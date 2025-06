Bei Themen-ETF gehen die Meinungen auseinander

Thematisch spezifische ETF richten sich nach bestimmten Klassifizierungen. Sie können Aktien und Anlagen enthalten, die mit künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit oder anderen Bereichen verbunden sind.

Annette Matzke findet thematische ETF eine gute Beimischung zu einem ausgewogenen Portfolio. «Themen-ETFs setzen auf Zukunftstrends, bin ich überzeugt, dass Menschen immer länger leben, investiere ich gezielt in ETF aus dem Bereich Health und Pharma.» Jedoch sollte der Portfolio-Anteil von thematischen ETF nie höher als 5 und 15 Prozent liegen. «Oftmals kommen solche ETF erst auf den Markt, wenn der Hype im Gange ist», sagt sie. Daher lohne sich ein Blick in die USA, dort deuten sich spannende Themen meist früher als in Europa an.

«Diese Fonds performen im Durchschnitt schwach», sagt Florian Weigert. Denn der Hype sei in den meisten Fällen bereits vorbei: «Man läuft dem Trend hinterher.» Bei Nachhaltigkeitsprodukten ist er ebenfalls zurückhaltend. Solche Fonds seien in seinen Augen eher eine Möglichkeit für Fondsgesellschaften Profit zu machen. «Wenn ich mit meinem Geld etwas Gutes tun möchte, dann würde ich in Impact-Investing-Projekte spenden.»