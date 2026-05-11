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Berner Anwalt erfüllt seiner Tochter einen Traum
«Trotz Lungentransplantation ist Campen möglich»

Marc ist Anwalt und lebt mit einer Lungentransplantation. Was als spontaner Camping-Trip mit seiner Tochter Youna begann, wurde zur Leidenschaft: voller Abenteuer, neuer Begegnungen und einer Beziehung, die unterwegs noch stärker wurde.
Publiziert: 11.05.2026 um 14:50 Uhr
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Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Camping Liebe
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