informationen findest du hier.

Der Viti-Tour-Pfad in Cressier

Nicht nur die Bäume sind im Herbst schön geschmückt, sondern auch die Reben. Die Wege entlang der orangefarbenen Rebstöcke bieten oft einen herrlichen Blick auf Weinberge, Seen oder Täler. In Cressier gibt es zum Beispiel eine einfache Route, auf der Weinliebhaber eine geführte Tour buchen können, um mehr über den lokalen Wein zu erfahren.

Für weitere Informationen geht es hier entlang.

Der Creux du Van

Dieser wunderschöne Felsenkessel, der mit dem Auto oder zu Fuss erreichbar ist, ist ein Klassiker. Dank der herbstlichen Farben zeigt er sich in einem ganz neuen Licht und ist über verschiedene Routen zu erreichen, von denen einige einfach, andere eher herausfordernd sind. Die Aussicht ist vor allem bei Sonnenuntergang unvergesslich. Die Tour ist nicht für Hunde geeignet, da die Kühe in der Gegend die Anwesenheit von (selbst den süssesten) Hunden nicht besonders schätzen.

Mehr Informationen zu den verschiedenen Routen findest du hier.

Vier Tage entlang des Doubs

Die Schönheit der Blätter wird durch den Spiegeleffekt des Flusses vervielfacht und ermöglicht so spektakuläre Fotos. Wenn du eine mehrtägige Tour suchst, die du in deinen Ferien ausprobieren möchtest, könnte diese 68 Kilometer lange Route deine Erwartungen erfüllen. Dieser einfache Weg, der mit kleinen Restaurants gespickt ist, folgt dem Wasserlauf und durchquert dabei mehrere mittelalterliche Dörfer. In vier Tagen führt er von Les Brenets nach Saint-Ursanne und durch den Naturpark Doubs.

Weitere Informationen über die Route und ihre Etappen findest du auf der Website von My Switzerland.

Im Kanton Waadt

Das Farbenspektakel im Arboretum

120 Hektar Natur, 4000 Pflanzenarten, 3000 Baum- und Straucharten: Im Herbst verwandelt sich das Arboretum im Vallon d'Aubonne in eine herbstliche Kulisse, die einem Pixar-Film würdig ist. Zum Preis von 10 Franken pro Person kann man frei auf den verschiedenen Pfaden des botanischen Parks spazieren gehen und für ein paar Stunden die hektische Welt vergessen.

Alle Überraschungen dieses einzigartigen Ortes werden auf der offiziellen Website ausführlich beschrieben.

Eine Runde zum Lac des Chavonnes

In drei Stunden kann man die neun Kilometer dieses schönen Herbstspaziergangs vom Bahnhof Bretaye zum Lac des Chavonnes leicht zurücklegen. Jeder Schritt scheint uns einen anderen Blickwinkel auf die Natur zu offenbaren, während sich ein beeindruckender Aussichtspunkt an den anderen reiht. Zur Belohnung für die Anstrengungen erwartet dich am Seeufer ein Restaurant.

Weitere Informationen über die Strecke findest du hier.

Ein Spaziergang durch die Weinberge, in Chexbres

Noch ein wunderschöner Weinlehrpfad, der sich im Lavaux befindet und im Slalom zwischen den Goldtönen der Weinberge und dem eisblauen Panorama eines Sees verläuft. In eineinhalb Stunden kann man unter anderem einen schönen Spaziergang von Chexbres über Rivaz und St-Saphorin zurücklegen. Wir empfehlen dir, ein Picknick mitzunehmen, denn für diese Art von Aussicht sollte man sich Zeit nehmen!

Eine detaillierte Wegbeschreibung findest du hier.

Im Kanton Freiburg

Der Pfad am Greyerzersee

Die Bäume sehen aus, als würden sie ihre Füsse in den Bach tauchen, und bieten eine herbstliche Wanderung zwischen Wasser und Wald. Die gesamte Wanderung besteht aus drei Etappen, die von Corbières aus auf 43 Kilometern abgesteckt werden. Es ist jedoch natürlich auch möglich, nur eine Etappe zu wählen, um die Route zu verkürzen. Laut der Website von Schweiz Tourismus ist derzeit an einigen Stellen eine Umleitung eingerichtet, da rund um den See Holz geschlagen wird.

Die Etappen und die Umleitung können auf der Website von My Switzerland eingesehen werden.

Der historische Pfad des Vully

Höhlen, Weinberge und ein Gipfel: Das ist das Programm dieser Wanderung, die du wahlweise in Sugiez, Môtier oder Praz beginnen kannst. Der Weg führt über 13 Kilometer bis zum Mont Vully (653 m ü. M.), die in der Regel in zweieinhalb Stunden zurückgelegt werden. Die einfache und angenehme Route ermöglicht es, die ganze Schönheit der Region zu erkunden und führt unter anderem an den Grotten von Roche Grise vorbei.

Die Route und ihre Höhepunkte sind auf der Website von Loisirs.ch aufgelistet.

Im Kanton Bern

Gürbe-Wildwasserweg

Bevor du diesen 13 Kilometer langen Bergweg erkundest, solltest du den Wetterbericht konsultieren: Bei Regen oder Gewitter sind einige Abschnitte nicht begehbar! Bei schönem Wetter fährst du nach Riggisberg, wo dich das Postauto zum Gurnigel Berghaus bringt (leider momentan geschlossen), dem Ausgangspunkt für den Blick auf die Gantrisch-Bergkette. Wenn du den kleinen Almstrassen folgst, kommst du auch an Höhlen und Schluchten vorbei. Eine mittelschwere Wanderung für sportliche Bergfans.

Auf der Website von Schweizmobil findest du alle wichtigen Informationen.