Jakobshorn, HC Davos, WEF: Die Stadt in den Alpen auf 1560 Metern sagt auch denjenigen etwas, die noch nie dort waren. Wir haben sieben Gründe für einen Abstecher ins Bündner Landwassertal zusammengetragen.

1 Hotel Schatzalp – Vorbild für einen Bestseller

Das Hotel Schatzalp öffnete 1900 als luxuriöses Sanatorium an schönster Lage 300 Meter über Davos seine Tore. Heute beherbergt der eindrückliche Jugendstilbau auf der attraktiven Sonnenterrasse ein Berghotel. Man sagt, das Gebäude habe Thomas Mann als Vorbild für sein fiktives Sanatorium im Roman «Der Zauberberg» gedient. Eines ist sicher: Der Ort inspiriert seine Besucher auch heute noch und bietet ihnen Ruhe und Erholung pur. Nicht nur der Aufenthalt, sondern auch die Anreise per Schatzalp-Bahn ins autofreie Gebiet ums Hotel wirkt entschleunigend. Früher fortschrittliche Tuberkulose-Heilstätte, heute wunderschönes, geschichtsträchtiges Hotel mit Charme: Ein idealer Ort zum Durchatmen ist die Schatzalp definitiv geblieben!

Adresse: Promenade 63, 7270 Davos, Schatzalp

2 Restaurant Schraemli's Lengmatta

Das Schraemli's Lengmatta in einem geschmackvoll renovierten, rustikalen Chalet in Davos Frauenkirch empfängt seine Besucher mit seiner weitherum gerühmten Küche: Auf der Menükarte findet man bekannte Bündner Klassiker wie Pizokel oder Gerstensuppe und geheimnisvollere Speisen wie die regionale Spezialität Chäs-Gatschäder. Das gemütliche Restaurant ist idealer Ausgangspunkt für eine Winterwanderung durch die verschneite Landschaft und bietet auch allen Grund für einen wohlverdienten Zwischenhalt. Die Lengmatta ist ausserdem stolzer Partner des Schweizer Rekordmeisters HC Davos – die Spieler sind hier ab und zu persönlich anzutreffen. Sie wissen nicht nur, wie man den Puck ins Netz bringt, sondern auch, wo etwas richtig Gutes auf den Teller kommt!

Adresse: Lengmattastrasse 19, 7276 Davos

3 Kirchner Museum Davos – Zeitreise zum Expressionismus

Ihr habt schon seit längerem keinen Fuss mehr in ein Kunstmuseum gesetzt? Höchste Zeit, dem Kirchner Museum in Davos einen ausgiebigen Besuch abzustatten! Das von den renommierten Zürcher Architekten Gigon/Guyer erbaute Museum ist ein Muss für alle, die sich auch nur ein bisschen für Kunst interessieren – und auch absolut lohnenswert für jene, die einfach gerne kräftige Farben und ausdrucksstarke Bilder vor Augen haben. Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) gilt als grösster deutscher Expressionist und einer der wichtigsten Vertreter des Expressionismus überhaupt. Davos war während seiner letzten 20 Lebensjahre bis zu seinem Suizid seine Wahlheimat. Neue Ausstellung: Kirchner. Picasso - Vom 15. Februar bis 3. Mai 2026.

Adresse: Promenade 82, 7270 Davos

4 Kaffee Klatsch – sich wohlfühlen zu jeder Tageszeit

Im Davoser Kaffee Klatsch hängt eine angenehme Gemütlichkeit in der Luft – hier wird dir pures Glück im Kännchen ausgeschenkt und auf hübschen Tellern serviert. Im Klatsch seid ihr zu jeder Tageszeit richtig: zu einem ausgiebigen Brunch, zu einer stärkenden Suppe mittags, fürs Kaffeekränzchen und natürlich auch abends – rund um die Uhr gibts Hausgemachtes aus regionalen Produkten. Das schöne alte Mobiliar und das herzliche Personal runden das Wohlfühlambiente wunderbar ab. Herein in die gute Stube!

Adresse: Promenade 72, 7270 Davos

5 Coverfestival – im Rock- und Pop-Himmel

Ihr habt Momente, in denen ihr wünscht, ihr hättet Elvis, Bob Marley oder John Lennon zu ihren Lebzeiten auf der Bühne gesehen? Aus dem Pop-Himmel zurückholen können wir diese Rock- und Pop-Legenden zwar nicht, aber Ende März gibt es die Gelegenheit, diesen und vielen weiteren musikalischen Berühmtheiten in Form von fantastischen Tribute-Bands aus aller Welt zu begegnen: Möglich macht es das Coverfestival Davos, das dich vier Tage lang mit Rock und Nostalgie beglückt – und dies in verschiedensten Venues, von der Après-Ski-Bar bis zum edlen Saal im Steigenberger Grandhotel Belvédère.

Wann: 26. - 29. März 2026

6 Mountain Hotels

Zu den Mountain Hotels Davos gehören über 20 Hotels und Resorts verschiedener Komfort- und Preisklassen in der Alpenstadt selbst sowie auf den umliegenden Bergen. Was sie vereint, sind die praktischen Standorte in der Nähe von Bahnhöfen und Bergbahnen sowie ein attraktives Skipass-Package: Wer in einem Mountain Hotel übernachtet, hat mit diesem Package automatisch einen Skipass für den ganzen Aufenthalt in der Tasche und kann gleich loskurven – und das zu attraktivsten Preisen. Unser Tipp: Es lohnt sich, die verschiedenen preiswerten Spezialangebote auf der Website zu studieren – da hats ein paar ganz tolle Schneespass-Schnäppchen dabei!

7 Jakobshorn: Jatzhütte und Naturfreundehaus

Wer auf dem Jakobshorn zwischen zwei Abfahrten eine Pause einlegen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten zum «Iicheere». Für ultimative Hüttengaudi mit lauter (Live-)Musik, coolen Drinks, Whirlpool und unschlagbarer Aussicht auf 2560 Metern über dem (Nebel-)Meer legt man den Helm in der Jatzhütte ab und setzt die Sonnenbrille auf. Für ein feines Bündner Plättli, Ruhe und Idylle lohnt sich ein Abstecher auf die Terrasse des preiswerten Naturfreundehauses. Das etwas versteckt im Wald gelegene Haus bildet einen wunderbaren Kontrast zum hektischen Treiben auf der Piste und in der Stadt. Vom Schneesport erholen kann man sich eben auf ganz unterschiedliche Weise!