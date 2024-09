Wer gerne klettern geht, aber keine Zeit für einen Ausflug in die Berge hat, kann dem Hobby in Kletterhallen mitten in der Stadt frönen. Selbst bei Regen und Sturm lassen sich dort die Wände erklimmen.

1/7 Klettern und Bouldern sind beliebte Sportarten. Es gibt zahlreiche Kletterhallen in der Schweiz, in denen man trainieren kann.

Sonja Zaleski-Körner

Nicht nur in den Bergen kommen Kletterfans auf ihre Kosten, auch in Städten oder ihrem Umland finden sich Orte, an denen man fast wie in den Alpen klettern oder bouldern gehen kann. Klettern erfreut sich grosser Beliebtheit und in entsprechend ausgerüsteten Hallen trainieren Jung und Alt. Unabhängig vom Wetter macht es dort immer Spass, die Wände zu erklimmen, dabei Muskeln aufzubauen und die eigene Klettertechnik, die Balance und das eigene Körpergefühl zu verbessern. Das sind sechs der besten Kletter- und Boulderhallen des Landes:

Griffig Kletterhalle, Uster ZH

Im Indoor-Kletterzentrum Griffig kann man auf einer Kletterfläche von 5500 Quadratmetern die 17 Meter hohen Wände in allen Steilheiten erklimmen. Keine andere Kletterhalle der Schweiz bietet mehr Kletterfläche und auch in Europa ist Griffig eine der grössten Hallen. Bouldern ist dort ebenfalls möglich, sogar einen Bouldertunnel gibt es sowie einen Trainingsraum und vieles mehr. Ein Highlight ist der überdachte Outdoorbereich mit Sicht auf die Alpen – so kommt Bergstimmung auf, obwohl sich das Kletterzentrum Griffig in Uster ZH befindet.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags 10 Uhr bis 22.30 Uhr, am Wochenende 9 Uhr bis 18 Uhr.

Eintrittspreise (ganzer Tag): Erwachsene zahlen 30 Franken, Personen in Ausbildung bis 28 Jahre zahlen 23 Franken, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen 19 Franken, Kinder bis 14 zahlen 13 Franken (pro zahlendem Erwachsenen hat ein Kind von bis zu 6 Jahren freien Eintritt).

Grimper Kletterhalle in Givisiez FR

Grimper betreibt fünf Kletterhallen in der Schweiz. Die Halle in Givisiez FR ist sehr beliebt und bietet auf rund 1500 Quadratmetern regelmässig wechselnde Kletter- und Boulderrouten. Anfänger und Fortgeschrittene kommen dort auf ihre Kosten, und es gibt einen Kinderbereich für kleine Kletterfans. Im Bistro kann man sich zwischendurch oder nach dem Sportprogramm stärken und ausruhen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet und wochenends von 9 Uhr bis 20 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 22 Franken, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 25 Jahren zahlen 18 Franken, Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren zahlen 12 Franken, Kinder bis 10 Jahre zahlen 8 Franken.

Minimum Boulderhalle Flüela, Zürich

Auf 1000 Quadratmetern Fläche finden sich in der Minimum Boulderhalle Flüela in Altstetten ZH 200 Boulderprobleme, die immer wieder neu arrangiert werden. So bleibt es auch für Besucher interessant, die dort regelmässig bouldern gehen. Die Backsteinhalle ist sowohl für Anfänger, als auch für Könner geeignet. Ausserdem gibt es dort einen Trainingsraum sowie ein Restaurant und eine Bar, die nach dem Sport zum Verweilen einladen. Die zweite Minimum Boulderhalle Leutschenbach steht in Oerlikon ZH.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 23 Uhr geöffnet und wochenends von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Eintrittspreise : Erwachsene zahlen 24 Franken, Studierende bis 26 Jahre zahlen 18 Franken, Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zahlen 15 Franken, Kinder bis 12 Jahre zahlen 14 Franken

O'Bloc, OstermundigenBE

Bouldern und Klettern, sowie zahlreiche Kurse, darunter therapeutisches Klettern, werden im O'Bloc in Ostermundigen BE angeboten. Auch Kindergeburtstage oder Firmenanlässe können dort gefeiert werden. Die Kletterhalle hat 1850 Quadratmeter Fläche zu bieten und zählt mit ihren 19 Metern Höhe und 22 Metern Kletterstrecke zu einer der höchsten Hallen Europas. Die Boulderlandschaft mit Blöcken und Wänden erstreckt sich über zwei Etagen und auch ein Fitnessbereich sowie ein Bistro mit Gartenbereich ist im O'Bloc vorhanden. Zudem gibt es dort eine Outdoorwand samt Kletterturm, so dass man auch an der frischen Luft klettern kann.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 23 Uhr und wochenends von 9 Uhr bis 19 Uhr.

Eintrittspreise (Tagespreis): Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren zahlen 27 Franken, Personen in Ausbildung bis 27 Jahre zahlen 22 Franken, Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren zahlen 16 Franken, Kinder bis 11 Jahre zahlen 10 Franken.

Kletterzentrum Ap'n Daun, Chur GR

In Chur GR befindet sich das grosse Kletterzentrum Ap n' Daun, in dem man sowohl klettern, als auch bouldern kann. Insgesamt stehen Kletterfans dort über 2000 Quadratmeter zur Verfügung mit vielen Indoor- und Outdoorbereichen, Kurs- und Gruppenraum, Bistro und Shop. Das moderne Kletterzentrum bietet sich auch für Teamevents an. Ob Jung oder Alt, Anfänger oder erfahrener Kletterer, für alle gibt es niveaugerechte Routen und Kurse. Bevor man das Kletterzentrum zum ersten Mal besucht, sollte man online eine Voranmeldung ausfüllen, damit die Registration vor Ort schnell abgewickelt werden kann.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 22.30 Uhr geöffnet und wochenends von 10 Uhr bis 19 Uhr.

Eintrittspreise (während der gesamten Öffnungszeit): Erwachsene zahlen 26 Franken, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 19 Jahren, sowie Senioren ab 65 Jahren zahlen 20 Franken, Kinder bis 12 Jahre zahlen 14 Franken. (Bargeldloses Bezahlen ist erwünscht.)

Magnet Trainingszentrum für Sportkletterer, Niederwangen BE

Im Magnet Trainingszentrum für Sportkletterer in Niederwangen BE schlägt das Herz von Kletterbegeisterten höher: auf 2300 Quadratmetern kann man dort klettern und die Boulderfläche beträgt 250 Quadratmeter. Das Kurs- und Eventangebot ist vielfältig und wer sich zwischendurch stärken möchte, macht eine Pause im Bistro. Die Magnet Kletterhalle ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt, da sie sich für den Breiten- und den Hochleistungssport eignet. Zudem finden dort nationale und internationale Wettkämpfe mit dem mit Schwerpunkt auf Kinder- und Nachwuchswettkämpfe statt.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet und wochenends von 9 Uhr bis 20 Uhr.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 24 Franken, Personen in Ausbildung zwischen 17 und 19 Jahren zahlen 20 Franken, Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren zahlen 12 Franken, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zahlen 8 Franken.