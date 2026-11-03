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Erste Sichtung seit fünf Jahren
Forscher entdecken seltenen Glaskopffisch

Vor Kalifornien machen Forschende des Monterey Bay Aquarium Research Institute einen seltenen Fund. Erstmals seit über fünf Jahren sichten sie einen seltenen Glaskopffisch.
Publiziert: vor 1 Minute
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