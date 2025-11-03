Der Advent ist die Zeit der Christkindlimärkte. Inmitten von feierlicher Beleuchtung findest du regionale Spezialitäten, Handwerkskunst und würzigen Glühwein. Hier unsere schönsten Schweizer Weihnachtsmärkte 2025 in der grossen Übersicht.

Basel beheimatet den ältesten Weihnachtsmarkt der Schweiz. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

1 Weihnachtsmarkt Montreux VD

Beim Weihnachtsmarkt in Montreux VD ist alles etwas anders: Hier stehen die heimeligen Holzhäuser des Weihnachtsmarkts direkt neben exotischen Palmen. Hier gibt es nicht «nur» den traditionellen Markt mit seinen 150 geschmackvoll dekorierten Chalets an der Seepromenade, sondern viele weihnachtliche Highlights mehr.

Freunde von Rittern, Gauklern und Hexen können sich im Schloss Chillon auf eine Zeitreise ins Mittelalter begeben. Auf dem Mittelaltermarkt ziehen Geschichtenerzähler am gemütlichen Cheminéefeuer Gross und Klein in ihren Bann, Musiker spielen mittelalterliche Weisen und Nachwuchsfeen finden am Feenmarkt die nötigen Accessoires.

Höhepunkt ist der persönliche Besuch beim Samichlaus, der auf dem Gipfel des Rochers-de-Naye auf 2042 Metern wohnt und in seiner Hütte Kinder und Erwachsene begrüsst. Übrigens, der Weihnachtsmann hat sich etwas ganz Besonderes überlegt: Täglich kommt er mit seinen Rentieren angeflogen und landet auf dem Place du Marché.

Wann: 20. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

Foto: Getty Images





2 Ältester Weihnachtsmarkt der Schweiz in Basel

Basels Altstadt ist immer eine Reise wert. Besonders gilt das zur Adventszeit, wenn sich Basel in ein weihnachtliches Wintermärchen verwandelt. Rund 100 geschmückte grosse Christbäume, kilometerlange Lichterketten und dekorierte Häuser: Die Basler wissen, wie sie ihre Stadt in einen wahren Sinnesrausch verwandeln. Erfahrung haben sie genug, schliesslich hat Basel den ältesten Weihnachtsmarkt der Schweiz.

Wann: 27. November bis 23. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

3 Zum 30. Mal Weihnachten in Bremgarten AG

Das mittelalterliche Städtchen Bremgarten AG, das sich in eine Schleife der Reuss anschmiegt, ist bekannt für seine grossen Märkte. Klar, dass die erfahrenen Marktveranstalter auch einen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Mit mehr als 320 Marktständen in der pittoresken Altstadt ist der Weihnachts- und Christchindlimärt einer der grössten Märkte der Schweiz. Nebst Handwerk, Geschenken und Köstlichkeiten legt man hier im Aargauischen während der vier Tage besonderen Wert auf musikalische Unterhaltung. Dieses Jahr findet der Markt bereits zum 30. Mal statt, ein guter Grund, ihn sich endlich mal anzusehen.

Wann: 4. Dezember bis 7. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

In der Altstadt von Bremgarten kann es ganz schön voll werden, am besten ist es, mit den ÖV's anzureisen.





4 Weihnachtsmarkt in St. Gallen

In der Adventszeit beleuchten unzählige Sterne die romantische Altstadt St. Gallens. Der Ort nennt sich im Advent dann passenderweise Sternenstadt. Eingebettet zwischen den hübsch verzierten Giebelhäusern wird ein Weihnachtsmarktbesuch gleichzeitig eine Sightseeingtour. Ein besonderer Genuss ist ein Orgel-Konzert in der Unesco-Welterbe-Kathedrale.

Wann: 27. November bis 24. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

5 Natale im Tessin

Das Tessin lockt in der Vorweihnachtszeit mit mehreren Weihnachtsmärkten. Farbige Lichter überall, die Luft duftet nach Gewürzen, und in den Schaufenstern sind die frischen «Panettoni» ausgestellt. Die stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre im Tessin lässt es den Besuchern warm ums Herz werden.

Termine in Tessin: vom 23. November bis 24. Dezember 2025

23. 11.: Meride – Weihnachtsmarkt Barit da Merat

23. 11.: Melano – Weihnachtsmarkt Spartans



29. 11.: Arogno – Weihnachtsmarkt

29. 11.: Rancate – La Via degli Elfi

7. 12.: Mendrisio – Weihnachtsmarkt

14. und 21. 12.: Bellinzona – Mercatino di Natale

29 11.: Morbio Inferiore – Weihnachtsmarkt

13. 12.: Coldrerio – Weihnachtsmarkt

7. 12.: Mendrisio – Weihnachtsmarkt

8. 12.: Chiasso – Weihnachtsmarkt



27.11.2025 - 06.01.2026 Lugano – Natale in piazza

20.11.2025 - 06.01.2025 Locarno – Winterland

20.12.: Maggia – kleiner Weihnachtsmarkt mit Dorfcharakter

Weitere Informationen und unzählige andere Tessiner Weihnachtsmärkte findes du hier.

