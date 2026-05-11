DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Reisen
Camping
Wie ein Camping-Trip das Leben einer Familie verändert
Berner Anwalt erfüllt seiner Tochter einen Traum
«Trotz Lungentransplantation ist Campen möglich»
Marc ist Anwalt und lebt mit einer Lungentransplantation. Was als spontaner Camping-Trip mit seiner Tochter Youna begann, wurde zur Leidenschaft: voller Abenteuer, neuer Begegnungen und einer Beziehung, die unterwegs noch stärker wurde.
Publiziert: 11.05.2026 um 14:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Teilen
Schenken
0
Kommentieren
Fabio Schmid
Creative Videoproducer
Camping Liebe
6:53
«Camping Liebe»
Anwalt erfüllt Tochter Traum
«Trotz Lungen-Transplantation ist Campen möglich»
7:01
«Camping Liebe»
Lukratives Camper-Leben
Steffi und Lui reisen durch die Welt – und verdienen damit Geld
6:25
«Camping Liebe»
Youtube-Videos geschaut
Jetzt macht Fabian Camper-Träume wahr
5:01
«Camping-Liebe»
Susana (67) alleine im Camper
«Nach 70’000 Kilometern habe ich gelernt, mich zu wehren»
6:11
«Camping Liebe»
Paar campt seit 35 Jahren
«Wir wollten es auch mal im Winter probieren»
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Zu den Angeboten
Hast du bereits ein Abo?
Anmelden
Meistgelesen