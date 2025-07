In der Schweiz gibt es unzählige Wanderwege, doch nicht jeder davon ist auch für Hunde geeignet. Wer seinen pelzigen Begleiter mit in die Berge nehmen möchte, findet hier fünf schöne Ausflugstipps.

Foto: Getty Images

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

Eine Wanderung im Grünen tut nicht nur uns Menschen gut – auch lauffreudige Hunde nehmen gerne daran teil. Damit der Ausflug für Zwei- und Vierbeiner zu einem angenehmen Erlebnis wird, sollten den Fähigkeiten entsprechende Routen ausgewählt werden. Man beginnt zunächst mit einfachen Wanderwegen und steigert sich langsam, damit sich weder Hund noch Halter oder Halterin überanstrengen.

Die folgenden fünf Wanderungen dauern zwischen zwei und vier Stunden und sind Teil der diesjährigen «26 Summits»-Wanderkampagne von Blick und UBS. Laut der jeweiligen Tourismusorganisationen eignen sich die Routen für Ausflüge in Begleitung von Hunden.

1 Lauenensee

Foto: www.davidbirri.com

Eine idyllische Wanderung führt ab dem Bergdorf Lauenen BE durch Waldabschnitte zum Lauenensee. Unterwegs finden sich nicht nur unberührte Natur, die herrliche Aussichten verspricht, sondern auch Picknickplätze. Es gibt sowohl ein Beizli als auch ein Restaurant zur Stärkung. Zurück geht es zunächst an der anderen Seite des Sees entlang und dann in Kurven durch das Naturschutzgebiet Rohr, bis man schliesslich wieder in Lauenen ist.

Dauer: 2 Stunden und 30 Minuten

Distanz: 9 Kilometer

Höhenmeter: 178 Höhenmeter

2 Schwengiflüeli

Bei der Rundwanderung Schwengiflüeli ab Langenbruck BL verläuft der komplette Aufstieg durch Wald, was an wärmeren Tagen für Mensch und Tier angenehm ist. Wer mag, kann an der Feuerstelle vor dem Aussichtspunkt Schwängiflüeli eine Pause einlegen. Danach geht es weiter zum Felskopf, der ebenfalls ein malerisches Panorama und tolles Fotomotiv bietet. Richtung Spaleneggli geht es zurück zum Ausgangsort.

Dauer: 2 Stunden

Distanz: 6 Kilometer

Höhenmeter: 312 Höhenmeter

3 Point de vue du Peuchapatte

In Les Breuleux JU startet die rund zweieinhalbstündige Wanderroute Point de vue du Peuchapatte. Diese Wanderung in den Freibergen ist wie gemacht für Tierfreunde, denn auf dem Weg kann man die nach der Region benannte Schweizer Pferderasse beobachten. Die Strecke führt einen Höhenweg hinauf und die weite Sicht über die Wytweiden ist herrlich. Es gibt die Möglichkeit, in der Auberge du Peu-Péquignot einzukehren, bevor der Weg weiter nach Le Noirmont JU führt, wo die Wanderung endet.

Dauer: 2 Stunden und 34 Minuten

Distanz: 10 Kilometer

Höhenmeter: 220 Höhenmeter

4 Rhein-Reben-Route

Die längste Wanderung in dieser Auflistung führt durch den Naturpark Schaffhausen und beginnt in Deutschland in Jestetten. Die Strecke verläuft erst durch Felder und dann am eindrucksvollen Rheinufer entlang über die sogenannte Römerbrücke nach Balm. Über die Grenze geht es ins Auengebiet Alt Rhy. Bade- und Picknickplätze sowie eine Feuerstelle bieten sich unterwegs an verschiedenen Stellen für Pausen im Grünen an, bei denen Hund und Halter neue Energie tanken können. Im weiteren Verlauf führt die Route über Rüdlingen SH bergauf nach Buchberg SH.

Dauer: 4 Stunden

Distanz: 13,4 Kilometer

Höhenmeter: 193 Höhenmeter

5 Ottenberg, TG

Durch das Rebbaugebiet am Ottenberg führt diese Rundwanderung im Kanton Thurgau. Los geht es in Weinfelden TG und aufwärts ins malerische Winzerdorf Ottoberg TG. Auf dem Weg finden sich einige Restaurants, in denen man sich stärken kann. Das Schloss Weinfelden am Südhang des Ottenbergs ist eine weitere Sehenswürdigkeit dieser Route. Es kann jedoch nicht besichtigt werden, daher gilt es, das Schloss von aussen zu bewundern. Zuletzt geht es wieder zum Startpunkt nach Weinfelden TG zurück.

Dauer: 3 Stunden und 45 Minuten

Distanz: 11,7 Kilometer

Höhenmeter: 392 Höhenmeter