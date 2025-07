Darum gehts Die Berge locken mittlerweile nicht nur Wanderfans an

Wandern, Trailrunning, Biken und Schwimmen in atemberaubender Bergkulisse möglich

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wandern ist hierzulande ein Volkssport. Doch die Berge sind weit mehr als nur Wandergebiete – sie sind des Schweizers Sportplatz. Ob Trailrunning, Biken oder ein Sprung in einen Bergsee: Immer mehr Routen laden zu multisportiven Naturerlebnissen ein. Blick stellt vier Routen vor, die nicht nur zum Wandern einladen – sie vereinen Bewegung, Adrenalin und Erholung auf einzigartige Weise.

Die Routen sind alle Teil der Triathlon-Challenge der diesjährigen Ausgabe von 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick.

Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise.

Trailrunning auf dem Lauberhorn

Das Lauberhorn kennen viele von der legendären Abfahrt. Doch auch Trailrunner kommen hier auf ihren Genuss. Foto: Jungfrau Bahnen Management / David Birri

Im Skisport ist das Lauberhorn ein ikonischer Begriff. Doch diesmal wird auf dem Lauberhorn ausnahmsweise nicht Ski gefahren, sondern gerannt. Die Strecke führt dich in umgekehrter Richtung der legendären Abfahrt von Wengen hoch auf die Kleine Scheidegg. Zwar geht es mit 820 Höhenmeter ein wenig steil hinauf, doch die Schweissperlen werden durch das Trio Eiger, Mönch und Jungfrau mehr als belohnt. Der Trail führt vorbei an bekannten Pistenabschnitten der Lauberhorn-Abfahrt, wie Langentrejen, Wasserstation, Canadian Corner, nur um einige davon zu nennen.

Zur Route

Strampelnd durch die Mythenregion

Die erste Mountainbike-Bahnentour in der Zentralschweiz ist allen Bike-Liebhaberinnen ein Begriff. Doch die Spirstock-Route ist auch für Wanderer bestens geeignet. Foto: Schwyz Tourismus

Wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, kennt die Mythenregion und ihr breites Angebot sicherlich bestens. Deshalb geht es auf die erste Mountainbike-Bahnentour in der Zentralschweiz: Die Spirstock-Route. Sie kann sowohl von Wander- als auch von Bike-Fans genutzt und flexibel angepasst werden. Wer den Ausflug mit dem Mountainbike absolviert, kann aus zwei Touren wählen, 34 oder 12 Kilometer lang. Wer nicht die ganze Strecke mit eigener Muskelkraft bewältigen möchte, nimmt die Rotenfluebahn und spart sich so 1691 Höhenmeter.

Zur Route

Abenteuer zwischen Rhonethal und Varnerwald

Leukerbad ist zwar für Thermen und Entspannung bekannt. Auf dem Chällerflüe Trail ist jedoch Action angesagt. Foto: MyLeukerbad _ chrissie

Im Naturpark Pfyn-Finges in Leukerbad VS wartet nicht nur unberührte Natur, sondern auch jede Menge Action auf den Trails. Auf dieser Route flitzen jedoch nicht nur Zweiräder, sie lockt auch Wanderbegeisterte mit einer anspruchsvollen Wanderung. Wer auf zwei Rädern unterwegs ist, muss das Rad beim Aufstieg zwar 350 Meter schieben, doch die Mühe wird mit einer prächtigen Aussicht aufs Rhonethal belohnt. Der Abstieg erfolgt durch den Varnerwald und endet im Dorf Varen VS.

Zur Route

Auf dieser Wanderung laden vier Seen zum Schwimmen ein

Wer Freude am Baden hat, wird diese Wanderung lieben. Bei der Vier-Seen-Wanderung in Flims GR ist der Name Programm. Foto: Flims Laax

Sport und eine prächtige Kulisse gibt es in Flims. Diese Wanderung wird besonders Badefreudige überzeugen, denn gleich vier Seen laden zu erfrischenden Tauchgängen ein. Manchmal täuschen Instagram-Bilder – beim Cresta- und Caumasee ist das Gegenteil der Fall: In der Realität sehen sie fast noch schöner aus. Und diese Wanderung führt direkt an den beiden Naturjuwelen des Bündnerlandes vorbei.

Zur Route

