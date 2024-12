1/8 Verträumte Landschaften: Der Bernina Express verkehrt täglich zwischen Chur und Tirano.

Auf einen Blick Schweizer Winteraktivitäten: Von Zauberwald bis Zoo für die ganze Familie

Bernina Express verbindet als höchste Alpenbahn Norden und Süden Europas

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Geschenke – und der gemeinsamen Erlebnisse. Gerade in den Ferien lohnt es sich, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und als Familie etwas Besonderes zu unternehmen. Die Schweiz bietet in der Weihnachtszeit eine Vielzahl an Attraktionen: Ob magische Winterwälder, abenteuerliche Bahnfahrten oder spannende Indoor-Erlebnisse – hier kommen ein paar Ideen gegen Langeweile in der Weihnachtszeit:

1 Zauberwald Lenzerheide

Der Zauberwald Lenzerheide verwandelt den Eichhörnchenwald in der Weihnachtszeit in ein faszinierendes Festival. Mit einer Konzertbühne im Wald, funkelnden Lichtinstallationen und einem gemütlichen Marktdörfchen, das kulinarische Genüsse bietet, wird der illuminierte Zauberwald zu einem einzigartigen Erlebnis inmitten der Natur. Die Tickets solltest du am besten im Voraus hier reservieren.

Datum: Noch bis am 30. Dezember

Zeit: von 17 Uhr bis 22.30 Uhr

2 Technorama

Das Science Center in Winterthur fesselt jeden, ob jung oder alt. Unzählige thematische Stationen bringen dir Wissenschaft, Kunst und Technik näher, du kannst ausprobieren, spielen und begreifen. Ausser am 25. Dezember ist das Technorama in Winterthur tatsächlich das ganze Jahr geöffnet. Und wenn du schon mal dort bist, kannst du im Anschluss noch durch die schöne Altstadt von Winterthur bummeln.

Zeiten: Täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr

3 Bernina Express

Hoch hinauf zum Glitzer der Gletscher in den Bergen, tief hinab ins Paradies voller Palmen und italienischer Wärme. Der Bernina Express verbindet als höchste Bahnstrecke über die Alpen den Norden mit dem Süden Europas. Ausgerüstet mit feinen Snacks und der Kamera für zahlreiche spektakuläre Bilder wird die Bahnfahrt zum einmaligen Erlebnis.

Zeiten: Täglich ab Chur 8.17 Uhr, Ankunft Tirano 12.49 Uhr. Rückfahrt Tirano 14.24 Uhr, Ankunft Chur 18.31 Uhr.

4 Rheinfall

Der grösste Wasserfall Europas ist gerade im Winter ein gewaltiges Schauspiel. Derzeit rauschen 360'000 Liter pro Sekunde über die Felsen des Rheinfalls. Der Zugang zum nördlichen Ufer mit Schlössli Wörth ist kostenlos. Der Eintritt ins Schloss Laufen mit Historama, Panoramaweg und Zutritt zu den Aussichtsplattformen lohnt sich, er kostet nur 5 Franken pro Person (Kinder: 3 Franken).

Zeiten: 356 Tage im Jahr, von 10 bis 16 Uhr

5 Kletterzentrum Milandia

Hier können sich vor allem bei schlechtem Wetter alle mal wieder so richtig austoben: Mit einer Kletterfläche von über 2500 m² ist das Milandia in Greifenssee eine der grössten Anlagen der Schweiz mit Boulder-Bereich, frei stehenden 12-Meter-Türmen und Speedkletter-Einrichtung. Der Zutritt zur Anlage samt Restaurant ist gratis, erst die einzelnen Angebote, darunter das Klettern / Fitness/Wellness oder Fussball sind kostenpflichtig.

Zeiten: 24.12. von 8 bis 16 Uhr / 25.12. geschlossen / 26.12. von 9 bis 16 Uhr / 31.12. von 8 bis 16 Uhr / 1.1. geschlossen

6 Alpamare

Das Rutschbahnen-Paradies hat auch über die Festtage geöffnet. Ein Besuch im Alpamare in Pfäffikon SZ verspricht ein Familienerlebnis für alle, denn von wilden Rutschbahnenfahrten bis zum wohligen Baden im warmen Becken ist hier für alle Wasser-Bedürfnisse gesorgt.

Zeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr geöffnet, Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet / 24. und 31. Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die genauen Öffnungszeiten der einzelnen Bereiche findet man hier.

7 Die Zoos haben immer offen

Frische Luft stärkt bekanntlich das Immunsystem, die Kinder sind für Spaziergänge jedoch oft schwer zu motivieren? Warum also nicht durch den Zoo spazieren, Tiere erleben und vielleicht sogar auf Eseln reiten? Die schönen Parkanlagen, Spielplätze und Tiergehege laden zu einem ausgiebigen Familienausflug ein - und gemeckert wird plötzlich nur noch im Streichelzoo.

Zürich: Der Zoo in Zürich hat 365 Tage im Jahr offen. Von Montag bis Sonntag ist er von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Masoala Regenwald öffnet jeweils eine Stunde später, hier, wie auch im Elefantenhaus vergisst man schlechtes Wetter im Nu. Achtung: Am 24. Dezember schliesst der Zoo bereits um 16 Uhr.

Basel: Der «Zolli» in Basel hat jeden Tag im Jahr von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet. Und wenn man schon mal in der Region ist, sollte man den Ausflug mit einem Bummel durch die tolle Altstadt von Basel kombinieren, denn der Zoo liegt mitten in der Stadt.

Gossau SG: Der Walter Zoo in Gossau SG hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Hier lebt eine grosse Schimpansen-Gruppe, du findest ein modernes Savannenhaus, eine begehbare Fütterungsvoliere und die Märchenwelt im Zootheater, Tingel-Tangel Variété (November bis Januar). Falls du einen Hund hast: Der ist hier an der kurzen Leine erlaubt.

Bern: Der Tierpark Bern hat jeden Tag im Jahr von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Seit 2009 leben die Berner Bären nicht mehr im «Bärengraben», sondern im «BärenPark». Und auch Seehunde, Bären, Leoparden, Moschusochsen, Uhus, Wölfe, Ziesel, Affen und viele weitere Tierli laden zum Beobachten sowie Entdecken ein. Der Kinderzoo, das Eulen Bistro und ein grosser Waldspielplatz machen den Tierpark zum perfekten Familienausflugsziel.

Frauenfeld TG: Der Plättli Zoo in Frauenfeld TG hat jeden Tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Wenn man hier die Artenvielfalt eines Züri Zoos erwartet, ist man definitiv falsch. Kleinere Kinder freuen sich hier an der Nähe zu den Tieren und können diese teilweise auch anfassen und füttern. Drum ist dieser beschauliche Zoo ideal für Familien mit Kleinkindern.

8 Afternoon Tea im Park Hyatt Zürich

Fühl dich wie ein Star: Der exklusive «Afternoon Tea at the Park» wird in der Lobby Lounge des Park Hyatt in Zürich serviert: Exklusives Gebäck, Tee, Sandwiches und diverse Leckerbissen, dazu der Glanz des Nobelhotels am Zürichsee. Im Anschluss lädt die Stadt zu einem festlichen Lichterspaziergang ein. Achtung: Du musst 24 Stunden im Voraus über die Website des Hotels reservieren.

Preis: 69 Franken pro Person inklusive Kaffee und Tee. (noch im Dezember)