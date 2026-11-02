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Camping Liebe: 42 Jahre im Oldtimer auf Bustreffen
Ruedi (78) und sein umgebauter Setra-Oldtimerbus
«Im Stau bin ich immer der Vorderste»
Seit 42 Jahren reist Ruedi (78) im umgebauten Setra-Oldtimerbus zum jährlichen Bustreffen. Auf der Zirkuswiese Wettingen feiern Oldtimer-Camper Nostalgie, entschleunigtes Reisen und echte Schweizer Tradition.
Publiziert: 10:17 Uhr
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Fabio Schmid
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