Auch im Tessin wird an zahlreichen Märkten die Adventszeit gefeiert, hier auf der schönen Piazza von Lugano. Foto: Switzerland Tourism

6 Süsser die Glocken nie klingen, in Trubschachen BE

Der Weihnachtsmarkt in Trubschachen BE bei den Guetzlibäckern von Kambly ist ohne Zweifel der süsseste und schmackhafteste Märt der Schweiz. Hier kann man Weihnachtsklängen lauschen und unter der Leitung der Maîtres Confiseurs des Biskuitherstellers feinste Lebkuchen dekorieren.

Wann: 28. bis 30. November und 05. bis 07. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

7 Churer Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Der Churer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr am Freitag und Samstag statt und zeigt, was das historische Bündner Städtchen so urchig und liebenswert macht: handgearbeitete Kunstwaren, hausgemachtes Weihnachtsgebäck und natürlich die nahrhaft, leckere und frisch vor Ort zubereitete Gerstensuppe. Achtung: nicht zu verwechseln mit dem Churer Christkindlimarkt, der ebenfalls besuchenswert ist.

Wann: 28. November 2025 (14 bis 21 Uhr)

Samstag, 29. November 2025 (11 bis 19 Uhr)

Weitere Informationen hier.

8 Gutes Tun auf Schloss Biberstein AG

Schloss Biberstein spielte einst eine wichtige Rolle in der Geschichte des Kantons Aargau. Heutzutage befindet sich hier eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für beeinträchtigte Menschen. Der zweitägige Weihnachtsmarkt ist klein, aber voller Charme. Das Gute: Wer hier seine Weihnachtsgeschenke kauft, unterstützt einen guten Zweck!

Wann: Samstag, 29. November 2025 (9 bis 18 Uhr)

Sonntag, 30. November 2025 (10 bis 17 Uhr)

Weitere Informationen hier.

9 Weihnachtsmärkte in Lausanne

In Lausanne sorgen mehrere Weihnachtsmärkte für eine festliche Stimmung: Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es einige Neuigkeiten. Der Bô Noël findet in den Süden der Stadt sowie ins Bahnhofsviertel statt. Das Kunstquartier Plateforme 10 ist das pulsierende Herz des Weihnachtsmarkts und bietet ein Riesenrad sowie eine 20 Meter lange Schlittelbahn. Auf dem Hauptmarkt am Place Saint-François wird ein Weihnachtsturm, eine traditionelle Attraktion aus dem hohen Norden, errichtet. Auch die Klassiker von Bô Noël dürfen nicht fehlen: Der Place des Pionnières lädt zum gemütlichen Schlendern durch die Kunsthandwerkstände ein, und auf dem Marché des Papilles gibt es feine Köstlichkeiten zu geniessen. Nicht zu vergessen: Während der Weihnachtszeit gibt es viele Pop-up-Restaurants und -Bars, um den Abend in gemütlicher Lausanner Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Wann: 20. November bis 31. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

In Lausanne wird die Weihnachtszeit gleich an mehreren Orten zelebriert.

10 Weihnachtsmärkte in Zürich

Zürich hat gleich mehrere Weihnachtsmärkte zu bieten. Besonders beliebt bei Pendlern oder schlechtem Wetter ist der überdachte Weihnachtsmarkt im Hauptbahnhof. Romantisch geht es im Niederdorf beim ältesten Weihnachtsmarkt Zürichs zu. Ein Kuriosum kann man auf dem Werdmühleplatz bei der Bahnhofstrasse bestaunen: den sogenannten Singing Christmas Tree. Auf einer dekorierten Bühne in Form eines Weihnachtsbaums geben Chöre aus der Region Weihnachtslieder zum Besten. Einer der grössten Weihnachtsmärkte der Stadt Zürich findet direkt vor dem Opernhaus statt.

Wann und wo:

Zürich Sechseläutenplatz, 20. November bis 23. Dezember 2025

Zürcher Altstadt, 20. November bis 23. Dezember 2025

Zürich Hauptbahnhof, 20. November bis 24. Dezember 2025

Zürich Münsterhof, 20 November bis 24. Dezember 2025

Zürich Werdmühleplatz, 20. November bis 23. Dezember 2025

Zürcher Weihnachtsallee, 20. November bis 23. Dezember 2025

Winterzauber Uetliberg, 6. November bis 31. Januar 2025

Weitere Informationen hier.

