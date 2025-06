Atemberaubende Wanderrouten in der Schweiz

Atemberaubende Wanderrouten in der Schweiz

1/12 Auf der Drei-Seen-Wanderung im Kanton Appenzell kommt man unter anderem am wunderschönen Seealpsee vorbei. Foto: Getty Images





1 Drei-Seen-Wanderung im Kanton Appenzell Innerrhoden

Diese Tageswanderung bietet eine atemberaubende Kulisse. Auf dem Weg kommt man am berühmten Seealpsee, am Fälensee und am Sämtisersee vorbei. Die Wanderung lohnt sich auch während heissen Tagen, da die Bergseen angenehm kühl sind. Besonders der Fälensee eignet sich gut zum Schwimmen.

Start: Wasserauen AI

Ziel: Brülisau AI

Dauer: 6h 30min

Länge: 17,34 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Geeignete Jahreszeit: Juni – Oktober

2 Creux du Van im Val-de-Travers im Kanton Neuenburg

Der Creux du Van gilt als «Grand Canyon der Schweiz». Auf dieser Rundwanderung können Sie die 160 Meter grosse, natürliche Felsenarena im Val de Travers bestaunen.

Start: Noiraigue, Val-de-Travers NE

Ziel: Noiraigue, Val-de-Travers NE

Dauer: 4h 35min

Länge: 14,2 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: hoch

Geeignete Jahreszeit: März – Oktober (Informiere dich vorher über die Strecken- und Wetterverhältnisse. Je nach Witterungs- und Schneeverhältnissen kann die Route gesperrt oder unterbrochen sein.)

3 Wanderung zum Oberblegisee im Kanton Glarus

Diese anstrengende, aber lohnenswerte Wanderung im Kanton Glarus führt dich durch eine einsame, schöne Gegend mit einer herrlichen Aussicht auf den Kanton Glarus und die umliegenden Berge. Highlight ist der Oberblegisee, der etwa auf der Hälfte der Wanderung liegt und sich perfekt für einen Picknick-Stopp eignet.

Start: Schwanden GL

Ziel: Braunwald GL

Dauer: 6h 30min

Länge: 15,3 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Geeignete Jahreszeit: Juni – Oktober

4 Engstlenalp – Melchsee-Frutt in den Kantonen Bern und Obwalden

Diese leichte Wanderung beginnt mit einer Gondel- und Sesselauffahrt. Es folgen Knieschonende Auf- und Abstiege und zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten.

Start: Engstlensee BE – Sesselliftstation

Ziel: Melchsee-Frutt (Bergstation) – Gondelbahn

Dauer: 3h

Länge: 10 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht

Geeignete Jahreszeit: April – Oktober

5 Fünf-Seen-Wanderung am Pizol im Kanton St. Gallen

Diese Wanderung führt vorbei an den fünf kristallklaren Bergseen Wangersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee und Baschalvasee. Die anstrengende Wanderung wird belohnt durch einen wunderschönen Ausblick auf die Ostschweizer Alpenwelt.

Start: Wangs-Pizol (Pizolhütte)

Ziel: Wangs-Pizol (Gaffia)

Dauer: 3h 50min

Länge: 10 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: hoch

Geeignete Jahreszeit: Juni – Oktober (Informiere dich vorher über Schneeverhältnisse, starte früh genug und achte auf eine gute Bergausrüstung.)



6 Rund um die Gastlosen im Kanton Freiburg

Die vierstündige Rundwanderung um die Gastlosen in der Westschweiz bietet einen wunderschönen Panoramablick auf das umliegende Gebirge.

Start: Musersbergli, Jaun FR

Ziel: Musersbergli, Jaun FR

Dauer: 4h

Länge: 11 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Geeignete Jahreszeit: Mai – Oktober

7 Gratweg auf dem Stoos, Kanton Schwyz

Die Wanderung beginnt auf dem Stoos auf 1'300 Metern über Meer. Hinauf gelangt man mit einer Standseilbahn. Danach folgt ein kurzer Fussmarsch durch das Bergdorf und eine Fahrt mit der Sesselbahn bis zum Klingenstock. Von dort führt der Gratweg bis zum Fronalpstock und bietet eine herrliche Panoramasicht auf die Zentralschweizer Berge und den Vierwaldstättersee.

Start: Stoos, Klingenstock

Ziel: Stoos, Fronalpstock

Dauer: 2h

Länge: 4 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht

Geeignete Jahreszeit: Juni – Oktober

8 Wanderung zum Caumasee im Kanton Graubünden

Zum wunderschönen Caumasee kommt man ganz gemütlich von Flims GR aus. Im Sommer wird der See zur Badi umfunktioniert. Das perfekte Ende einer schönen Wanderung.

Start: Flims Waldhaus GR

Ziel: Caumasee

Dauer: 2h 25 min

Länge: 9,4 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: leicht

Geeignete Jahreszeit: Ganzes Jahr (Informiere dich vorab über Schneeverhältnisse und eventuell gesperrte Routen.)

9 Höhenwanderung vom Brienzer Rothorn über den Arnihaaggen im Kanton Bern

Diese Route ist eine der spektakulärsten Gratwanderung der Schweiz. Auf der Wanderung in der Zentralschweiz kommt man unter anderem am beliebten Brienzersee vorbei. Das Highlight der Route ist die mit Dampf betriebene Zahnradbahn, welche von Brienz hinauf auf den Gipfel führt und eine wunderschöne Aussicht bietet.

Start: Brienzer Rothorn, Bergstation Rothorn Kulm

Ziel: Brünigpass, Meiringen

Dauer: 5h 50 min

Länge: 12,5 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel bis hoch

Geeignete Jahreszeit: Juli – Oktober

10 Wanderung zum Lago Saoseo im Kanton Graubünden

Der Lago Saoseo ist einer der schönsten Bergseen der Schweiz. Er liegt inmitten eines Fichtenwaldes. Die schöne, beinahe schon idyllische Landschaft begeistert auch diejenigen, die lieber mit dem Postauto durch das Gebiet fahren.

Start: Sfazù, Busstation

Ziel: Sfazù, Busstation

Dauer: 4h 40min

Länge: 15 Kilometer

Schwierigkeitsgrad: mittel

Geeignete Jahreszeit: Mai – Oktober

So und jetzt ab id Bärge!