Gerade in der kalten Jahreszeit tut Wellness gut, um die Muskeln zu entspannen, sich aufzuwärmen und zu erholen. Hier listen wir zehn Lieblings-Spas der Blick-Leserinnen und -Leser auf.

Community-Team

Es gibt kaum etwas Erholsameres, als einen Tag im Spa zu verbringen. Dort kann man neue Kraft tanken und einfach mal abschalten. Pools, Saunas und Beauty-Behandlungen oder auch Massagen sorgen für wohlige Entspannung. Die Wärme ist gerade im Winter angenehm, weshalb es nicht verwundert, dass in den kalten Jahreszeiten besonders häufig Wellness-Programme gebucht werden.

In der Schweiz gibt es einige Wellness-Einrichtungen, die nicht nur Ruhe und Regeneration versprechen, sondern auch ein grossartiges Ambiente oder einen Ausblick in verschneite Winterlandschaften bieten. Diese zehn Tipps der Community versprechen Erholung für jeden – vom Wellness-Hostel über ein Erlebnisbad bis hin zu Luxus-Spas ist alles dabei.

1 Hotel Seerose Resort & Spa, Meisterschwanden AG

«Für mich ist vor allem das Hotel Seerose Resort&Spa in Meisterschwanden eine ganz tolle Oase der Entspannung. Durch das asiatisch angehauchte Design und die rundum freundliche Bedienung fühlt man sich im Nullkommanix wie im Urlaub. Einziger «Nachteil»: «Es gibt im Winter nur für die ganz Harten einen Aussenpool im Form des Sees», so Jan Wäspe über sein Lieblings-Spa für den Winter.

Im Hotel Seerose Resort & Spa in Meisterschwanden in Aargau können Wellness-Fans im wahrsten Sinne des Wortes abtauchen. Das liebevoll dekorierte Cocon Thai Spa, in dem es nach ätherischen Ölen duftet, trägt seinen Namen nicht grundlos: In ovalen, mit Satin ausgekleideten Kokons kann man verschiedene Behandlungen geniessen, während man den Blick über den Hallwilersee schweifen lässt. Das Entspannungs- und Vitalisierungskonzept beinhaltet thailändische Gastfreundschaft, das Wissen um die Balance der vier Lebenselemente sowie die moderne Gestaltung des Spa-Bereichs, der unter anderem einen Wellnesspool und eine Whirlliege bietet. Hotelgäste und externe Besucher sind willkommen. (Empfohlen von Jan Wäspe)

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Jetzt abstimmen

2 Lenkerhof, Lenk BE

«Der Lenkerhof in Lenk ist ein schönes Hotel und hat eine top Wellnessanlage: Der Pool hat Schwefelwasser, das dem Körper sehr guttut. Nach dem Skifahren perfekt. Die Gondeln sind gerade vis-à-vis. Die Küche ist exquisit, die Zimmer gemütlich eingerichtet und Hunde sind auch willkommen», schwärmt Blick-Leserin Nadine Bloechlinger von ihrem Wellness-Tipp.

Das Wellness- und Genuss-Hotel Lenkerhof bezeichnet sich als «das jugendlichste 5-Sterne-Superior-Hotel der Schweiz», da Wert auf eine lockere und herzliche Atmosphäre gelegt wird und dort sowohl nostalgischer Charme als auch moderne Elemente zusammenfliessen. Im Spa-Bereich mit Saunalandschaft, Innen-Schwimmbad und Schwefel-Aussenpool mit traumhaftem Ausblick auf die Winterlandschaft können sich Gäste und Tagesbesucher erholen. Auch diverse Behandlungen sind buchbar. (Empfohlen von Nadine Bloechlinger)

3 Romantik Hotel Bären Dürrenroth, Dürrenroth BE

«Hotel Bären Dürrenroth – wunderschön und sehr zu empfehlen. Auch die Preise sind top», fasst es Samuel Gfeller kurz und knackig zusammen.

In diesem Drei-Sterne-Hotel können private Spa-Suiten mit eigener Sauna, Whirlwanne und Dampfdusche gebucht werden, die ein exklusives Entspannungserlebnis garantieren. Ausserdem kann man dort regenerierende Stunden im kleinen, aber feinen «Bären Wellness» geniessen, zu dem eine Saunalandschaft, ein Hot Pot im Freien, Massagen und Beauty-Angebote gehören. Auch externe Gäste sind dort nach vorheriger Reservierung herzlich willkommen. (Empfohlenvon Samuel Gfeller)

4 Hotel Rigi Kaltbad, Rigi Kaltbad LU

In diesem Luzerner Drei-Sterne-Hotel in Rigi Kaltbad wird der Aufenthalt durch das Mineralbad und Spa versüsst. Der Badebereich erstreckt sich über zwei Stockwerke und wird mit dem Mineralwasser der Rigi Heilquelle gespeist. Ein Highlight sind die Sprudelsitze mit Bergpanorama, in denen sich Körper und Geist entspannen können. Doch auch eine Sauna, ein Kräuterdampfbad, Massagen und vieles mehr zählen zu den Angeboten, die das Hotel Rigi Kaltbad zu einer beliebten Wellness-Oase machen. (Empfohlen von Karin Herger)

