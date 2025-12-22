Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Der alljährliche Aufschub des Geschenkekaufs gehört zu Weihnachten wie Glühwein. Kein Wunder, es gibt wirklich Schöneres, als mit einer dicken Winterjacke in einem überfüllten Warenhaus zu stehen und sich zwischen Bratpfanne und Bettflasche entscheiden zu müssen. Aber spätestens heute muss ein Geschenk her – und dafür braucht es Ideen. Wie gut, dass wir dabei auf digitale Unterstützung von ChatGPT und Co. zählen können. Wir müssen nur richtig fragen.

Ein erster Versuch mit einer allgemein gehaltenen Eingabe, auch Prompt genannt, ergibt bereits eine gute Variation an Geschenkideen.

« Prompt: Es ist kurz vor Weihnachten und du bist Experte im Geschenkemachen, deine Spezialität ist es, aussergewöhnliche und individuelle Geschenke auszudenken. Gib mir ein paar Ideen für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. »

Die populären KI-Chatbots Claude, Perplexity, ChatGPT und Llama-2 schlagen vor allem selbstgebastelte Fotokalender und Gutscheine für Streamingdienste und andere digitale Abonnements vor. Manchmal auch beides zusammen: selbstgebastelte Gutscheine. Kreativität? Fehlanzeige. Denn: Je spezifischer die Anfrage, desto passender – und kreativer – das Ergebnis.

Angenommen, du suchst ein Geschenk für deinen Grossvater, der gern Serien schaut, französische Chansons und Abba hört und abends gern ein bis drei Gläser Rotwein trinkt. Auch der Schnaps nach dem Essen darf bei ihm nicht fehlen. Er geht gern wandern, gern kurze Strecken und gern mit einem Restaurant zum Ziel, was man an seinem Bauchumfang erkennen kann. Er findet das Konzept von Bitcoins interessant und hat einen etwas altmodischen Haarschnitt.

Für Opa hat ChatGPT folgende Geschenkideen:

«Serien-Tasting-Box» für gemütliche Filmabende mit Popcorn und einer Flasche Rotwein.

Hosenträger im Abba-Glitzer-Look

Mini-Wanderführer + Restaurantgutschein

«Opas Schnaps-Safari» – eine Box mit 3 bis 4 verschiedenen Schnäpsen

Krypto-Opa mit Augenzwinkern: eine symbolische Bitcoin-Münze (als Gadget erhältlich) und ein Infobuch über Kryptowährungen

Selbstgemachte Wander-Snack-Box

Personalisierte Chanson-Playlist auf USB-Stick

Kochpaket Wellington-Toolkit mit Fleischthermometer, ausgedrucktem Rezept und Gewürzmischung

Fun-Gutschein für den Haarschnitt der Zukunft

Duftsäckchen Eau de Cologne

ChatGPT ist nicht der einzige Chatbot, der Ideen liefern kann. Auch Claude, der Chatbot der amerikanischen Firma Anthropic, hat sich in letzter Zeit einen Namen gemacht. Er gilt allgemein als kleine Kreativitätsschleuder. Das testen wir nun.

Das nächste Geschenk ist für die Schwester, es muss schnell gehen, die Läden schliessen bald. Bei Claude geben wir Folgendes ein:

« Prompt: Es ist kurz vor Weihnachten und du bist Experte im Geschenkemachen, deine Spezialität ist es, aussergewöhnliche und individuelle Geschenke auszudenken, die besonders zu der Person passen und Freude bereiten. Was würdest du meiner Schwester, 20 Jahre alt schenken? Sie ist eine sehr freundliche und fröhliche Person, interessiert sich für Handarbeit und Nähen, kocht gerne, hat letztes Jahr eine Popcorn-Maschine und eine Siebträger-Kaffeemaschine geschenkt bekommen, würde gerne mehr lesen und arbeitet als Nachtwache in einem Altersheim. »

Die Ideen für die Schwester kommen wie die für den Grossvater personalisiert daher. Wobei der dritte Punkt je nach Wohnsituation etwas übergriffig erscheint:

Ein DIY-Nähset für kreative Projekte, z. B. Stoff und Schnittmuster zum Nähen einer Abdeckung für ihre Siebträgermaschine. Ein Koch- oder Backkurs für Inspiration in der Küche. Da sie gern liest, könntest du ihr eine individuelle, gemütliche Leseecke mit Lesesessel, Leselampe und Bücherregal einrichten. Ein Wellnesstag, um ihr etwas Entspannung zu schenken. Personalisierte Geschenke wie ein graviertes Schmuckstück oder ein personalisiertes Notizbuch könnten ihr zeigen, wie viel sie dir bedeutet. Da sie bereits eine Popcornmaschine besitzt, könntest du ihr ein kreatives Popcornset mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Toppings schenken.

