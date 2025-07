Unterwegs in der Schweiz

Foto: Maya Rhyner

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wer sich noch ein wenig bis zu den Ferien gedulden muss, kann die Reiselust mit kurzen Wochenendtrips stillen. Letztes Jahr planten laut einer Comparis-Umfrage 92 Prozent der Schweizer Bevölkerung mindestens eine Ferienreise. Die Hälfte der Befragten machte Pläne für mehr als drei Reisen. So vielfältig wie die Schweiz ist, gibt es hierzulande einige atemberaubende Regionen zu entdecken.

Aus diesem Grund gibt es bei «26 Summits» Wanderwege, die dich quer durch die Schweiz führen. Wer demnächst einen Kurztrip plant, darf diese drei Wanderwege nicht verpassen.

1 Gastlosen FR

Die kargen Felse der Gastlosen FR sind auch als Schweizer Dolomiten bekannt. Foto: Pascal Gertschen

Die kargen, gewaltigen Felsen der Gastlosen in Grenzgebiet zwischen den Kantonen Freiburg und Waadt ragen aus dem Boden empor und gleichen imposanten Zähnen. Die Kalkfelsen sind aufgrund ihrer Form auch als «Schweizer Dolomiten» bekannt. Die Tour ist abwechslungsreich und startet in der einzigen deutschsprachigen Gemeinde im Greyerzerbezirk, führt vorbei an sanften Weiden und ermöglicht gar einen Blick auf die Walliser 4000er-Gipfel.

2 Monte Lema TI

Die Wanderung Monte Lema TI bietet nicht nur für Wander-Fans passende Routen. Outdoor-Fans jeglicher Art kommen in dieser Region auf ihre Kosten. Foto: André Meier

Italien ist auf dieser Wanderung nur einen Sprung weit entfernt. Die Wanderung zum Monte Lema TI führt drei Stunden bergab und ist Teil der Wanderung «Tra Cielo e Terra», zu Deutsch zwischen Himmel und Erde. Ein Paradies ist Monte Lema für alle Outdoor-Liebhaber. Trekking-Fans und Mountainbike-Passionierte finden genauso wie Modellflugexperten und Modellflugexpertinnen ein Angebot.

3 La Robella NE

Die Wanderung in la Robella NE führt auf eckigen Pfadwegen vorbei an Schluchten und endet in Môtiers NE, wo sich auch das Absinth-Museum befindet. Foto: Vistadrone Jerome Vermot

Die Wanderung im Val-de-Travers NE führt vorbei an den Bergwiesen der Preisettes und weiter durch die Poëta-Raisse-Schlucht. Besonders an warmen Sommertagen werden die an den Felsen entlangführenden Pfade und kühlende Gewässer der Schlucht wohltun. Nicht zu vergessen: Der Zielort, Môtiers NE, ist zugleich die Geburtsstätte des Absinths.

