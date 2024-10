In den Bergen bieten sich viele tolle Ausblicke auf die Natur. Trotzdem gibt es an manchen Orten ein besonders schönes Panorama, das man nie mehr vergisst. Diese spektakulären Aussichtspunkte sind die Favoriten der Blick-Community.

Community-Team

Von Gipfeln, an Bergseen oder zum Beispiel von Hütten, Brücken oder Plattformen aus kann man in der Schweiz atemberaubende Ausblicke in die Berge geniessen. Einige davon sind nur zu Fuss zu erreichen, andere auch mit Seilbahnen oder dem Auto. Es gibt zwar im ganzen Land schöne Aussichten, doch manche faszinieren mehr als andere und werden gerne als Fotomotiv festgehalten. In den sozialen Medien finden sich viele solcher Landschaftsaufnahmen. Aussichtspunkte, die ein imposantes Alpenpanorama bieten, waren schon immer beliebte Ausflugsziele und ziehen bis heute Jung und Alt in ihren Bann.

Aussichtspunkte in den Schweizer Bergen bieten sich für Wanderungen an – viele davon sind national und international bekannt, andere sind echte Geheimtipps. Die folgenden zehn Orte bieten einen herrlichen Ausblick und wurden uns von der Blick-Community empfohlen.

1 Stockhorn, bei Erlenbach BE

«Der Berg mit einer der schönsten Aussichten ist für mich das Stockhorn, 2190 Meter hoch, in Erlenbach im Simmental BE. Ich war schon ein paar hundert Mal da oben, es gefällt mir immer wieder aufs Neue. Diese Aussicht – einfach grandios. Mi mueses numä gseh. Chum, cho guggä u uberzügti sälber.»

von Blick-Leser Werner Bühler

2 Schynige Platte, bei Interlaken BE

«Die Schynige Platte: die Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau ist traumhaft!»

von Blick-Leserin Sylvia Rufer

3 Muottas Muragl, Samedan GR

«Mein Tipp: Muottas Muragl im Engadin mit Blick auf die Oberengadiner Seenplatte und die umliegenden Engadiner und Bergeller Alpen.»

von Blick-Leser Jules Gabriel

4 Aussichtsplattform «Il spir», Flims GR

«Ich finde «Il spir» (rätoromanisch für Mauersegler) sehr beeindruckend! Das ist eine Aussichtsplattform bei Conn, südöstlich von Flims im Kanton Graubünden. Sie bietet einen spektakulären 180-Grad-Blick über die Rheinschlucht Ruinaulta. Die bis zu 400 Meter tiefe Schlucht des Vorderrheins zwischen Ilanz GR und der Mündung des Hinterrheins bei Reichenau GR wird auch als «Little Swiss Grand Canyon» bezeichnet und führt durch die Schuttmassen des Flimser Bergsturzes.»

von Blick-Leserin Ursula

5 Stanserhorn, Stans NW

«Den schönsten Ausblick der Schweiz hat das Stanserhorn, weil es Rundumsicht bietet und nicht zu hoch oben ist, sodass man das Geschehen im Tal geniessen kann. Und zehn Seen sowie 100 Kilometer Alpenkette sind von dort aus sichtbar.»

von Blick-Leser Peter Loup

6 Aussichtspunkt Chapf, Amden-Arvenbühl SG

«Die schönste Aussicht hat natürlich in Amden-Arvenbühl SG der Aussichtspunkt Chapf mit Blick in die Glarnerberge, auf den Walensee mit Weesen und die Linthebene.»

von Blick-Leserin Sonia Gmür

7 Panorama-Passerelle auf der Cardada, bei Locarno TI

«Die Plattform vom Architekten Mario Botta (80) auf der Alpe Cardada in Locarno TI bietet Sicht auf Lago Maggiore, Centovalli, Monte Rosa und Valle Maggia.»

von Blick-Leser Roland-Jean Tschudin

8 Eggishorn, bei Fiesch VS

«Vom Eggishorn aus im Wallis in der Aletscharena hat man Blick auf den ganzen Aletschgletscher und 40 Viertausender. Unbezahlbar schön.»

von Blick-Leserin Michaela Wenger

9 Gornergrat, Zermatt VS

«Meiner Meinung nach hat man vom Gornergrat einen der schönsten Ausblicke.»

von Blick-Leser Danny

10 Bachtel, Hinwil ZH

«Der Bachtel: vor allem im Herbst bietet sich dort eine Aussicht vom Säntis bis zur Jungfrauregion, man sieht den Jura und den Schwarzwald (D), sowie das Zürcher Oberland. Auch Pfannenstiel, Obersee und Teile des oberen Zürichsees sind sichtbar.»

von Blick-Leser Charles Wäspi