Liebe machen an sich ist etwas Schönes. Leider muss man daran denken, dass auch auf mikroskopischer Ebene einiges abgeht.

Seit dem 1. Juni können sich Personen aus der Stadt Zürich, die nicht älter als 25 sind, gratis auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen. An allen drei Teststellen sind gemäss einem Bericht des SRF alle Termine bis Ende September bereits ausgebucht. Rund 260 Tests inklusive Beratungen führt der Verein Sexuelle Gesundheit Zürich, der die Teststellen betreibt, pro Monat durch.

Getestet werde vor allem auf HIV, Syphilis, Gonorrhö (Tripper) und Chlamydien, sagt Benjamin Hampel (44), ärztlicher Leiter der Teststelle Checkpoint in Zürich. Der Infektiologe nennt die vier Krankheiten die «Big Four» (grossen Vier).

Das HI-Virus gehört zur Gruppe, weil es – sofern nicht frühzeitig behandelt – eine besonders schwerwiegende Krankheit verursacht. Die anderen drei häufig getesteten Krankheiten werden von Bakterien ausgelöst, sind relativ leicht übertragbar und dementsprechend häufig. Das Wichtigste über sie in Form von Steckbriefen.

1 Gonorrhö (Tripper)

Übertragung: Durch oralen, vaginalen und analen Geschlechtsverkehr. Erreger befinden sich auf den Schleimhäuten.

Mögliche Symptome: Ausfluss oder Schmerzen respektive Reizungen an den primären Geschlechtsteilen und am After. Befall von Vagina, Anus und Rachen wird oft nicht bemerkt, weil die Infektion häufig ohne Symptome verläuft.

Auswirkungen: Unbehandelt kann die Infektion bei Männern auf Prostata und Nebenhoden übergreifen und Unfruchtbarkeit zur Folge haben. Bei Frauen kann es zu Beckenentzündung und Unfruchtbarkeit kommen.

Test: Abstrich.

Inzidenz: 58,2 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner im Jahr 2022.

Nicht gegen alle Geschlechtskrankheiten ist das Kondom gleichermassen wirksam. Foto: Getty Images/EyeEm

2 Syphilis

Übertragung: Durch oralen, vaginalen und analen Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Person, die sich in der ansteckenden Phase befindet. Diese endet circa ein Jahr nach Ansteckung.

Mögliche Symptome: Je nach Stadium Knoten, Geschwüre und Verletzungen an der Eintrittspforte des Bakteriums auf der Schleimhaut, Hautausschläge, Schwellungen der Lymphknoten und Haarausfall. Verschwinden unbehandelt in der Regel wieder. Schwerere Symptome können Jahre nach der Infektion auftreten. Symptome werden oft nicht bemerkt, weil sie weder schmerzhaft noch mit Juckreiz verbunden sind.

Auswirkungen: Langfristig schwere Schädigungen von Herz, Gehirn, Knochen, Haut und anderen Organen sind möglich. In allen Phasen kann eine Schädigung des Nervensystems auftreten.

Test: Bluttest. In der Frühphase, bei Vorliegen eines Geschwüres, mittels Abstrich nachweisbar.

Inzidenz: 9,3 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner im Jahr 2022.

Chlamydien sind die in der Schweiz am häufigsten diagnostizierte Geschlechtskrankheit. Foto: Keystone

3 Chlamydien

Übertragung: Wie bei Gonorrhö über alle am Sex beteiligten Schleimhäute. Ansteckung bleibt häufig unbemerkt.

Mögliche Symptome: Ausfluss und Juckreiz an primären Geschlechtsteilen und Schmerzen beim Wasserlassen. Bei Männern Schmerzen an den Hoden möglich, bei Frauen Schmerzen im Unterleib, unregelmässige Blutungen oder Blutungen beim Geschlechtsverkehr.

Auswirkungen: Bei Frauen langfristig Beckenentzündungen oder Verklebung des Eileiters möglich. Bauchhöhlenschwangerschaften oder Unfruchtbarkeit können Folgen sein. Bei Männern selten Nebenhodenentzündung mit anschliessender Unfruchtbarkeit als Auswirkung.

Test: Abstrich.

Inzidenz: 148,8 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner im Jahr 2022.

Gilt für alle drei Krankheiten: Prävention

Kondome verringern Risiko, sich mit Tripper, Syphilis und Chlamydien zu infizieren.

Ansteckung kann trotzdem erfolgen, ersetzen deshalb das Testen bei wechselnden

Sexualpartnern nicht. Wichtig ist, dass Infektion frühzeitig erkannt und behandelt wird.

Tripper und Chlamydien sind mit Antibiotika heilbar. Syphilis nur, wenn frühzeitig erkannt.

Alle drei Krankheiten können Auswirkungen auf die Gesundheit eines Neugeborenen oder auf Schwangerschaft haben. Prävention

Tripper und Chlamydien sind mit Antibiotika heilbar. Syphilis nur, wenn frühzeitig erkannt.

Alle drei Krankheiten können Auswirkungen auf die Gesundheit eines Neugeborenen oder auf Schwangerschaft haben.

Quellen: BAG, Aids-Hilfe Schweiz, lovelife.ch