DE
FR
Abonnieren

Schutz für Igel
Pro Natura kürt den Igel zum Tier des Jahres

Pro Natura hat den Igel zum Tier des Jahres 2026 gewählt. Die Naturschutzorganisation will mit der Wahl Politik und Privatpersonen zu mehr Umwelt- und Igelschutz animieren.
Publiziert: vor 56 Minuten
Kommentieren
Laut "Pro Natura" können Igel in der Schweiz auf eine grosse Fangemeinde zählen. Die Naturschutzorganisation wählt den Igel zum Tier des Jahres 2026.
Foto: STEFFEN SCHMIDT
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Igel gilt in der Schweiz seit 2022 als «potenziell gefährdet», wie Pro Natura am Montag mitteilte. Autos, Mähmaschinen und ein übermässiger Ordnungssinn können den Tieren zum Verhängnis werden. Dem auf Insekten spezialisierten Igel fehle es während des Jahres und vor allem im Winter zudem an Futter.

Igel in Gefahr

In der Schweiz sind Igel seit rund 20'000 Jahren heimisch. Ihren ursprünglichen Lebensraum in vielfältigen Landwirtschaftsgebieten haben sie seither fast vollständig verloren. In den Gärten und Parks von Dörfern und Städten hat der Igel ein neues Zuhause gefunden. Beim Igelschutz können alle mithelfen, so Pro Natura. Mit dem Projekt «Bonjour Nature» bietet die Naturschutzorganisation ab März 2026 schweizweite Unterstützung für diejenigen an, die ihre Gärten naturnah gestalten wollen.

Mehr zum Thema Tiere
Warum dieser Pariser Politiker plötzlich Werbung für Ratten macht
«Ist das Ratatouille?»
Warum ein Pariser Politiker plötzlich Werbung für Ratten macht
Stier attackiert Bauer in Graubünden und verletzt ihn
Mehrmals zu Boden geworfen
Stier attackiert Bauer in Graubünden und verletzt ihn
Was tun, wenn du junge Igel im Garten findest?
Sie brauchen nicht immer Hilfe
Was tun, wenn du junge Igel im Garten findest?
Luchs frisst Schafe – und die SVP bläst zur Jagd
In Röstis Heimat
Luchs frisst Schafe – und die SVP bläst zur Jagd
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen