Warum denn weit reisen, wenn das Aussergewöhnliche so nah liegt? Entdeckt über die Feiertage doch mal ganz spezielle Ausflugsziele in der Schweiz.

Hier erlebt ihr in der Schweiz mal was anderes

Hier erlebt ihr in der Schweiz mal was anderes

1/6 Hotel Arkanum ist ideal für Verliebte und Weinliebhaber. Foto: Hotel Arkanum

Remo Schraner

Die Pfingsten verlängern unser kommendes Wochenende. Der ideale Zeitpunkt also, um an den freien Tagen aus dem gewohnten Umfeld auszubrechen. Es muss nicht immer ein verlängertes Wochenende in Italien oder Frankreich sein. Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einem Camping in luftiger Höhe, mit einer auf die Terrasse verschiebbaren Badewanne oder mit einem Besuch einer Wellness-Oase hunderte Meter unter Felsen? Und dazu muss man nicht einmal das Land verlassen.

1 Ausgepresst - Hotel Arkanum



Das Zimmer fällt mit dem aussergewöhnlichen Bett auf: Die originalgetreu gestaltete Weinpresse verspricht süsse Träume. Nebst einer Rittersuite und einer Riesen-Schlafwiege gibt es insgesamt sechs Erlebniszimmer. Für die Pfingsttage können sich Paare auch für ein Weekend-Paket anmelden.

Geeignet für: Verliebte und Weinliebhaber

Hotel Arkanum, Salgesch VS.

2 Kaiserlich - Napoleonmuseum Thurgau



Farbenfrohe Salons, hölzerne Wendeltreppen - zeitlose Schönheit. Vor über 200 Jahren verbrachte der letzte französische Kaiser hier seine Kindheit. Der Schlosspark ist ideal für romantische Spaziergänge und die Sonnenterasse mit Blick auf den Untersee ist eine ideale Fotokulisse. Bei schlechtem Wetter geniesst man das kaiserliche Flair im Napoleonmuseum.

Geeignet für: Kulturinteressierte Familien und Verliebte

Napoleonmuseum Thurgau, Salenstein TG.

3 Modernes Zelten - PODhouses-Holziglus

Die hölzernen PODhouses in Atzmännig sind klein und fein, aber robuster als ein Zelt. Sie bieten Platz für 2 bis 6 Betten. Die Häuschen befinden sich inmitten der Natur und auf Strom muss trotzdem nicht verzichtet werden. Anstatt im Restaurant zu essen, kann man sich Frühstückskörbe ins Iglu liefern lassen.

Geeignet für: Paare und Familien mit Kindern dank der Rodelbahn und dem Seilpark.

PODhouses-Holziglus, Atzmännig SG.

4 Lust der Sinne - Auberge aux 4 vents

Die 1998 gegründete «Auberge aux 4 vents» nahe des Fribourger Zentrums, fasziniert mit dem Gespür für den Mix aus der Moderne mit rustikalem Barock. Jedes der acht Zimmer ist unterschiedlich dekoriert: Es erwarten Sie unter anderem eine Badewanne auf Schienen, ein romantisches Himmelbett, ein Dortoir (Schlafsaal) und einige Überraschungen mehr. Das Hotel lädt zur Erholung und Schwelgerei ein. Das hauseigene Restaurant sorgt für das leibliche Wohl.

Geeignet für: Nostalgiker und Fans des Aussergewöhnlichen.

Auberge aux 4 vents, Granges-Paccot FR.

5 Fünf-Sterne-Erlebniss - Kempinski Palace Engelberg

Das erste und einzige Fünf-Sterne-Hotel der grössten Winter- und Sommerdestination der Zentralschweiz, kombiniert den Charme der Belle-Époque mit zeitlosem Luxus für eine internationale Gästeklientel. Das Hotel ist nur 1 Kilometer von der Seilbahn Titlis Rotair entfernt. Ein Höhepunkt ist der 880 Quadratmeter grosse Spa – im wörtlichen Sinn: Er bietet durch seine Panoramafenster einen betörenden Blick in die Bergwelt. Der Wellnessbereich umfasst einen Innenpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und einen Hamam.

Geeignet für: Menschen, die auf nichts verzichten wollen

Kempinski Palace Engelberg, Dorfstrasse 40, 6390 Engelberg