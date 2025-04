Ob im märchenhaften Skulpturenpark, im süssen Lindt Home of Chocolate, auf der Rigi oder im Tierpark – plan am besten heute schon deine spektakuläre Suche nach vielen bunten Ostereiern. Hier sind die 9 schönsten Spots für die Ostereiersuche 2025:

Ostern steht bald vor der Tür und der Hase ist auch dieses Jahr wieder fleissig: Ob in geheimen Wäldern, blühenden Parks, wilden Zoos oder gar hoch oben auf dem Berg – unser flauschiger Freund hoppelt auch dieses Jahr wieder an die ungewöhnlichsten Orte. Die 9 schönsten, um mit der ganzen Familie auf Entdeckungstour zu gehen und bunte Eier zu suchen, stellen wir euch hier gerne vor:





<p>Viele bunte Eier verstecken sich auch dieses Ostern wieder an allen möglichen Orten der Schweiz.</p> Foto: Keystone/dpa

1 Ländlich auf dem Bächlihof in Jona SG

Der Bächlihof in Jona ist bekannt für seine idyllische Lage und einen Fokus auf regionale Landwirtschaft. Neben der Ostereiersuche mit goldenen Eiern, die gegen kleine Überraschungen eingetauscht werden können, gibt es einen Hofladen mit frischen Produkten, einen Spielplatz und einen Streichelzoo. Für den beliebten Osterbrunch solltest du besser im Voraus reservieren.

Datum & Uhrzeit: 20. und 21. April 2025, 9 bis 17 Uhr

Adresse: Bächlistrasse, 8645 Jona

2 Künstlerisch und golden im Bruno Weber Park

Wo ist das goldene Ei versteckt? Die Suche im Skulpturenpark gestaltet sich besonders fantasievoll und künstlerisch. Foto: Shutterstock

Der fantasievolle Skulpturenpark des Künstlers Bruno Weber ist der grösste der Schweiz und geniesst international Anerkennng. Und er bietet definitiv eine wahrhaft magische Kulisse für die Ostereiersuche. Neben kunstvoll bemalten Eiern gibt es spezielle Preise für die Finder. Im Anschluss an die Suche kannst du die surrealen Kunstwerke genauer entdecken oder an einer Führung durch den Park teilnehmen.

Datum & Uhrzeit: 20. April 2025, ab 11 Uhr

Adresse: Zur Weinrebe 3, 8953 Dietikon

3 Süss im Lindt Home of Chocolate

Schokoladenfans kommen hier voll auf ihre Kosten! Neben interaktiven Ausstellungen und einem gigantischen Schokoladenbrunnen gibt es während der Osterzeit eine Suche nach versteckten Goldhasen sowie zahlreiche Oster-Workshops, in denen Kinder ihre eigenen Schokoladenkreationen gestalten können.

Datum & Uhrzeit: 29. März bis 21. April 2025 (unterschiedliche Zeiten je nach Event)

Adresse: Schokoladenplatz 1, 8802 Kilchberg

4 Kükenschlüpfen inklusive – im Naturama

Wie niedlich - hier kannst du Hühnerküken beim Schlüpfen zusehen. Foto: Pexels

Hier dreht sich alles ums Ei: Eier im Museum suchen, Eier filzen, Eierkerzen giessen, Ostereier verzieren, Schoggieier essen – ja sogar echte Hühnereier beobachten und mit Glück live erleben, wie ein Bibeli schlüpft. Für die Sportlichen unter euch gibt es Eier-Boccia auf der Dachterrasse. Ansonsten bietet das Naturama spannende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt der Schweiz.

Datum & Uhrzeit: 18. bis 20. April 2025, 10 bis 17 Uhr

Adresse: Feerstrasse 17, 5000 Aarau

5 Auf dem Berg mit Globi

Ein Highlight für Kinder! Die Suche findet in der herrlichen Bergwelt statt, begleitet von der Schweizer Kinderbuchfigur Globi. Neben der Eiersuche gibt es Spielstationen und die Möglichkeit, sich ein kleines Geschenk abzuholen.

Datum & Uhrzeit: 17. bis 20. April 2025, 9 bis 15:30 Uhr

Adresse: Informationsbüro Lenzerheide, Voa Principala 37, 7078 Lenzerheide

6 Mitten durchs Dorf in Verbier

Hier können Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren eine ganze Woche lang auf Eiersuche gehen und im Dorf bunte Eier finden, um einen kleinen Schokoladenhasen zu erhalten. Hol dir in der Touristeninformation Karte und Buntstifte und mach dich auf die Suche nach den vier versteckten Eiern von Augustin, dem ansässigen Osterhasen. Für jede ausgefüllte Karte bekommst du am Ende ein Schoggihäsli.

Datum & Uhrzeit: 19 bis 27. April, 8 bis 18.30 Uhr

Adresse: Office du Tourisme de Verbier, Route de Verbier Station 61, 936 Verbier

7 Lauschig im Park im Grüene

Der Park im Grüene bietet auch ausserhalb der Osterzeit viel Spannendes für Familien und auch der Besuch im dortigen Restaurant ist immer fein und günstig. Foto: Park im Grüene

Der Park im Grüene, auch als Dutti-Park bekannt, bietet eine traumhafte Kulisse für eine Ostereiersuche mit Kindern. Hier gehts erst am Ostermontag mit der Suche los und zwischen 10 und 15 Uhr werden laufend Ostergeschenke versteckt. Neben der Jagd nach den Überraschungen im Park können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben oder ihr könnt den Osterbrunch besuchen.

Datum und Uhrzeit: 21. April, von 10 bis 15 Uhr

Adresse: Alsenstrasse 40, 8803 Rüschlikon

8 Animalisch im Tierpark Dählhölzli

Auch hier hoppelt der Hase durch den Tierpark und verteilt 600 bunte Eier an die Kinder, zudem gibt es wie immer viele spannende Attraktionen wie Tierfütterungen, einen Streichelzoo und einen Abenteuerspielplatz. Perfekt für einen Oster-Familienausflug mit Natur- und Tiererlebnis.

Datum & Uhrzeit: 20. April 2025, von 14 bis 16 Uhr

Adresse: Tierparkweg 1, 3005 Bern

9 Hoch oben auf der Rigi

Eiersuchen mit Aussicht: Auf der Rigi ist das in diesem Jahr möglich. Foto: Wikimedia commons

Über 450 Eier wird der Osterhase am Ostersonntag auf der Rigi verstecken. Wer ein Ei findet, kann dieses von 10 bis 16 Uhr in einem geöffneten Restaurant abgeben und sich den süssen Sofortpreis, einen Schoggihasen mit Glöggli, sofort in Empfang nehmen. Alle gefundenen Eier nehmen an der grossen Schlussverlosung mit wirklich tollen Preisen teil.

Datum & Uhrzeit: 20. April 2025, von 10 bis 16 Uhr

Adresse: 6410 Rigi Kulm

Egal, ob in der Stadt, den Bergen oder im Tierpark – diese Ostereiersuchen bieten nicht nur aufregende Suchabenteuer, sondern auch unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie. Sie sind die perfekte Gelegenheit, das eigene Gärtchen hinter sich zu lassen und sich neuen, spannenden Herausforderungen zu stellen. Viel Spass und Erfolg bei der Suche nach den bunten Ostereiern!