5 Grand Hôtel Les Endroits, La Chaux-de-Fonds NE

In diesem Vier-Sterne-Hotel in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg erwartet einen ein luxuriöser Wellness-Bereich mit Indoor- & Outdoorpool, der für Gäste und Tagesbesucher geöffnet ist. Sieben Saunen sind dort vorhanden, in denen man schwitzen und sich entspannen kann. Das gesamte Grand Hôtel Les Endroits strahlt Ruhe und Leichtigkeit aus, damit man vor Ort vom Alltag abschalten und einen stressfreien Aufenthalt geniessen kann. (Empfohlen von Simona Calce)

6 Aua Grava Laax Wellness Hostel 3000, Laax GR

Einen Geheimtipp für die Community, der Wellness zu erschwinglichen Preisen ermöglicht, hat Kurt Schempp: «Das Wellness Hostel 3000 in Laax. Top Preis und absolut cool.»

Ob man als Gast des Wellness Hostels 3000 oder als externer Besucher das Aua Grava Laax in Graubünden besucht – hier kann sich jeder erholen. Ein Hallenbad mit Erlebnisrutsche, Fitness- und Wellness-Programme sorgen für Entspannung, Sport und Genuss. Auch ein Nichtschwimmer- und Kinderbecken sind vorhanden. Die 850 Quadratmeter des Spa-Bereichs beinhalten Saunen, ein Feuer-, sowie Kräuter-Dampfbad, Erlebnisduschen, einen Klangraum, sowie Kneippbecken. Wem das nicht genügt, der kann sich individuelle Massagen buchen oder beispielsweise an einem Aquafitnesskurs teilnehmen. (Empfohlen von Kurt Schempp)

7 Bogn Engiadina, Scuol GR

Ein überwältigendes Entspannungserlebnis in der Unterengadiner Bergwelt wird einem in Scuol GR im Bogn Engiadina geboten. In dem Wellness-Zentrum badet man in reinem Mineralwasser und kann zwischen sechs Innen- und Aussenbädern sowie einem Solebecken wählen. Natürlich sind in den Becken auch Massagedüsen, Wasserfälle und ein Strömungskanal vorhanden. Zudem ergänzen die Saunalandschaft sowie Wellness-Behandlungen und ein grosses Therapieangebot das Badevergnügen. Wenn man einen Moment der Stille geniessen möchte, kann man sich in den Ruheraum mit Kaminfeuer begeben und dort seinen Gedanken freien Lauf lassen. (Empfohlen von René In der Wildi)

8 Villa Honegg, Ennetbürgen NW

Wer sich nach Luxus und einer friedlichen Auszeit sehnt, sollte das Hotel Villa Honegg besuchen. Hoch über dem Vierwaldstättersee kann man sich im stilvoll gestalteten Spa des Fünf-Sterne-Hotels entspannen. Insbesondere der Aussenpool mit Blick auf die Berge und den See ist atemberaubend. Zum Glück muss man auch im Innenbereich nicht auf das Panorama verzichten, da dort extragrosse Fenster vorhanden sind. Sauna und Dampfbad sowie Pflegebehandlungen runden das hochklassige Wellness-Angebot ab. (Empfohlen von Reto Zuberbühler)

9 Alpentherme, Leukerbad VS

Die Walliser Alpentherme & Spa Leukerbad überzeugen die Community nicht nur durch den märchenhaften Ausblick in die Berglandschaft, sondern auch durch ihr vielseitiges Erholungsangebot. In den Becken befindet sich Thermalwasser und in den Räumen dieser Wellness-Oase ist für ideale Frischluftzufuhr gesorgt – ganz nach der Philosophie der Alpentherme «Gesund. Natürlich. Alpin.». Ausser den Innen-Pools und dem Aussen-Becken mit verschiedenen Wasserattraktionen gibt es ein Saunadorf, man kann Massage-Behandlungen buchen oder vor Ort im Fitness-Bereich trainieren. Hier hat die ganze Familie eine erholsame Zeit. (Empfohlen von Victor Ingold)

10 Splash & Spa Tamaro, Lugano TI

Das Tessiner Splash & Spa Tamaro in Lugano ist ein abwechslungsreiches Erlebnisbad, das Spass und Erholung für Gross und Klein bietet. Dort kann man Wellenbecken, mehrere Rutschen sowie eine Terrasse und das stilvoll designte Spa erkunden. In Letzterem gibt es zum Beispiel ein Jod-Solebecken, Hamam und eine Salz-, Lehm- oder Kastaniensauna. Des Weiteren können Massagen und andere Behandlungen genossen werden. Vor der malerischen Gebirgskulisse lässt man seine Sorgen hinter sich und konzentriert sich voll und ganz auf das wohltuende Wellnessprogramm und die Auszeit in dem Erlebnisbad. (Empfohlen von Silvio Giger)

Diese Umfrage wurde 2023 durchgeführt und im Januar 2026 aktualisiert