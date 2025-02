Immer mehr Hotels, Pensionen und Gasthäuser in der Schweiz und im Ausland setzen auf die Werte Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und Umweltbewusstsein.

Susanne Wagner Journalistin

Die Tage werden wieder heller und länger – das weckt bei vielen die Reiselust. Die ersten Monate des Jahres sind eine beliebte Zeit, um die wohlverdienten Ferien im Sommer oder Herbst zu planen. Wer dabei nachhaltige Pensionen und Hotels sucht, kann unter vielen Destinationen auswählen.

Immer mehr Hotels achten darauf, die Umwelt nicht unnötig zu belasten: Sie tun dies ganz im Stillen oder lassen sich mit einem Nachhaltigkeitslabel auszeichnen. Wir haben eine Reihe von Gaststätten herausgepickt, die sich von herkömmlichen Hotels durch einen bewussten Umgang mit Ressourcen und Natur unterscheiden.

Heimische Hölzer, regionale Küche

Einige Hotels legen den Fokus auf baubiologische Architektur, andere auf heimische Hölzer, natürliche Heimtextilien und Bettwaren, Produkte mit regionaler, saisonaler Herkunft oder in Bioqualität. Andere punkten mit Verzicht auf Foodwaste, plastikfreier Ausstattung, ökologischen Gartenanlagen oder nachhaltigen Wasser- und Energiekonzepten sowie umweltverträglichen Freizeitangeboten wie beispielsweise Wandern.

Zu den Pionieren unter den nachhaltigen Hotels gehört der familiär geführte Landgasthof Staila in Fuldera GR im Val Müstair. Feriengäste finden hier eine nachhaltig ausgerichtete Gastfreundschaft, regionale Produkte sowie Ruhe und Erholung im intakten Naturpark Val Müstair. Im nördlichen Nachbarkanton St. Gallen direkt am Bodensee liegt das 3-Sterne-Hotel Schloss Wartegg in Rorschacherberg. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und verfügt über ein nachhaltiges Hotelkonzept.

Eigene Pantoffeln

Dazu gehören natürliche Baustoffe und Naturmaterialien wie Vollholz, Leinen oder Wolle bei Textilien und Möbeln, Produkte mit Ökolabel, E-Tankstelle für Autos mit zertifiziertem Ökostrom, Wärmerückgewinnung der Küchenlüftung und Kühlanlagen sowie Energie aus einem eigenen kleinen Flusskraftwerk. Bei der Reinigung wird auf ökologisch abbaubare Reinigungsmittel geachtet. Die Gourmetküche verspricht frische und Bio-Knospen-zertifizierte saisonale Lebensmittel aus der Region.

Wer im Hotel Bella Vista in Zermatt übernachtet, kommt in den Genuss von Produkten aus hauseigenem Anbau wie eingelegten Walliser Aprikosen oder Kräutertees. Zudem verzichtet das Hotel auf Einweg-Slipper und lädt die Gäste dazu ein, die eigenen Pantoffeln mitzubringen. Ein Cappuccino mit Hafermilch kostet 50 Rappen weniger als mit Kuhmilch. Der Verzicht auf Plastikflaschen und unnötige Verpackungen sowie die Nutzung von Strom aus Wasserkraft runden das ökologische Angebot ab.

Abwärme und Bremsenergie nutzen

Die Stoos-Lodge im autofreien Bergdorf Stoos im Kanton Schwyz wärmt das Heisswasser für die Duschen mit der Energie, die bei der Bremsrückgewinnung der Standseilbahn Schwyz–Stoos entsteht. So lassen sich jährlich rund 41’000 Liter Heizöl einsparen. Die 100 Zimmer, die Bergstation und der Shop werden mit der Wärme aus dem Maschinenraum der Standseilbahn geheizt. Dies spart jährlich weitere 11’000 Liter Heizöl ein. Zur Energieeffizienz trägt eine der ersten Solarthermieanlagen der Schweiz auf dem Hoteldach bei. Zudem haben die Gäste der Stoos-Lodge die Möglichkeit, die tägliche Zimmerreinigung abzubestellen, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Produkte wie Rasierer, Kamm oder Zahnbürste in den Zimmern bestehen nicht aus Plastik, sondern aus nachhaltigen Ressourcen wie beispielsweise Bambus.