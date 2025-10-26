DE
FR
Abonnieren

Tipps zur Winterhilfe
So erleichtert der Garten Tieren das Überwintern

Der Winter und damit eine harte Zeit für freilebende Tiere steht vor der Tür. Zum Überwintern nutzen sie unterschiedliche Strategien. Die Naturschutzorganisationen Birdlife Schweiz hat Tipps zusammengestellt, wie Gärtnerinnen und Gärtner ihnen dabei helfen können.
Publiziert: 26.10.2025 um 10:08 Uhr
|
Aktualisiert: 15:26 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Ein bunter Gast im winterlichen Garten: Der Distelfink oder Stieglitz sind Samenfresser.
Foto: Tunatura
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Etliche Tierarten verbringen den Winter im Süden. Neben den Zugvögeln fliegen Schmetterlingsarten wie der Admiral, der Distelfalter, das Taubenschwänzchen oder der Totenkopfschwärmer weg. Bei den standorttreuen Vögeln stellen etwa die Meisen den Speiseplan um: Statt Insekten fressen sie Beeren und Körner.

Andere Tiere suchen Verstecke, wie Birdlife schreibt. Dort fallen Amphibien, Reptilien, Marienkäfer oder Zitronenfalter in Winterstarre. Zahlreiche Insekten überwintern als Eier, Larven oder Puppen. Viele Säugetiere halten Winterschlaf, etwa Fledermäuse, Igel oder Haselmäuse.

Garten tierfreundlich machen

In einer Broschüre empfiehlt Birdlife geeignete tierfreundliche einheimische Sträucher für den Garten. Wichtig dabei ist es, so schreibt die Organisation, die vertrockneten Stauden möglichst lang stehen zu lassen. Die Samen bieten Vögeln Nahrung, Insekten finden in den Stauden Unterschlupf.

Vom Laubhaufen bis zum Kompost

Vor dem Umsetzen des Komposthaufens rät Birdlife im Winter ab. Er bietet Überwinterungsquartiere für viele Kleinlebewesen und vielleicht auch für Spitzmäuse oder Erdkröten.

Winterschläfer brauchen wettergeschützte, störungsfreie Schlafplätze. Birdlife empfiehlt dafür Stein-, Ast- oder Laubhaufen und liefert Bauanleitungen. Im Interesse der Insekten sollte das Gras vor dem Winter nicht auf der ganzen Fläche geschnitten werden. Es verwelkt, bedeckt den Boden und bildet eine Isolationsschicht für Insekteneier und Larven.

Mehr zum Thema Tiere
Warum dieser Pariser Politiker plötzlich Werbung für Ratten macht
«Ist das Ratatouille?»
Warum ein Pariser Politiker plötzlich Werbung für Ratten macht
Stier attackiert Bauer in Graubünden und verletzt ihn
Mehrmals zu Boden geworfen
Stier attackiert Bauer in Graubünden und verletzt ihn
Was tun, wenn du junge Igel im Garten findest?
Sie brauchen nicht immer Hilfe
Was tun, wenn du junge Igel im Garten findest?
Luchs frisst Schafe – und die SVP bläst zur Jagd
In Röstis Heimat
Luchs frisst Schafe – und die SVP bläst zur Jagd
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen