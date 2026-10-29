Manche Hunde lernen Kommandos schnell, andere lassen sich nicht so leicht beeindrucken. Diese neun Rassen gelten als besonders eigenständig und stur. Wer mit ihnen lebt, braucht Geduld, Konsequenz und ein gutes Gespür für ihre Bedürfnisse.

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Ein Hund, der beim Rückruf lieber noch ein bisschen weiter schnüffelt oder ein Kommando gerne auch mal ignoriert, kann seine Halterinnen und Halter auf die Probe stellen. Dabei ist nicht jeder Hund, der schlecht gehorcht, automatisch gleich auch schlecht erzogen. Manche Rassen wurden über Generationen für Aufgaben gezüchtet, bei denen Selbstständigkeit und Eigeninitiative gefragt waren.

Genau das kann die Erziehung anspruchsvoller machen. Mit Geduld, positiver Verstärkung und ausreichend Beschäftigung lässt sich aber auch mit eigenständigen Hunden viel erreichen. Diese neun Rassen gelten als besonders willensstark.

1. Afghanischer Windhund: der unabhängige Abenteurer

Der Afghanische Windhund ist elegant, schnell und für seine Eigenständigkeit bekannt. Als ursprünglich für die Jagd gezüchteter Hund braucht er viel Bewegung und ausgedehnte Spaziergänge. Sein ausgeprägter Jagdtrieb kann dazu führen, dass er einer spannenden Fährte folgt, statt sofort auf den Rückruf zu reagieren.

Ein sicher eingezäunter Auslauf und ein früh aufgebautes Rückruftraining sind deshalb besonders wichtig.

2. Chow-Chow: lieber selbst entscheiden

Der Chow-Chow wirkt oft gelassen und würdevoll. Er ist intelligent, aber nicht unbedingt darauf aus, jeden Wunsch seines Menschen sofort zu erfüllen. Manche Tiere zeigen sich Fremden gegenüber reserviert und arbeiten lieber mit, wenn sie einen Sinn in einer Aufgabe erkennen.

Statt mit Druck zu versuchen, den Hund zu kontrollieren, sind klare Regeln, ruhiges Training und eine verlässliche Beziehung entscheidend.

3. Basenji: neugierig und jagdbegeistert

Der Basenji gilt als ursprüngliche Hunderasse mit ausgeprägtem Jagdinstinkt. Er ist aufmerksam, bewegungsfreudig und erkundet seine Umgebung gern selbstständig. Das macht ihn zu einem spannenden Begleiter, verlangt aber auch eine konsequente Erziehung.

Am besten beginnt das Training bereits im Welpenalter. Suchspiele, abwechslungsreiche Spaziergänge und kurze Lerneinheiten helfen, seine Neugier in die richtigen Bahnen zu lenken.

4. Bulldogge: gemütlich, aber nicht immer folgsam

Bulldoggen gelten häufig als gemütliche Hunde. Bei der Erziehung können sie allerdings durchaus ihren eigenen Kopf zeigen. Nicht jedes Kommando wird sofort ausgeführt, besonders wenn die Motivation fehlt.

Mit kurzen, spielerischen Trainingseinheiten und einer passenden Belohnung lässt sich viel erreichen. Wichtig ist zudem, auf das Gewicht zu achten und die Bewegung an die körperlichen Voraussetzungen des Hundes anzupassen.

5. Bloodhound: die Nase gibt den Ton an

Der Bloodhound, auch als Bluthund bekannt, ist für seinen aussergewöhnlichen Geruchssinn berühmt. Wird eine interessante Spur aufgenommen, kann die Umgebung schnell in den Hintergrund treten. Sein Verhalten ist dabei weniger Ausdruck von Trotz als vielmehr Folge seiner ursprünglichen Aufgabe als Fährtenhund.

Nasenarbeit und Suchspiele bieten ihm eine sinnvolle Beschäftigung. Bei Spaziergängen ist es wichtig, ihn so zu sichern, dass er nicht unkontrolliert einer Spur folgen kann.

6. Dackel: klein, mutig und eigenwillig

Dackel wurden für die Jagd gezüchtet und sollten selbstständig arbeiten können. Diese Eigenschaft ist bis heute bei vielen Tieren zu erkennen. Sie sind mutig, neugierig und können sehr hartnäckig sein, wenn sie etwas unbedingt wollen.

Eine liebevolle, konsequente Erziehung ist deshalb wichtig. Ausreichende Bewegung und geistige Beschäftigung gehören ebenso dazu wie klare Regeln im Alltag.

7. Beagle: eine spannende Fährte geht vor

Auch der Beagle wurde als Jagdhund gezüchtet. Seine Nase ist hervorragend, und eine interessante Spur kann ihn so sehr beschäftigen, dass er auf Zuruf nicht sofort reagiert.

Wer einen Beagle hält, sollte deshalb früh mit dem Rückruftraining beginnen und ihn mit Suchspielen und abwechslungsreichen Spaziergängen auslasten. Konsequenz ist wichtig, Strenge allein bringt dagegen wenig.

8. Pekinese: selbstbewusst trotz kleiner Grösse

Der Pekinese hat eine lange Geschichte als Begleithund chinesischer Herrscherhäuser. Er ist oft selbstbewusst und eigenständig. Dass er klein ist, bedeutet keineswegs, dass er sich automatisch leicht erziehen lässt.

Mit Geduld, klaren Regeln und positiver Verstärkung kann er lernen, was im Alltag von ihm erwartet wird. Dabei sollte das Training zu seinem Temperament passen und ihn nicht überfordern.

9. Welsh Terrier: temperamentvoller Jäger

Der Welsh Terrier ist lebhaft, neugierig und ursprünglich für die Jagd gezüchtet worden. Sein Temperament und sein Jagdtrieb können die Erziehung anspruchsvoll machen, wenn er draussen eine interessante Spur entdeckt.

Er braucht Bewegung, geistige Herausforderungen und eine verlässliche Führung. Mit abwechslungsreichem Training lässt sich seine Energie sinnvoll nutzen.

Sturheit ist nicht dasselbe wie Ungehorsam

Ob ein Hund ein Kommando ausführt, hängt nicht allein von seiner Rasse ab. Auch Charakter, Erfahrungen, Trainingsmethode und die jeweilige Situation spielen eine Rolle. Ein Hund, der draussen nicht reagiert, ist möglicherweise abgelenkt, überfordert oder hat den Rückruf noch nicht ausreichend gelernt.

Wichtig ist deshalb, die Bedürfnisse des Tieres zu verstehen und erwünschtes Verhalten konsequent zu belohnen. Mit Geduld und einem passenden Training können auch eigenständige Hunde zuverlässige Begleiter werden. Entscheidend ist nicht, wer sich durchsetzt, sondern wie Mensch und Hund lernen, miteinander zu arbeiten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.