Die riesige Tanne auf dem Opernhausplatz verleiht dem Markt alljährlich eine besonders festliche Stimmung und ist ein beliebtes Selfie-Motiv. Foto: keystone-sda.ch

11 Weihnachtsmarkt in Yverdon-les-Bains VD

Der Weihnachtsmarkt von Yverdon-les-Bains VD versprüht den Zauber der Festtage. Das Schloss verwandelt sich in eine zauberhafte Kulisse, in der talentierte Kunsthandwerker ihre einzigartigen Kreationen und köstlichen saisonalen Spezialitäten an den Ständen präsentieren. Auf dem Pestalozziplatz lädt ein festlich geschmücktes Zelt zu gemeinsamen und geselligen Momenten ein. Zahlreiche Veranstaltungen bereichern diesen bezaubernden Monat und sorgen für Weihnachtsstimmung bei Gross und Klein. Ein unvergessliches Erlebnis voller Freude und Entdeckungen erwartet die Besucher.

Wann: 29.11. bis 23.12.2025

Weitere Informationen hier.

12 Berner Münster Weihnachtsmarkt

Ein besonders authentischer Weihnachtsmarkt erwartet Besucher im Berner Münster. Hier, in der beeindruckenden Kulisse des historischen Doms, werden ausschliesslich Unikate angeboten, die von regionalen Kunsthandwerkern mit viel Liebe und Geschick selbst kreiert wurden. Die winterliche Atmosphäre wird durch Berner Nidletäfeli, die typisch süssen Karamellbonbons aus der Region, noch süsser, sodass die kalten Tage ein wenig wärmer erscheinen. Jedes Jahr wird der Markt unter ein neues Motto gestellt, das häufig mit kreativen Aktionen und besonderen Erlebnissen einhergeht.

Wann: 29. Nov. bis 24. Dez. 2025

Weitere Informationen hier.

13 Die Parade der Chläuse in Winterthur ZH

Jährlich pilgern etwa 350'000 Besucher in die verkehrsberuhigte Altstadt Winterthurs ZH, um bei Glühwein und gebrannten Mandeln den Advent zu geniessen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Winterthurer Neumarktplatz mit etwa 100 zuckersüss dekorierten Weihnachtshäuschen verblüfft mit einem kunterbunten Angebot an Souvenirs und Weihnachtsgeschenken. Ein Höhepunkt ist jedes Jahr der Chlauseinzug, bei dem Hunderte Weihnachtsmänner durch die Stadt ziehen. Dieser findet im 2025 am 30. Nov von 16:16 Uhr bis 17:15 Uhr statt.

Wann: 27. November bis 23. Dezember 2025

100 zuckersüss dekorierte Weihnachtshäuschen verblüffen in Winterthur mit einem kunterbunten Angebot an Souvenirs und Weihnachtsgeschenken.

Weitere Informationen und ein tolles Programm findest du hier.

14 Romantik am Pilgerweg in Einsiedeln SZ

Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln SZ ist einer der imposantesten der Schweiz. Den Kultur- und Wallfahrtsort umgibt in der Adventszeit eine besonders anmutige Atmosphäre. Über 130 Verkaufsstände locken mit allerlei Hübschem und Kulinarischem. Wer eine Pause vom Weihnachtsshopping braucht, der kann sich beim Diorama Bethlehem mit der grössten Krippe der Welt in die Geschichte von der Geburt Jesus vertiefen.

Wann: 28. November bis 8. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.

In Einsiedeln ist die Stimmung mit Kloster-Atmosphäre alljährlich besonders festlich. Foto: keystone-sda.ch









15 Lozärner Wiehnachtsmärt

Jahr für Jahr pilgern Besucher von nah und fern nach Luzern, um den Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz zu besuchen. Den festlichen Mittelpunkt des Luzerner Markts bildet der Franziskanerbrunnen: Mit meterhohen Kerzen, Lichtern und Tannenzweigen geschmückt, verwandelt er sich in den grössten Adventskranz der Zentralschweiz. Unbedingt einen Besuch wert sind die Konzerte in der Kirche St. Maria.

Wann und wo:



Lozärner Wiehnachtsmärt (Franziskanerplatz), 4. bis 21. Dezember 2025

Luzerner Handwerksmarkt auf dem Weinmarkt, Sonntag 11. und 18. Dezember 2025

Weitere Informationen hier.