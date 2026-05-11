Berner Anwalt erfüllt seiner Tochter einen Traum «Trotz Lungentransplantation ist Campen möglich»

Marc ist Anwalt und lebt mit einer Lungentransplantation. Was als spontaner Camping-Trip mit seiner Tochter Youna begann, wurde zur Leidenschaft: voller Abenteuer, neuer Begegnungen und einer Beziehung, die unterwegs noch stärker wurde.