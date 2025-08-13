Canyoning ist ein atemberaubendes Wasser- und Bergsporterlebnis für Abenteurelustige. Diese fünf Touren empfiehlt die Blick-Community.

1/7 Beim Canyoning erlebt man die Natur in den Bergen hautnah – auch Orte, an die man beim Wandern oder Klettern sonst nicht gelangen würde. Foto: Getty Images

Darum gehts Bei der Hitzewelle sehen sich viele nach einer Abkühlung

Die Schweiz bietet spannende Canyoning-Touren für Anfänger und Fortgeschrittene

Wer sportlich, gerne in der Natur unterwegs ist und ein Abenteuer sucht, könnte Freude am Canyoning haben. Bei dieser herausfordernden Wasser- und Bergsportart durchwandert und -schwimmt man Schluchten, wobei zwischendurch geklettert, abgeseilt, gesprungen oder auf Felsen gerutscht wird. Dies erfordert neben Schwimmkenntnissen viel Geschick, Mut und die richtige Technik. Canyoning-Anfänger sollten sich nie ohne erfahrene Begleitung auf den Weg machen, sondern am besten geführte Touren buchen.

In der Schweiz gibt es viele schöne Routen für diese Sportart, die sich je nach Tour für Anfänger oder Fortgeschrittene eignen. Die folgenden fünf Canyoning-Abenteuer sind die Favoriten der Blick-Community. Bei verschiedenen Outdoor-Sport-Anbietern kann man die Ausflüge buchen und bekommt dort hilfreiche Instruktionen sowie die notwendige Ausrüstung ausgeliehen.

Massaschlucht bei Bitsch VS

Unter anderem hat Blick-Leser Luc Knoerr die Massaschlucht bei Bitsch im Kanton Wallis als seine Lieblings-Caynoning-Tour genannt. Die Massaschlucht ist sechseinhalb Kilometer lang und bietet das volle Programm für Canyoning-Fans: Schwimmen, Abseilen, bis zu acht Meter tiefe Sprünge und ein hautnahes Naturerlebnis. Unter anderem bietet das Outdoor-Unternehmen Swissraft von Juni bis Oktober eine geführte Tour in dieser Schlucht an, die sich für sportliche Personen ab 16 Jahren eignet. Die dafür notwendige Ausrüstung wird gestellt. Auch die Fahrten zur Massaschlucht ab Visp VS und zurück werden vom Anbieter organisiert. Das Canyoning-Abenteuer wird bei genügend Teilnehmern täglich angeboten. Eine vorherige Buchung ist notwendig.

Gesamtdauer der Tour: Sieben Stunden

Schwierigkeit: Mittel

Geeignet für: Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 16 Jahren

Kosten: 210 Franken pro Person

Chli Schliere bei Alpnach OW

Ein weiteres beliebtes Canyoning-Abenteuer der Community ist Chli Schliere nahe Alpnach OW. Auch Blick-Leserin Nadine Furrer hat uns diesen Tipp verraten. Die Schlucht bietet Sportbegeisterten Spass und Action, ausser beeindruckenden Sprüngen, Schwimmen und Abseilstellen gibt es dort rasante Rutschen. Es verwundert nicht, dass die Chli-Schliere-Tour sich für fortgeschrittene Canyoning-Fans empfiehlt. Wer eine geführte Tour buchen möchte, kann dies bei verschiedenen Anbietern tun, zum Beispiel bei der Outdoor Switzerland AG. Zwischen dem 15. Mai und 31. Oktober 2023 ist das «Canyoning Chli Schliere» bei diesem Anbieter möglich. Im Preis sind der Verleih der Ausrüstung, die Begleitung durch professionellen Guides, ein Snack und Getränk, sowie der Fahrservice ab dem vereinbarten Treffpunkt inbegriffen

Gesamtdauer der Tour: Siebeneinhalb Stunden

Schwierigkeit: Schwierig

Geeignet für: Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren

Zwischbergenschlucht, Gondo VS

Die Zwischbergenschlucht liegt in der Nähe der italienischen Grenze in Gondo VS und ist ein Highlight für alle, die Canyoning lieben. Auch dieser Ausflug hat es der Community angetan, wie zum Beispiel Blick-Leser Lehmann, der Anfängern im Canyoning die Massaschlucht und Fortgeschrittenen die Zwischbergenschlucht empfiehlt: «Eine Steigerung zur Massaschlucht ist die Zwischbergenschlucht. Ohne Bergführer ein No-Go. Die Schlucht ist sehr anspruchsvoll, aber eine super Tour.» Beim BelalpAlpinCenter kann man mit einem erfahrenem Guide die Zwischbergenschlucht erkunden und sportlich aktiv sein. In der Sommersaison wird die Tour nach vorheriger Buchung von mindestens vier Personen täglich angeboten. Der Verleih der Ausrüstung ist im Preis enthalten und Treffpunkt ist zum vorab gebuchten Termin die Canyoningbasis in Gondo VS.

Gesamtdauer der Tour: Vier bis fünf Stunden

Schwierigkeit: Mittel bis Schwierig

Geeignet für: sportliche Familien

Viamala-Schlucht bei Zillis GR

Blick-Leser Wolfgang Bayerbach verrät, wo man seiner Meinung nach die coolste Canyoning-Tour der Schweiz findet: «Ganz klar in der Viamalaschlucht. Es war ein unvergessliches Erlebnis.» Im Gegensatz zu anderen Touren muss man sich hier nicht abseilen, sondern bewegt sich gehend, schwimmend und rutschend entlang der teils 300 Meter hohen Felswände der Schlucht. So haben auch Anfänger Freude an der Sportart. Wer mit einem Guide die Viamala-Schlucht entdecken möchte, kann eine Tour bei Swiss River Adventures GmbH buchen. Noch bis Ende September können dort täglich Touren gebucht werden, für die mindestens vier Personen teilnehmen müssen. Für Einzelpersonen oder kleinere Gruppen gibt es zusätzliche Termine an einigen Donnerstagen, Samstagen und Sonntagen. Treffpunkt ist zum vereinbarten Termin das Restaurant «Alte Post» in Rongellen, in dem es nach der Tour einen kleinen Apéro gibt – das ist im Preis inklusive.

Gesamtdauer der Tour: Dreieinhalb bis vier Stunden

Schwierigkeit: Leicht

Geeignet für: Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren

Val Grande, Gordevio TI

Im Tessin gibt es viele Canyoning-Touren. Eine besonders schöne ist im Val Grande, wie Blick-Leser Tobi verraten hat. Es handelt sich dabei um ein Canyoning-Abenteuer, für das man schon etwas Erfahrung braucht. Nicht nur das weisse Granitgestein der Schlucht und aufregende Abseil-Rutsch-Kombinationen machen das Canyoning im Val Grande so besonders, es wird unterwegs auch ein 25 Meter hoher Wasserfall gemeistert, der als Highlight dieser Route gilt. Eine geführte Tour kann man bis Ende September bei Purelements buchen. Ausser der Begleitung eines zertifizierten Canyonguides ist im Preis der Verleih der Ausrüstung, sowie ein Fotoservice inbegriffen. Die Tour beginnt in Gordevio TI, von wo aus die Gruppe gemeinsam dreissig Minuten durch Kastanienwälder im Valle Maggia wandert, um zur Schlucht zu gelangen.

Gesamtdauer der Tour: Rund vier Stunden

Schwierigkeit: Mittel bis Schwierig

Geeignet für: sportliche Familien