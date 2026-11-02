Ruedi (78) und sein umgebauter Setra-Oldtimerbus «Im Stau bin ich immer der Vorderste»

Seit 42 Jahren reist Ruedi (78) im umgebauten Setra-Oldtimerbus zum jährlichen Bustreffen. Auf der Zirkuswiese Wettingen feiern Oldtimer-Camper Nostalgie, entschleunigtes Reisen und echte Schweizer Tradition.