Interessanterweise liefert der gleiche Prompt bei ChatGPT auch fast die gleichen Geschenkideen wie bei Claude. Also verabschieden wir uns von Claude und wenden uns wieder der KI von OpenAI zu. Wer keine Schwester hat, die backt und näht, hat vielleicht einen Bruder, der gern reist, gärtnert und Musik aus den 90ern hört. Für diesen Fall gibt es eine Reihe von ausformulierten Ideen, die du (mehr oder weniger) auf die Schnelle umsetzen kannst:

Pflanzen-Dating-Box für Pflanzenliebhaber: Eine Box mit einer Auswahl seltener und exotischer Pflanzen, die zu Hause gepflegt werden können. Garten- oder Reiseposter als Kunstwerk: Lass ein Poster eines berühmten Gartens oder einer botanischen Sammlung anfertigen – vielleicht sogar mit einer persönlichen Note. Soundtrack für den Garten. Da er Musik liebt und vielleicht viel Zeit im Garten verbringt, wäre eine spezielle «Garten-Playlist» eine ungewöhnliche, aber gut durchdachte Idee. Kräutergarten zum Mitnehmen: Dies ist ein praktisches, tragbares Set, das auf Reisen mitgenommen werden kann. Reiseabenteuer Gärtnern: Es gibt inzwischen viele grüne Reiseangebote, bei denen man in exotischen Gärten mitarbeiten oder an Permakultur-Projekten teilnehmen kann. Essen-aus-aller-Welt-Box: Wenn er gern isst und reist, kann man ihm eine internationale Znünibox oder ein Set mit Gerichten aus aller Welt schenken. Personalisierte Reisegeschichten-Box: Dies ist eine individuell zusammengestellte Box, die kleine Gegenstände aus verschiedenen Ländern oder Regionen enthält, verbunden mit einer kurzen persönlichen Geschichte über diese Orte.

Wichtig: Diese Vorschläge spuckte der Bot aus, nachdem er aufgefordert wurde, doch bitte etwas kreativer zu werden.

Brüder, aber auch Partner, sind manchmal gar nicht so einfach zu beschenken. Erst recht nicht, wenn es schnell gehen soll. Bist du auf der Suche nach einer Geschenkidee für deinen Freund, dann bist du hier richtig. ChatGPT wurde gefragt:

« Prompt: Kannst du mir bitte ein paar kreative Weihnachtsgeschenktipps geben für meinen Freund? Hier ein paar Informationen über ihn: Er ist 29 Jahre alt und interessiert sich für Sport, insbesondere für Formel 1. In seiner Freizeit gamt er sehr gern. Seine Lieblings-Games sind Call of Duty und League of Legends. An den Wochenenden trifft er sich oft zum Essen mit Freunden und geht ins Fitnessstudio. »

Dieses Mal schien der Bot fast nicht zu bremsen, ganze 14 Tipps kamen heraus:

Personalisierter, ergonomischer Gaming-Stuhl

Formel-1-Rennsimulator

Personalisierter Controller für Computerspiele

Fitnessbox mit Eiweisspulver, Wasserflasche und Schweissband

Gutschein für eine Formel 1-Veranstaltung oder ein anderes Rennerlebnis

Gaming-Zubehör

Kochkurs oder Essensgutschein

Gaming-Night-Paket mit Snacks und neuen Videospielen

Spotify oder Apple Music Abo

Formel-1-Fanartikel

Gaming-Kunst (Poster oder Leinwandbild)

Personalisierte Wasserflasche

Actionfiguren der Lieblingscharaktere aus den Spielen

Spezielle Lampe für den Computer

Was auffällt: ChatGPT scheint wirklich Lust zu haben, Dinge in eine Kiste zu verpacken. Das Schema von personalisierten Boxen, speziellen Postern und Erlebnisgeschenken wie Koch- und Backkursen zieht sich durch alle Antworten.

Die letzte Aufgabe für die KI besteht darin, Tipps zu geben, was du schenken kannst, wenn eigentlich vereinbart war, keine Geschenke zu bringen (aber eine Person in der Runde jedes Jahr trotzdem etwas für alle mitbringt). Hier zeigt sich die KI erst einmal empathisch: «Das klingt nach einer klassischen Situation, in der man sich irgendwie verpflichtet fühlt, etwas zu schenken.»

Die Tipps unterscheiden sich bis auf drei Punkte nicht von denen des ersten, allgemeinen Prompts. Hier fügt ChatGPT hinzu: «Schenke eine selbst gemachte Leckerei, schreib' einen liebevollen Brief oder bring eine pflegeleichte Pflanze mit, z. B. eine Sukkulente».

Also: Finden sich für Grossvater keine glitzernden Hosenträger, wird dieses Jahr feierlich ein Kaktus verschenkt.