6 spannende Erlebnispfade für Kinder im Winter

1/7 Winter-Erlebnisweg bei der Lauchernalp im Lötschental. Foto: Lötschental, Lauchernalp, Kanton Wallis

Auf einen Blick Winter-Erlebniswege bieten spannende Schatzsuchen und Rätsel für Familien

Gleichzeitig entdeckt man die Regionen entlang der Wanderwege

Diese sechs Wege erfreuen Gross und Klein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fabienne Amez-Droz

1 Winter-Erlebnisweg Lauchernalp VS

Auf dem Winter-Erlebnisweg bei der Lauchernalp warten spannende Winterrätselfragen zum Thema Schnee und Tiere. Die Kinder lernen zum Beispiel, wie Lawinen entstehen oder wie sich Tiere im Winter verhalten. Ein Höhepunkt ist das Kaleidoskop, in dem man Schneekristalle sieht.

Dauer: rund zwei Stunden

Öffnungszeiten: Der Weg ist von Dezember bis März geöffnet

Start: Bergstation Lauchernalp, Holz

Ziel: Bergstation Lauchernalp, Holz

Mehr Informationen findest du hier

2 Detektiv-Trail: Lenk-Simmental BE

Die Schatzkarte für den Detektiv-Trail in Lenk erhält man beim Tourismusbüro oder online. Das Erlebnis startet gleich beim Tourismusbüro. Verschiedenen Rätselfragen führen einen auf den Weg, der bei einer Schatztruhe endet. Mit einem Lösungscode öffnet man die Truhe und holt sich den Schatz!

Dauer: rund zwei Stunden (ohne Pausen)

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet und die Zeit ist frei wählbar

Start: Lenk-Simmental Tourismus, Rawilstrasse 3, 3775 Lenk

Ziel: Reka-Feriendorf, Mittlere Aegertenstrasse 60, 3775 Lenk

Mehr Informationen findest du hier

Gewinne coole Preise bei den Blick Winter Awards Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in vier Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in vier Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Jetzt voten

3 Winterliche Schatzsuche: Nendaz VS

Auch im Skiort Nendaz hat man sich für Familien mit Kindern eine Schatzsuche im Schnee ausgedacht. Die Karte ist im Tourismusbüro und online erhältlich. Die Mission führt die Kinder auf eine Entdeckungsreise durch den alten Dorfteil von Haute-Nendaz. Dabei entdecken sie alte Scheunen und weitere Besonderheiten Dorfes. Zum Schluss wartet eine kleine Überraschung auf die fleissigen Schatzsucher.

Dauer: rund eine Stunde

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet und die Zeit ist frei wählbar

Start: Nendaz Tourismusbüro, Route de la Télécabine 1, 1997 Haute-Nendaz

Ziel: Nendaz Tourismusbüro

Gut zu wissen: Die Altersempfehlung liegt bei 7 bis 12 Jahren

Mehr Informationen findest du hier

4 Pumpelpitz Familienweg, Ramiswil SO

Auf dem Familienweg im Naturpark Thal bei Ramiswil löst man spannende Aufgaben und Rätsel. Alle Fragen und Informationen dazu bekommt man aufs Smartphone. Der Waldkobold Pumpelpitz begleitet die Spaziergänger auf dem Abenteuer. Bei den Aufgaben erfährt man mehr über seine Familie und über den Bösewicht Schlarp.

Dauer: rund 2,5 Stunden

Öffnungszeiten: ganzjährig machbar

Start: Mühle Ramiswil, 4719 Ramiswil

Ziel: Mühle Ramiswil, 4719 Ramiswil

Gut zu wissen: Die Freischaltung der Informationen kostet 10 Franken. Das Smartphone muss über eine Internetverbindung verfügen. Auf dem Weg hat es zwei Grillstellen. Der Weg eignet sich nicht für Kinderwagen.

Mehr Informationen findest du hier

Blick Winter Awards Kategorie «Familie» Welches ist das familienfreundlichste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in der Kategorie «Familie», gesponsert von SOS 144, das Skigebiet, das sowohl grosse als auch kleine Skifans begeistert. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deinen Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mach mit bei den Blick Winter Awards und versuche dein Glück! Blick sucht wieder die schönsten Skidestinationen der Schweiz und kürt sie bei den Blick Winter Awards in verschiedenen Kategorien. Welche Skigebiete landen dieses Jahr auf dem Siegerpodest? Dmitry Molchanov Welches ist das familienfreundlichste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in der Kategorie «Familie», gesponsert von SOS 144, das Skigebiet, das sowohl grosse als auch kleine Skifans begeistert. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deinen Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mach mit bei den Blick Winter Awards und versuche dein Glück! Jetzt voten Mehr

5 Rätselpfad in Riggisberg BE

Der Rätselpfad in Riggisberg befindet sich nur wenige Kilometer von Bern entfernt und vereint Jung und Alt. Die ganze Familie versucht auf dem Pfad mit den zwölf Tafeln die kniffligen Fragen zu lösen. Auf dem Weg gibt es eine Feuerstelle, die reserviert werden kann. Empfohlen wird der Pfad für Kinder ab zwei Jahren. Die Rätsel-Karte erhält man digital.

Dauer: rund eine Stunde

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Start: Postautostelle Post, Vordere Gasse 2, 3132 Riggisberg

Ziel: Werner Abeggstrasse 1, 3132 Riggisberg

Gut zu wissen: Den Weg kann man mit Kinderwagen begehen.

Mehr Informationen findest du hier

6 Eichhörnliweg in Arosa GR

Eichhörnchen von Hand füttern? Das ist beim Eichhörliweg in Arosa möglich. Auf dem Weg durch den Wald lernen Kinder mithilfe von Rätselfragen spannende Informationen über die flauschigen Tiere. Am liebsten essen sie ungeschälte Nüsse, also bringt man am besten welche mit. Am Ende des Pfads wartet auf die Kinder ein grosser Spielplatz mit einer Feuerstelle. Ein Rätselweg-Heft gibt es bei der Tourismusorganisation.

Dauer: rund 36 Minuten

Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet

Start: Tomeli-Strasse unterhalb Waldhotel Arosa

Ziel: Bushaltestelle Maran

Mehr Informationen findest du hier