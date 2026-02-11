Die Schweiz hält zahlreiche romantische Erlebnisse bereit, die nicht nur am 14. Februar für besondere Zweisamkeit sorgen. Hier sind die schönsten Ideen für Verliebte.

Christian Bauer Reise-Journalist

Ob frisch verliebt oder seit Jahren ein Herz und eine Seele – der Valentinstag ist die perfekte Gelegenheit, gemeinsame Zeit bewusst zu geniessen. Doch statt klassischer Blumen und Pralinen bieten aussergewöhnliche Erlebnisse unvergessliche Momente.

1 Entschleunigen im Kurhaus Bergün

Im Winter ist das Bündner Bergdorf Bergün das perfekte Hideaway für Ruhesuchende und Schnee-Romantiker. Da der Albulapass hinüber ins Engadin kurz hinter dem Ort im Winter geschlossen ist, verirren sich nur wenige Besucher in das 500-Seelen-Dörfchen. Uralte Engadiner Häuser, Hofläden, in denen Salsiz, Käse und Butter verkauft werden, ein kleines Skigebiet, umgeben von mächtiger Bergkulisse: Das ist schlichtweg «postkarten-schön» – kein Wunder, wurden im Tal die Heidifilme gedreht.

Highlight Bergüns ist das Kurhotel, das im Jahr 1906 als Grandhotel für die neue Albula-Zugstrecke eröffnet wurde. Allerdings reisten die Reichen und Schönen ohne Halt bis nach St. Moritz, weswegen das Kurhotel nie wirklich erfolgreich war – mit dem positiven Effekt, dass das Haus sich noch fast im Originalzustand präsentiert, inklusive dem schönsten Hotel-Speisesaal der Schweiz. Ein Highlight für Fans von Anno-Dazumal-Flair. Besonders verliebt-romantisch ist das hoteleigene Kurbad, in dem man bei 36 Grad inmitten von (verschneiten) Tannen relaxen kann.

2 Gemeinsam Frieren im Igludorf

Je kälter es ist, desto enger muss man sich zusammenkuscheln. Eine Nacht im Iglu ist deshalb genau das Richtige für Verliebte – auch wenn es nicht sehr romantisch klingen mag, in einem «Kühlschrank» zu übernachten. In den Schneeräumen des Igludorfs klettert das Thermometer kaum über den Gefrierpunkt, weswegen man auf Isomatten, Schaffellen und in Expeditionsschlafsäcken übernachtet. Das Gute: Zwei Schlafsäcke können zu einem Pärchen-Schlafsack verbunden werden. Kuschelig!

Igludörfer finden sich in der Schweiz in Davos, Zermatt und Gstaad. Alle Igludörfer bieten eine Sauna und/oder einen Whirlpool für alle Gäste an. Übrigens: Wer sein Iglu für noch mehr knisternde Erotik upgraden möchte, der kann ein Zimmer mit privatem Whirlpool wählen. Zum Übernachtungspaket gehören eine Aperoplättli, ein Fondue, eine Schneeschuhwanderung, die Benutzung von Sauna und Whirlpool, sowie ein Zmorgen.

3 Hot Tub – in einer Badewanne über den Brienzersee

Warmes Wasser und keinen oder wenig Stoff: Kaum etwas ist so erotisch wie ein gemeinsames Bad. Und wenn die «Badewanne» auch noch über den Brienzersee tuckert, ist das Pärchen-Erlebnis perfekt. Das Pirate Bay Nautical Center in Brienz bietet ein Hot Tub Boot an, das mit 38 Grad warmen Wasser gefüllt ist (nachheizen unterwegs ist möglich) und mit einem Elektromotor ohne Führerschein gefahren werden kann. Auf Wunsch gibt es eine Flasche Prosecco und ein Aperoplättli zum Arrangement dazu.

4 In der Gefahr vereint

Beim Valentinstag mit all seinen Geschenken, gemeinsamen Erlebnissen und Traditionen gehts es schlussendlich um eines: die Verbindung zum Partner stärken. Das funktioniert allerdings nicht nur mit romantischen Momenten, sondern ebenso (und vielleicht sogar noch stärker) mit dem genauen Gegenteil: Nervenkitzel. Wer gemeinsam eine abenteuerliche Situation erlebt, bei dem spielen die Hormone wieder verrückt, da fühlt man sich näher.

Gerade der Winter bietet viele Erlebnisse mit Adrenalingarantie. Im Engadin beispielsweise kann man sich bei Pontresina im Eisklettern versuchen, entweder am gefrorenen Wasserfall oder an der Eiskletterwand bei der Bergstation Corvatsch. Ebenfalls im Engadin gibt es die Möglichkeit, durch eisige Canyons zu klettern. Und wer es ganz rasant mag, der besteigt in St. Moritz einen Bob und saust den Olympia-Eiskanal herunter. Danach liegt man sich garantiert in den Armen!

5 Kuscheln für Profis im Bregenzerwald

Rein geografisch befindet sich das Kuschelhotel Gams im Bregenzerwald, Österreich natürlich nicht in der Schweiz, liegt aber so knapp hinter der Grenze, dass es bei dieser Aufzählung nicht fehlen sollte. Denn: Das «GAMS zu zweit», wie das Hotel offiziell heisst, hat sich ganz den Bedürfnissen von Frischverliebten, Honeymoonern und Ewig-Romantikern verschrieben. Von den Kuschelsuiten mit eigenem Whirlpool, offenem Kamin und Himmelbett, über ein romantisches Diner bis hin zum 3000 Quadratmeter grosse Paradies-Spa, ist alles fürs (Neu)-Verlieben designet. Buchbar sind Packages von zwei bis vier Nächte inklusive Übernachtung, Champagner, Wellness und Geniessermenüs. Tipp: Derzeit gibt es bei manchen Arrangements eine Nacht gratis dazu.



6 Gemeinsam Wissens-Welten erkunden

Der Valentinstag ist ebenfalls eine gute Gelegenheit, gemeinsame Interessen zu pflegen, wie beispielsweise der Besuch eines Museums. Bei 1129 offiziell registrierten Museen in der Schweiz ist für jede Leidenschaft das Richtige dabei. Manche Häuser bieten spezielle Events zum Valentinstag an. Im Verkehrshaus in Luzern erlebst du zum Beispiel eine spezielle Planetarium-Liveshow mit Fokus auf die romantische Seite des Universums. Und auch im Antikmuseum Basel dreht sich am Tag der Liebe eben genau um das: Zunächst entspannst du bei einem Apéro, dann erlebst du eine Führung mit Geschichten über Romanzen, unerfüllte Liebe und unstilbares Verlangen.