DE
FR
Abonnieren

Pause machen kann man lernen
Bist du nie richtig erholt?

Wenn du nie richtig abschalten kannst, machst du vermutlich falsch Pause. Aber keine Sorge – das kann man lernen. Expertinnen und Experten verraten, wie du deine Pausenkultur so revolutionierst, dass du tatsächlich Kraft tankst und nicht noch leerer wirst.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/2
Einen Moment für sich selbst gönnen sich die meisten nur am Sonntag.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_484.JPG
Olivia RuffinerRedaktorin

Während die Kaffeemaschine läuft, scrollst du unmotiviert durch Newsfeeds und Social Media. Später paffst du noch schnell eine Zigarette, und nach 15 Minuten sitzt du wieder am Schreibtisch oder an der Werkbank. Am Abend fühlst du dich ausgelaugt. Eigentlich wolltest du noch etwas unternehmen, doch der Bildschirm und das Sofa haben die stärkere Anziehungskraft.

«Oft stauen sich die Bedürfnisse tagsüber auf, was zu einer Unzufriedenheit und in der Folge zu Erschöpfung am Abend führt», sagt Systemtherapeutin Michelle Widmer. Ihr Rat: genauer hinschauen, welche Aktivitäten Pflicht sind – und welche man sich selbst erlaubt.

Zwischen Müssen und Dürfen

Ein einfaches Gedankenexperiment macht dies sichtbar: Lasse deinen Tag mental Revue passieren und teile deine Aktivitäten in «müssen» und «dürfen» ein. Überwiegen die «Müssen»-Aufgaben, entsteht ein Ungleichgewicht.

«Es hilft, zu erkennen, wie oft man die eigenen Bedürfnisse hintanstellt», sagt Widmer. Bleibt dieser Zustand dauerhaft, führt das zu einer grundlegenden Unzufriedenheit, Frust und langfristig zu Erschöpfung.

Das Handy in einer Pause sorgt für neuen Input, dabei braucht das Hirn einen Moment ohne neue Reize.
Foto: Getty Images

Das Hirn abschalten

Eine Möglichkeit, um gegenzusteuern, sind Pausen. Gerade an Tagen, an denen die «Müssen»-Anteile überhandnehmen, wirken sie wie kleine Energiespeicher. Pausen gälten oft als Luxus, dabei seien sie genauso ein Grundbedürfnis wie Essen oder Schlafen, betont Widmer.

Sie spricht dabei von echten Pausen: «Eine Pausenbedürfnis für das Gehirn ist, dass kein neuer Input kommt.» Genau das ist heute eine Herausforderung – in Grossraumbüros ohne Rückzugsmöglichkeiten ebenso wie in einer Freizeit, die von Social Media und ständiger Reizflut geprägt ist.

In einem Grossraumbüro hat man selten Möglichkeiten, sich zurückzuziehen.
Foto: Keystone

Inseln der Ruhe

Doch auch in einer solchen Umgebung kann Ruhe gefunden werden. Das Buch «Stark gegen Stress» von Guy Bodenmann und Christine Klingler Lüthi stellt mehrere Methoden vor. Ein zentraler Punkt sind Genussmomente. Damit sind kleine Freuden im Alltag gemeint, die man bewusst wahrnimmt – etwa den Kaffee wirklich mit allen Sinnen zu geniessen, statt ihn im Stress achtlos hinunterzukippen.

Dieses Prinzip lässt sich mit dem Konzept der Mikropausen verbinden. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, acht Stunden am Stück am Schreibtisch zu sitzen. Stehst du einmal in der Stunde auf, gehst fünf Minuten umher oder stehst ans Fenster, kann sich das positiv auf deine Kreativität und Produktivität in der nächsten Stunde auswirken.

Es geht auch kleiner: Allein die Gedanken schweifen zu lassen und in die Leere zu blicken, löst im Gehirn einen Ruhemoment aus. Studien haben gezeigt, dass das Gehirn in diesen Momenten in eine langsame Wellenaktivität verfällt, die der von Schlafphasen ähnelt. Es beginnt, die Eindrücke des Tages im Unterbewusstsein zu verarbeiten, und schafft so wieder Raum für Kreativität und Gedächtnisleistung.

Mehr zu Stressbewältigung
Welcher der vier Stresstypen bist du?
Jung, weiblich, gestresst
Mach den Test
Welcher der vier Stresstypen bist du?
7 Wege, wie du Druck abbauen und neue Kraft tanken kannst
Mental Load & Dauer-Stress
Diese 7 Tipps helfen dir, wieder zur Ruhe zu kommen
Wenn das Erledigen von Aufgaben krank macht
Achtung, Burnout!
Wenn das Erledigen von Aufgaben krank macht
Wenn Mama und Papa am Anschlag sind
Expertin rät
Mit diesen Sofortmassnahmen verhindern Eltern ein Burnout

Richtige Pausen sind kein Zeitverlust, sondern eine Investition. Wer auf seine Bedürfnisse achtet und die Energie den Tag über bewusst verteilt, ist am Ende nicht nur ausgeglichener, sondern auch kreativer und am Abend unternehmungsfreudiger.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen