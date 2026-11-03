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Tiere & Natur
Seltene Sichtung: Forscher entdecken Glaskopffisch in Kalifornien
Erste Sichtung seit fünf Jahren
Forscher entdecken seltenen Glaskopffisch
Vor Kalifornien machen Forschende des Monterey Bay Aquarium Research Institute einen seltenen Fund. Erstmals seit über fünf Jahren sichten sie einen seltenen Glaskopffisch.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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