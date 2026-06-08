Du suchst auf einem überfüllten Parkplatz nach einer freien Lücke. Endlich findest du eine – und bevor du rückwärts einparkierst, drehst du automatisch das Radio leiser oder stellst die Musik ganz ab. Zufall? Keineswegs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Musik stört beim Parkieren, da das Gehirn visuelle Reize priorisiert

Kognitive Belastung steigt bei schwierigen Fahrsituationen wie Regen oder Einparken

Das Gehirn verarbeitet begrenzt Informationen, Musik beansprucht mentale Ressourcen

Blick Lifestyle

Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass viele Menschen genau dieses Verhalten an den Tag legen. Dahinter steckt ein spannender Effekt unseres Gehirns.

Warum Musik beim Parkieren plötzlich stört

Während einer entspannten Fahrt auf bekannten Strassen läuft vieles automatisch ab. Das Gehirn braucht dafür vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Deshalb können wir gleichzeitig Musik hören, mit Mitfahrenden sprechen oder über den Einkauf nachdenken.

Anders sieht es aus, wenn eine anspruchsvolle Fahrsituation bevorsteht – etwa beim Einparken, bei starkem Regen oder in einer unbekannten Stadt.

Dann steigt die sogenannte kognitive Belastung. Das bedeutet: Das Gehirn muss deutlich mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten. Seine Aufmerksamkeit ist jedoch begrenzt.

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Das Gehirn schaltet auf «Fokus-Modus»

Beim Rückwärts- oder Seitwärtsparkieren sind zahlreiche Sinneseindrücke gefragt. Fahrerinnen und Fahrer müssen:

Die Seitenspiegel beobachten.

Den Rückspiegel im Blick behalten.

Abstände präzise einschätzen.

Auf Fussgänger achten.

Und gleichzeitig das Fahrzeug kontrollieren.

Das Gehirn priorisiert in solchen Momenten die wichtigsten Informationen – vor allem visuelle Reize. Alles andere wird zur Nebensache.

Genau deshalb wird Musik plötzlich als störend empfunden. Auch wenn wir ihr nicht bewusst zuhören, verarbeitet das Gehirn weiterhin Melodien, Moderationen oder Werbespots. Diese zusätzlichen Reize beanspruchen mentale Ressourcen, die in einer schwierigen Situation an anderer Stelle benötigt werden.

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Warum wir die Musik leiser drehen

Mit dem Griff zum Lautstärkeregler schaffen wir unserem Gehirn mehr Kapazität für die eigentliche Aufgabe. Vereinfacht gesagt: Wir reduzieren akustische Ablenkungen, damit mehr Aufmerksamkeit für das Sehen, Einschätzen und Reagieren übrigbleibt.

Das erklärt auch, warum viele Menschen in anderen herausfordernden Situationen automatisch still werden.

Nicht nur beim Parkieren

Der Effekt zeigt sich auch dann, wenn:

Man sich in einer fremden Stadt verfährt.

Dichter Verkehr herrscht.

Starke Regenfälle die Sicht beeinträchtigen.

Oder man eine komplizierte Wegbeschreibung sucht.

Oft wird die Musik leiser gestellt, Gespräche verstummen – und alle konzentrieren sich auf die Situation.

Eine Eigenheit, die fast jeder kennt

Dass Musik uns nicht wirklich am Sehen hindert, ist klar. Unser Gehirn kann jedoch nur eine begrenzte Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten. Wird eine Aufgabe komplexer, versucht es automatisch, unnötige Reize auszublenden.

Der Griff zum Radio ist deshalb kein seltsamer Tick, sondern eine clevere Strategie unseres Gehirns. Es sorgt dafür, dass wir in entscheidenden Momenten möglichst viel Aufmerksamkeit für das haben, was gerade am wichtigsten ist: sicher ans Ziel zu kommen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.