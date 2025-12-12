Was gibt es Gemütlicheres, als in einer Pferdekutsche durch verschneite Landschaften zu reisen? Hier findest du 4 Orte, die solche romantischen Fahrten anbieten.

Schneebedeckte Berge und verschneite Wälder bieten im Winter wunderschöne Aussichten. Wer keine Action braucht und diese nicht von der Piste aus bewundern möchte, für den könnte eine Fahrt mit der Kutsche genau das Richtige sein. Eingekuschelt in warme Decken und trotzdem umgeben von der Schneelandschaft – ein ganz besonderes Erlebnis!

1 Kutschenfahrt auf dem Raten, Oberägeri ZG

Vom Dezember bis zum März kann man sich auf dem Raten durch die Winterlandschaft kutschieren lassen. Es gibt zwei verschieden Rundfahrten, die sich in der Länge und der Route unterscheiden. Auf Anfrage kann man die Schlittenfahrten auch als Abend- oder Nachtfahrten buchen und mit einem feinen Fondue oder Raclette im Restaurant Raten kombinieren.

Dauer: kleine Rundfahrt ca. 50 Minuten, grosse Panoramatour ca. 2 Stunden.

Preis: Auf Anfrage.

2 Kutschenfahrt durch Braunwald GL

Das autofreie Dorf Braunwald hat einen ganz besonderen Charme. Auf der Fahrt kommt man hier – eingewickelt in warme Decken – an den Bauernhöfen im typischen Glarner Baustil und herzigen Chalets vorbei. Neben gewöhnlichen Kutschenfahrten können hier auch Fahrten inklusive Apéro, Fondue oder sogar Abendessen in einem der lokalen Restaurants gebucht werden. Eine Reservation wird bei allen Fahrten empfohlen.

Route: Braunwald Dorf bis Nussbüel

Preis: Bis zu vier Personen: 110 Franken, ab fünf Personen: + 10 Franken pro Person.

3 Kutschenfahrt auf der Rigi SZ

Die Berglandschaft auf der Rigi mal aus einer anderen Perspektive sehen? Sowohl im Sommer als auch im Winter werden hier Fahrten mit der Pferdekutsche angeboten, die das möglich machen. Von einfachen Fahrten über Rundfahrten bis hin zu Fahrten mit Fondueplausch oder Schaumwein – hier bleiben keine Wünsche übrig. Abendfahrten ab 18 Uhr sind auf Anfrage und gegen Nachtzuschlag möglich.

Dauer: Je nach Fahrt zwischen 15 Minuten und einer Stunde.

Preis: Je nach Fahrt zwischen 40 und 120 Franken (bis zu 4 Personen, jede weitere Person + 10 Franken). Kinder unter 10 Jahren fahren gratis. Kinder zwischen 11 und 16 Jahren fahren zum halben Preis.

4 Kutschenfahrt ins Val Fex

Bei der Ankunft in Sils GR im Engadin stehen auf dem Dorfplatz bereits Zweispänner bereit. Von dort aus kann entweder bis nach Platta, nach Crasta oder bis ganz hinauf zum Hotel Fex gefahren werden. Um garantiert einen Platz zu ergattern, wird eine Reservation empfohlen. Auch Nachtfahrten können gebucht werden – den Sternenhimmel von der Kutsche aus zu beobachten, ist hier besonders eindrücklich.

Preis: Je nach Route zwischen 90 und 130 Franken (einfacher Weg, für 4 Personen).



