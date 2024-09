Wie gut kennst du dich mit Wandern aus?

Wandern und mit ein wenig Glück tolle Preise gewinnen

26 Summits, die Wanderkampagne von Blick und UBS, schickt dich in die Berge. Es erwarten dich 26 traumhafte Wanderrouten in der ganzen Schweiz. Für jede Wanderung, die du meisterst, sammelst du Punkte. Ausserdem nimmst du an der Verlosung von tollen Preisen teil. Schaffst du es, alle Gipfel zu erklimmen?