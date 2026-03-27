Schon bald stehen die Osterfeiertage an. Wer will, kann in dieser Zeit einen Tagesausflug machen, denn die Schweiz hat viel Schönes zu bieten. Das sind unsere Tipps.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 500 Ostereier am Ostersonntag auf der Rigi versteckt

Sofortpreise und Gutscheine für Rigi-Erlebnisse zu gewinnen

In Interlaken findet eine öffentliche Osternestsuche statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Rigi Ostereier-Suche – wo haben sie sich versteckt?

Auf der Rigi gilt es am Ostersonntag über 500 Eier zu finden. Für jedes Ei gibt es einen süssen Sofortpreis. Zudem werden Gutscheine für Erlebnisse rund um die Rigi verlost. Das Beste daran: auch ohne Hauptgewinn ist die Rigi einen Besuch wert. Sollten die Wanderwege bereits schneefrei sein, bietet sich die Wanderung vom Rigi Kulm via Staffelhöhe nach Rigi Kaltbad an. Gemütlich geht es gut 300 Höhenmeter bergab – mit einer unglaublichen Weitsicht inklusive.

2 Osterbrunch Uetliberg – Panoramablick über Zürich

Ebenfalls viel Weitsicht bietet der Hausberg Zürichs. Wegen seiner geringen Höhe von 870 Meter über Meer ist es auf dem Uetliberg im April bereits frühlingshaft. Obwohl die Anreise ab dem Zürcher Hauptbahnhof mit der Uetliberg-Bahn in nur 20 Minuten einfach und gemütlich ist, lohnt es sich ins Tal zu wandern. Insbesondere, wenn man sich den fulminanten Osterbrunch gönnt, der am Ostersonntag wie auch am Ostermontag (5. und 6. April 26) im Restaurant Uto Kulm stattfindet. Ab 11 Uhr darf genussvoll geschlemmt werden. Wichtig: rechtzeitig einen Platz reservieren!

3 Urban Golf in Chur - its tee time!

Chur GR einmal anders erleben – und zwar bei einer Partie Urban Golf! Bei dieser Variante des klassischen Golfs sind in der Stadt neun Bahnen angelegt, die es zu meistern gilt. Gespielt wird mit einem speziellen Softball. Der Golf-Parcours führt durch die Altstadt von Chur, vorbei an kleinen Gassen und malerischen Plätzen. So lässt sich spielerisch und auf eine ungewöhnliche Art die älteste Stadt der Schweiz erkunden. Die genauen Informationen und das benötigte Material erhält man beim Regionalen Infozentrum von Chur Tourismus. Für Kinder gibt es extra Schläger, so dass dieses Vergnügen der ganzen Familie offen steht.

4 Seilpark Interlaken - Abenteuer für die ganze Familie

Rund um die Ostertage öffnen auch wieder die zahlreichen Seilparks der Schweiz ihre Tore. So auch der Seilpark Interlaken im Kanton Bern. Die neun Parcours, die im Rugenwald angelegt wurden, sind abwechslungsreich. Einmal auf dem höchsten Seilpfad unterwegs, wird es sogar wagemutigen Besuchern etwas mulmig zumute. Dabei ist keiner zu klein ein Seilparkler zu sein. Der Snowli-Kidscourse ist für alle Kleinkinder offen, die selbständig gehen können. Und für Kinder die mindestens 110 Zentimeter gross sind stehen sogar drei Parcours bereit. Als Schlechtwetter-Alternative gibt es im nahegelegenen Grindelwald einen Indoor-Seilpark.

5 Ostereiersuche in Interlaken

Am Ostersonntag, 5. April, findet in Interlaken eine öffentliche Osternestsuche statt. Über den Interlaken Guide werden versteckte Nester auf einer Karte angezeigt (ab 10.00 Uhr). In jedem Nest steckt ein Buchstabe für ein Lösungswort. Wer mehrere Nester findet, erhöht seine Chance auf einen Erlebnistag in der Ferienregion Interlaken. Ein Sofortpreis sowie die Teilnahme an der Verlosung können bis 16.00 Uhr bei der Tourist Information am Postplatz abgeholt werden. Die Suche läuft bis 15.00 Uhr.

6 Ostertour im House of Läderach – im Schoggi-Paradies

Alle Schoggi-Liebhaber aufgepasst! Das House of Läderach bietet eine Oster-Fabrikführung, bei der man versteckte Osterhasen finden lann. Dafür erhält man beim Eintreffen eine Tüte. Wer einen Hasen findet, packt ihn sofort ein. Die volle Sammeltüte darf am Ende der Führung behalten werden. Ein Angebot exklusiv für Familien, das für 40 Franken pro Person noch viele weitere Schokoladengenüsse bereithält. Zum Beispiel eine Degustation am Schoggibrunnen und die Kreation einer eigenen Schokolade. Das Osterspecial ist am 4., 5. und am 6. April buchbar. Unbedingt die limitierten Plätze im Voraus reservieren!

7 Höhenwanderung Oberbaselbiet – fernab vom Rummel

Wer über Ostern etwas Ruhe fernab sucht, dem empfehlen wir die Höhenroute von Langenbruck zum Passwang. Die Wanderung entlang des Grenzgebietes der Kantone Baselland und Solothurn hält auf elf Kilometer ein stetiges Auf und Ab bereit. Vom Chellenchöpfli offenbart sich ein wunderbarer Ausblick. Der mit 1156 Meter über Meer zweithöchste Gipfel im Baselland lädt zum Innehalte ein. Die Wanderung endet am Passwang beim Restaurant Alpenblick, wo es auch eine Bushaltestelle gibt.