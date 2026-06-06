Die Schweiz bietet Ferienfeeling direkt vor der Haustür: Melchsee-Frutt lockt mit Ruhe, Bergseen und autofreier Idylle auf 2000 Metern, perfekt für einen Aufenthalt ohne jeglichen Reisestress.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von den Sportbahnen Melchsee-Frutt

Die Schweiz erlebt gerade ein kleines Ferien-Comeback. Flüge kosten mehr als früher, viele Destinationen sind überlaufen, und der Gedanke, für einige Tage Erholung zuerst durch einen Flughafen zu müssen, schreckt so manche ab. Dabei liegt vieles, wonach man sich sehnt, erstaunlich nah: Ruhe, Weite, kaltes Wasser und ein paar Tage, an denen man nicht ständig reagieren muss.

Melchsee-Frutt bietet Argumente zuhauf für all diese Stichworte. Die autofreie Hochebene in Obwalden liegt auf knapp 2000 Metern, ist schnell erreichbar und fühlt sich trotzdem an wie ein echter Schnitt im Alltag. Kalender, Verkehr, offene Tabs und Pendenzen bleiben unten. Oben warten Bergseen, Holzbänke, Stille.

Anreisetag: Ankommen, ohne viel zu organisieren

Der erste Vorteil zeigt sich schon bei der Anreise. Man verliert keinen halben Ferientag an Gates, Gepäckbändern oder Mietwagenschaltern. Ab Stöckalp fährt die Gondel hoch auf die Frutt, und kurz darauf steht man zwischen Wasser, Felsen und Wanderwegen.

Ein Spaziergang am Melchsee reicht für ein erstes Feriengefühl. Wer noch etwas Konkretes vorhaben möchte, läuft bis zur Frutt-Kapelle oder kehrt in einem von vielen Restaurants ein. Beides ist unkompliziert, nah und genau richtig für einen ersten Abend ohne grosses Programm. Dann gehts früh ins Bett. Klingt unspektakulär, ist aber oft genau das, was man während einer Auszeit braucht.

Wer etwas länger bleibt und lieber mehr Platz hat als in einem klassischen Hotelzimmer, findet in den Dryyerli Apartments moderne Ferienapartments nur wenige Gehminuten von der Bergstation entfernt. Sie funktionieren gut für Paare, Gruppen von Freunden und alle, die gerne selber Kaffee machen, bevor sie das Haus verlassen.

Sommer-Auszeit auf Melchsee-Frutt Auf Melchsee-Frutt gibt es Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und verschiedene Sommeraktivitäten. Die Dryyerli Apartments bieten aktuell vier Sommer-Packages an: Alpfrische, Yoga Retreat, Felsgeflüster und «Höher, weiter, wilder». Die Packages umfassen jeweils drei Übernachtungen und kombinieren den Aufenthalt mit einem passenden Erlebnis – von Genusswanderung über Yoga bis zur geführten Höhlentour oder einem Laufcamp mit Viktor Röthlin. Auf Melchsee-Frutt gibt es Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants und verschiedene Sommeraktivitäten. Die Dryyerli Apartments bieten aktuell vier Sommer-Packages an: Alpfrische, Yoga Retreat, Felsgeflüster und «Höher, weiter, wilder». Die Packages umfassen jeweils drei Übernachtungen und kombinieren den Aufenthalt mit einem passenden Erlebnis – von Genusswanderung über Yoga bis zur geführten Höhlentour oder einem Laufcamp mit Viktor Röthlin. Jetzt buchen

Wandern, einkehren, draussen sein

Auf Melchsee-Frutt gibt es genug zu tun, aber wenig Druck, sich alles vornehmen zu müssen. Viele starten mit einer Wanderung Richtung Tannalp. Der Weg führt vorbei am Melchsee und weiter zum Tannensee, mit Blick auf die Hochebene und mehreren Möglichkeiten, unterwegs einzukehren. Wer es gemütlicher angehen möchte oder nur eine Strecke laufen will, nimmt im Sommer den Frutt-Zug ab der Bergstation Melchsee-Frutt. Er hält an verschiedenen Haltestellen verteilt über das Hochplateau.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Extratipp für alle, die gerne etwas ausgedehntere Touren unternehmen: Ab Melchsee-Frutt führt die Vier-Seen-Höhenwanderung über Tannalp, Engstlenalp und Jochpass bis nach Trübsee und weiter nach Engelberg. Die Tour dauert rund fünf Stunden und lässt sich teilweise mit Seilbahnen oder Sesselliften oder dem Frutt-Zug abkürzen.

Wer Wandern wiederum mit gutem Essen verbinden möchte, wählt die Genusswanderung. Sie startet bei der Bergstation Melchsee-Frutt und führt je nach Lust und Kondition zu drei kulinarischen Stopps: «Znyyni» im Berggasthaus Tannalp, «Zmittag» im Restaurant Distelboden und «Zaabig» im Restaurant Frutt’o Bene. Im Pauschalangebot für 67 Franken sind die Gondelfahrt Stöckalp–Melchsee-Frutt sowie alle drei Verpflegungen inbegriffen; gebucht wird online bis spätestens am Vortag.

Alternativ zum Wandern kann man am Nachmittag aber auch per Bike unterwegs sein, fischen, eine Runde am See drehen oder einfach länger auf einer Terrasse sitzen bleiben. Wer es sportlicher mag, findet im Boni-Klettergarten über 170 Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden oder besucht den Discower Seilpark. Nichts für spontane Anfängerinnen und Anfänger, aber für Geübte ein guter Grund, die Wanderschuhe gegen Klettergurt und Helm zu tauschen. Ein besonderes Erlebnis sind auch die Höhlentouren: Ausgerüstet mit einem robusten Kombi, Helm und Stirnlampe verlässt man das Tageslicht und taucht ein in eine völlig andere, mystische «Unterwelt». Zum krönenden Abschluss kann man sich am Ende der Höhle 35 Meter abseilen lassen.

Und am Abend? Gut essen ist im Obwaldner Ferienort in vielerlei Hinsicht möglich – egal, ob einem der Sinn nach Steaks oder mediterraner Küche steht. Gerade abends ist das Einkehren im Restaurant eine gute Option, wenn man den Tag draussen verbracht hat und nicht mehr viel organisieren will.

Abreisetag: Noch eine Runde, dann zurück

Man gewöhnt sich schneller an die Stille als erwartet. Am Abreisetag braucht es kein grosses Programm mehr. Dennoch: Keine lange Heimreise, kein Stress. Der See ist nah, die Wege sind kurz. Wer will, dreht eine letzte Runde, bevor die Gondel zurückfährt. Unten wartet der Alltag, der aber für eine kurze Zeit überraschend weit weg war!