Vom 25. Oktober bis 4. November wird die Schweiz gruselig: Halloweenpartys mit Zombies, Live-Acts und schauriger Dekoration warten in Zürich, Bern, Luzern und weiteren Städten. Hier kommen elf grosse Events – Verkleidung ist dabei unbedingt erwünscht:

1/7 An 11 Orten wird es bald speziell gruselig. Zumindest, wenn du gerne Party machst. Foto: Unsplash

Jana Giger Redaktorin Service

Am 31. Oktober treffen die Lebenden auf die Toten – so sagt es ein alter keltischer Brauch. Doch bereits ab dem 25. Oktober verwandeln sich unsere Schweizer Städte in gruselige Party-Hotspots: Zombies, schaurige Live-Acts und fette Dekorationen sorgen für die perfekte Halloween-Stimmung. Wir zeigen elf grosse Events, bei denen Verkleiden ausdrücklich erwünscht ist.

1 Zürich

Wo: MÄX Zürich, Hardstrasse 219, 8005 Zürich

Wann: Freitag, 31. Oktober von 21:00 bis 05:00 Uhr

Einzeleintritt: 24.50/29.50 Franken (je nach Kaufdatum der Tickets)

Sound: Best of 2000 bis heute

Gut zu wissen: Der Club bekommt ein gruseliges Halloween-Makeover und wird von oben bis unten dekoriert. Kostüme sind willkommen, aber kein Muss. Als Halloween-Special überrascht Zürichs Live-Band Jester mit einem kurzen Auftritt.

2 Zürich

Wo: Kaufleuten Club, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich

Wann: Samstag, 25. Oktober von 22:30 bis 05:00 Uhr

Einzeleintritt: 70 Franken (das sind die letzten Tickets für die Party, die es ab 22:30 Uhr gibt)

Sound: Gruseltanz auf 3 Floors: Lounge: Techno / Electronic (Ardour, George Lamell), Festsaal: Hip Hop / R&B (M-Live, Doobious, Kobragypsy), Klubsaal: House / EDM (Muri & Jovi + Melanie C)

Gut zu wissen: Die «Season of the Witch»-Party, die der Zürcher Party-Veranstalter Reto Hanselmann (44) organisiert, findet bereits zum elften Mal statt und zieht jedes Jahr viele Prominente aus dem In- und Ausland an. Es gilt absolute Kostümpflicht. Ohne Kostüm kein Einlass.

3 Sargans

Wo: Markthalle Sargans, St. Gallerstrasse 145, 7320 Sargans

Wann: 31. Oktober und 1. November von 19:00/20.00 bis 04:00 Uhr

Einzeleintritt: 51.15 Franken am Freitag und Samstag (Einzeltickets), Kombiticket 61.45 Franken

Sound: Freitag: Main Floor: The Basebballs, Pykniker und DJ Zoree, Electronic Floor: Manuel Moreno, Mr & Mrs Q. Samstag: Swissivory, Stonex/Zoree, Electronic Floor: Sinno, Kulisse, Nicole/Ewotek

Gut zu wissen: Du kannst dich vor Ort im Halloween-Style professionell schminken lassen. Termine dafür muss man allerdings online vorreservieren.

4 Baden AG

Wo: Nordportal, Schmiedestrasse 12, 5400 Baden

Wann: 25. Oktober von 23:00 bis 04:00 Uhr

Einzeleintritt: 15 Franken (Vorverkauf) und 30 Franken (Abendkasse)

Sound: Beats, die dich die ganze Nacht wachhalten

Gut zu wissen:: Die Halle wird sehr kreativ dekoriert. Ein Kostüm ist kein 'Must', aber natürlich sehr willkommen.

5 Bern

Wo: Bierhübeli, Neubrückstrasse 43, 3012 Bern

Wann: 31. Oktober und 1. November von 23:00 bis ca. 03:30 Uhr

Einzeleintritt: 20 Franken (Vorverkauf) und 26 Franken (Abendkasse)

Sound: Freitag: House-Hits von DJ Doktor und elektronische Musik von DJ Frankenstein, Samstag: Jump Up Drum & Bass von DJ Jack & the Ripper

Gut zu wissen: Tolle Halloween-Drinks und die Gäste können sich von Hair- und Make-up-Stylisten schminken lassen.

6 Zug

Wo: Lounge & Gallery, Dammstrasse 25, 6300 Zug

Wann: 31. Oktober und 1. November von 22:00 bis 06:00 Uhr

Einzeleintritt: 20 Franken

Sound: Elektro von DJ Patrick Gil

Gut zu wissen: Verkleidung ist keine Pflicht, aber für die gute Stimmung sehr erwünscht.

7 Allschwil BL

Wo: Zic Zac, Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil

Wann: 31. Oktober und 1 November von 18:00 bis 02:00 Uhr

Einzeleintritt: Bis 21.00 Uhr freier Eintritt. Ab 21.00 Uhr CHF 6.00 pro Person.

Sound: Hits 'Querbeet'

Gut zu wissen: Kostümierungen sind sehr erwünscht.

8 Sitten VS

Wo: Le Port Franc, Route de Riddes 85, 1950 Sitten

Wann: 31. Oktober von 22:00 bis 04:00 Uhr

Einzeleintritt: 5 Franken oder gratis, wenn man verkleidet kommt

Sound: DJ-Sets aller Stilrichtungen

Gut zu wissen: Die ganze Nacht über fahren kostenlose Shuttle-Busse zwischen dem Bahnhof Sitten und dem Club hin und her.

9 Glarus

Wo: Kulturzentrum Holästei, Holenstein 11, 8750 Glarus

Wann: 1. November von 22:00 bis 04:00 Uhr

Einzeleintritt: 5 Franken (Abendkasse). Mit Ver

Sound: Techno von Kellerkind, Gianni Astrale, Neuronator, weitere im Fumoir

Gut zu wissen: Die Party erstreckt sich über zwei Floors. Verkleidung ist erwünscht.

10 Luzern

Wo: Treibhaus, Spelteriniweg 4, 6005 Luzern

Wann: 31. Oktober von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr

Einzeleintritt: 15 Franken (Vorverkauf) und 20 Franken (Abendkasse)

Sound: Soundtrack aus 2000er-Hits, Hip-Hop und Klassiker

Gut zu wissen: Einlass bereits ab 16 Jahren (nur mit gültigem Ausweis (ID oder Pass))



11 Chur

Wo: Viva Club Chur, Welschdörfli 19, 7000 Chur

Wann: 30. Oktober von 22:00 bis 03:00 Uhr

Einzeleintritt: Abendkasse, mit Kostüm 5 Franken, unkostümiert 8 Franken

Sound: Openformat, Partytunes

Gut zu wissen: Das beste Kostüm gewinnt eine Überraschung, das Publikum stimmt ab.