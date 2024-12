Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Chicorée

Glitzersteine und Strass

Das perfekte Abendkleid für die Weihnachtszeit funkelt mit Glitzersteinen – wie das «Glamour Kleid» von Chicorée für 39.95 Franken. Sein «Carmen»-Ausschnitt, ein tief sitzender Ausschnitt, der die Schultern freigibt, steht besonders zierlichen Frauen, oder Frauen mit breiten Hüften und schmalen Schultern. Was aber alle beachten sollten, die ein Kleid mit Glitzer tragen: Mit Schmuck sparsam umgehen! Ein dezentes, aber coole Accessoire dazu ist der «Party Hairclap» in Schwarz für 5.95 Franken.

Kunstleder und rote Lippen

Auch Kunstleder hat Glamour! Am edelsten sieht die «Yael Hose» von Chicorée für 9.95 Franken zu einem weissen Oberteil aus, wie dem «Samy Pullover» für 19.95 Franken. Ist dir ein schwarzer Blazer zum Look zu streng, dann ergänze Hose und Top mit dem «Yuna Gilet» für 39.95 Franken und dem «Night Belt» für 9.95 Franken. Die roten Lippen zum Look sind übrigens ein sexy Hingucker!

Spitze und Kunstleder

Es muss nicht immer die Lederhose sein – auch Maxiröcke feiern ihr Comeback! Der «Yuna Jupe» für 9.95 Franken ist ein absoluter Hingucker. Du kannst zum Rock eine weisse Bluse kombinieren, doch wenn du etwas Spezielleres möchtest, dann ergänze Jupe und «Yael Blazer» für 59.95 Franken mit einem Spitzen-Oberteil, wie dem «Marla Top» von Chicorée für 12.95 Franken. Damit das Outfit nicht zu dunkel wirkt, trägst du am besten hautfarbene Strümpfe dazu.





Metallic

Du fällst gerne auf? Dann ist der Metallic-Look von Kopf bis Fuss das Richtige für dich! Die «Petra Pants» für 9.95 Franken und das «Fibi Top» für 5.95 von Chicorée sorgen für den grossen Auftritt. Passend dazu gibt den «Yoana Hairclap» für 5.95. Falls du befürchtest, in diesem Outfit overdressed zu sein, dann trag nur ein Glitzerteil – und kombiniere etwa die Hose zu einen schlichten weissen oder schwarzen Top, oder du entscheidest dich für das Metallictop zu einem schwarzen unifarbenen Rock.





Perlen & Pailletten

Du möchtest direkt von der Arbeit zur Weihnachtsparty mit deinen Freunden? Kein Problem! Mit der «Ottawa Jeans 2» für 49.95 Franken bist du tagsüber perfekt gekleidet. Abends tauschst du dann deinen Pullover oder die Bluse gegen das «Dini Top» für 9.95 Franken von Chicorée aus, schlüpfst in ein paar schwarze High Heels und vervollständigst den Partylook mit dem «Perle Hairclap» für 5.95 Franken.