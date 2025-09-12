Die schönsten Wanderungen durch Schweizer Wälder

Die Temperaturen sinken und die ersten Blätter färben sich. Der Herbst naht und mit ihm die Wandersaison. Wer von Laubrascheln und bunten Bäumen träumt, wird diese Wanderungen lieben. Sie führen durch Wälder und sorgen für Herbstgefühle.

Darum gehts Herbstwanderungen in der Schweiz: Farbige Wälder und Seen entdecken

Routen führen durch Naturparks, Rebberge und entlang malerischer Flüsse

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Der Herbst naht, die Wandersaison ruft. Wer sich auf Blätterrascheln und farbige Bäume freut, wird bei diesen Wanderungen auf den Geschmack kommen. Sie sind alle Teil von 26 Summits, der Wanderkampagne von Blick.

Die schönsten Wanderungen der Schweiz

Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden.

Vier Seen und viel Wald in Flims GR

Die Rheinschlucht ist auch als Schweizer Grand Canyon bekannt. Besonders im Herbst runden die umliegenden Wälder die vor sich hin mäandernde Schlucht ab. Foto: Flims Laax

Die Vier-Seen-Wanderung in Flims GR ist an sich bereits ein Augenschmaus für Naturfans. Wie der Name schon sagt, führt diese Wanderung an vier Seen vorbei: dem Caumasee, dem Crestasee, dem Lag Prau Pulté und dem Lag Prau Tulertig. Die Wanderroute bietet nicht nur Badespass, sondern besticht im Herbst auch durch ihre Fichten- und Tannenwälder. Der Blick über die Rheinschlucht ist besonders im Herbst ein Highlight.

Dauer: 3 Stunden, 40 Minuten

Kilometer: 12,9 Kilometer

Aufstieg: 333 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll

Zur Route

Durch den Wald zur Weitsicht im Aargau

Vom Esterlisturm in Lenzburg AG wird sich das herbstliche Farbspektakel von der Vogelperspektive beobachten lassen. Foto: Seetal Tourismus / Christian Betschart

Der urbane Start dieser Wanderung liegt in Lenzburg AG. Entlang des Aabachs geht es durch den Wald zum Esterlisturm. Der Turm lädt nicht nur zum gemütlichen Grillieren ein, sondern ermöglicht bei gutem Wetter eine weite Sicht über Lenzburg AG, von wo aus sich die farbigen Bäume aus der Vogelperspektive betrachten lassen. Die Wanderung findet ihren stimmungsvollen Ausklang am Hallwylersee.

Dauer: 3 Stunden, 50 Minuten

Kilometer: 13,8 Kilometer

Aufstieg: 393 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zur Route

Unterwegs im Naturpark Thal

Die Wanderung zur Roggenfluh verläuft durch den Naturpark Thal. Besonders im Herbst punktet diese Wanderung mit seinen waldreichen Abschnitten. Foto: Patrick Herren

Wer sich nicht sattsehen kann an farbigen Bäumen, wird den Naturpark Thal lieben. Hier führt die Wanderung zur Roggenfluh. Besonders im Herbst erblüht der Park in voller Farbpracht. Mit ein wenig Glück lassen sich auch wilde Tiere wie Rehe oder Wiesel beobachten. Über den Roggenschnarz geht es hinauf zur Roggenfluh. Oben angekommen, belohnt der Solothurner Jura mit einem weiten Ausblick auf den Alpenkranz, der von den Glarner über die Zentral- bis zu den Berner Alpen reicht.

Dauer: 3 Stunden, 14 Minuten

Kilometer: 10,5 Kilometer

Aufstieg: 486 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Zur Route

Wein, Wald und Wandern im Thurgau

Auf dieser Wanderung sind die Weingüter ein Highlight. Wenn sich die Blätter der Rebhänge des Thurgaus goldig färben, herrscht wahre Herbststimmung. Foto: Christian Perret

Zugegeben, auf dieser Wanderung ist nicht der Wald das Highlight. Aber was im Frühling die Kirschblüten sind, sind im Herbst die Rebhänge. Und von Letzteren hat der Thurgau mehr als genug. Entlang des Iselisbergs beginnt die Rebbergwanderung. Im Herbst sind die in Gold gefärbten Weinhänge ein wahres Highlight. Die gemütliche Wanderung führt vorbei am Kartäuserkloster Kartause Ittingen und endet in Frauenfeld TG.

Dauer: 3 Stunden, 45 Minuten

Kilometer: 14 Kilometer

Aufstieg: 240 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zur Route

Moränenlandschaft, tiefe Wälder und die Sihl im Ohr

Die Idylle des plätscherndes Sihls wird vom umliegenden Wald abgerundet. Foto: Andreas Busslinger

Auf der Sihlwanderung von Menzingen ZG bis Sihlbrugg ZG erwartet Naturfreunde ein abwechslungsreiches Erlebnis. Der Ausflug beginnt in der hügeligen Menziger Moränenlandschaft und führt weiter zu den spektakulären Schönenberger Stromschnellen an der Sihl. Die Stromschnellen, die von 75 Meter hohen Steilwänden gesäumt sind, münden in ein wahres Naturwunder.

Dauer: 2 Stunden, 22 Minuten

Kilometer: 9,4 Kilometer

Aufstieg: 125 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zur Route