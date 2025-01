1/6 Für viele ist der Winter die schönste Jahreszeit. Der Laternliweg auf der Schwägalp AR bietet sich für romantische Ausflüge an. Foto: ZVG

Auf einen Blick In der Schweiz gibt es viele Möglichkeiten, den Winter zu geniessen

Erlebe magische Winteraktivitäten in der Schweiz

Christian Bauer

1. Lichtzauber am Säntis, Schwägalp AR

In der dunklen Jahreszeit sehnen sich die Menschen nach Licht. Auf der Schwägalp am Fusse des Säntis kann man seine Lichtsehnsucht in vollen Zügen auskosten. Auf dem Laternliweg wird die Winterlandschaft dank warmem Petroleumlicht zur Wunderlandschaft. Über verschneite Wiesen geht es für etwa eine Stunde vorbei an gewaltigen Tannen durch die romantische Landschaft. Als Belohnung wartet im Restaurant Passhöhe oder im Berghotel Schwägalp der kulinarische Winter-Alltime-Klassiker: ein Fondue mit herzhaftem Appenzeller Käse. Mehr zum Laternliweg erfährst du hier.

2. Eislauf durch den Wald, Sent GR

Eine nicht ganz konventionelle Schlittschuhpiste findest du mitten in den Wäldern des Unterengadins. Auf dem drei Kilometer langen Rundweg nahe bei den Dörfern Sent und Scuol kannst du vollkommen in die Winterlandschaft eintauchen, während du auf den Kufen gleitest. Der schön gelegene Eisweg Engadin ist ein Highlight für kleine und grosse Eislauf-Fans. Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und Anreise findest du hier.

3. Zum Dîner kutschiert werden, Braunwald GL

Das Angebot an romantischen Kutschenfahrten ist gross. Noch ein Geheimtipp sind die Rösslitouren im autofreien Dorf Braunwald im Glarnerland, das nur mit der Seilbahn zu erreichen ist. Mit zwei Pferdestärken gelangt man zum Beispiel zur gemütlichen Bergbeiz Nussbühl. Während der Kutscher wartet, geniesst man eines der wunderbaren Menüs. Zurück nach Braunwald geht es entweder mit Pferdekraft oder man wandert (1 Stunde). Die Tour mit Wartezeit kostet 160 Franken für 4 Personen. Weitere Informationen findest du hier.

4. Bündner Schlemmerei, Flims GR

Fein essen und dabei Naturwunder geniessen? Auf der kulinarischen Wanderung «senda dils gusts» (10 Kilometer, 2,5 Stunden reine Marschzeit) lässt sich dies ideal verbinden. Aufgeteilt auf drei Restaurants kostet man hier einen Dreigänger aus lokalen Klassikern: Frühstücksplättli mit Bündner Spezialitäten, wie Gerstensuppe und Capuns (gefüllte Mangoldpäckli) und als süsse Krönung ein Stück Bündner Nusstorte. Ab Mitte Dezember bis zum 20. April 2025, 75 Franken/Erwachsene. Weitere Informationen zum Kulinarik-Trail und der Anmeldung gibt es hier.

5. Luxuriöse Stille, Grimselpass BE/VS

Um dem täglichen Stress zu entfliehen, eignet sich nichts besser, als die einsame Stille der verschneiten Berge – mit den nötigen Annehmlichkeiten, versteht sich. So ein Ort weit ab der Zivilisation ist das Grimsel Hospiz am Grimselpass. Auf einem Felsdorn, umgeben von einem Stausee, thront das Hotel in karger Natur. In diesem luxuriösen Haus gibt es nur 28 Zimmer. Und für alle, für die zu einer gelungenen Auszeit eine gute Flasche Wein gehört: Im Felsenkeller ruhen 300 Sorten edler Tropfen. Mehr zum Hotel erfährst du hier.

6. Schlitteln by Night, Les Diablerets VD

Abgeleitet wird der Name des Skigebiets Les Diablerets vom französischen Wort für Teufel. Ein teuflisches Vergnügen ist denn auch die 7,2 Kilometer lange Schlittenfahrt bei Nacht. 45 Minuten Spass verspricht die Schlittelbahn von der Bergbeiz Les Mazots zum Ort Les Diablerets. Wer möchte, kann sich zum Auftakt mit einem Fondue stärken. Das Nachtschlitteln ist je nach Wetterlage und nur an bestimmten Tagen möglich – weitere Informationen dazu gibt es hier.

7. Loipe mit Wellnesstempel, Rigi Kaltbad LU

Trotz immer spektakuläreren Wintersportarten erlebt der gemütliche Langlauf seit Jahren einen Boom. Zur schönsten Loipe der Schweiz zählt die Strecke von Rigi Kaltbad nach Rigi Scheidegg auf dem ehemaligen Trassee der Scheideggbahn. Die Strecke bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Vierwaldstättersee und das Berner Oberland. Zum krönenden Abschluss gönnt man sich nach der 14 Kilometer langen Rundstrecke etwas Wellness im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad, das von Stararchitekt Mario Botta entworfen wurde. Hier findest du weitere Informationen dazu.

8. Liebesnest im Schnee, Zermatt VS

Frisch verliebt mit Schmetterlingen im Bauch? Noch steigern lassen sich die Gefühle bei einer Übernachtung in einem Iglu (mit Expeditionsschlafsäcken natürlich). Die spektakuläre Übernachtung beinhaltet zudem ein Fondue à discrétion und ein Frühstücksbuffet im Bergrestaurant. Wer will, kann im Whirlpool relaxen und eine Schneeschuhtour unternehmen. Möglich ist dies im Iglu-Dorf Zermatt. Weitere Standorte mit verschiedenen Angeboten gibt es auch in Davos und Gstaad. Hier erfährst du mehr.

9. Thermalbadespass, Gemmipass BE/VS

Leukerbad bietet mit seinen drei öffentlichen Bädern Wasser-Wellness-Kultur vom Feinsten. Die wohlige Wärme der Wellness-Oasen geniesst man umso mehr, wenn man sich die Entspannung erarbeitet hat – mit einer eindrücklichen Winterwanderung hinauf zum historischen Gemmipass auf 2314 Meter zum Beispiel. Los geht es in Sunnbüel BE (mit der Seilbahn von Kandersteg aus erreichbar). In rund drei Stunden erreicht man die Passhöhe, Weitsicht auf die Walliser Viertausender inklusive. Vom Gemmipass geht es mit der Seilbahn (fast) direkt ins Thermalbad in Leukerbad. Öffnungszeiten und Preise der Leukerbad Therme findest du hier.