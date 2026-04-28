Katzen sind die beliebtesten Haustiere der Schweiz. Der herzige Anblick der Stubentiger lässt einen schnell vergessen, wie viel deren Haltung eigentlich kostet. Wir klären auf:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Büsi kostet rund 20'000 Franken im Leben

Luxusartikel für Katzen können preislich nach oben keine Grenzen haben

In der Schweiz leben etwa 1,51 Millionen Katzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sonja Zaleski-Körner Redaktorin Verticals

In beinahe vier von zehn Schweizer Haushalten lebt heute ein Büsi: 2025 waren es laut Statista somit etwa 1,51 Millionen Katzen. Damit liegen die Fellnasen auf Platz eins der beliebtesten Haustiere der Schweiz, gefolgt von Hunden. So manch ein Haustierhalter wäre über die Summe überrascht, die jährlich für den Stubentiger draufgeht. Ausgaben für Futter und Haltung summieren sich, ganz abgesehen von den Tierarztkosten für Routinebehandlungen wie Impfungen.

Das erste Jahr mit neuem Büsi

Wer sich eine Katze zulegt, muss nicht nur den Anschaffungspreis für das Tier bezahlen, sondern auch die Kosten für Zubehör wie Halsband, Futternäpfe, Katzentoilette, Schlafplatz, Kratzbaum, Bürste, Transportbox und Spielzeug. Je nachdem, ob es sich um ein Tier aus dem Tierschutz, vom Bauernhof oder vom Züchter handelt, variiert der Preis für Katzen stark. Doch allein das Zubehör kostet laut dem Vergleichsdienst Comparis schon durchschnittlich 300 Franken, wenn man Katzenklappen und Sicherheitsnetze hinzurechnet.

Wichtig ist auch eine medizinische Grundbehandlung mit Impfungen, die sich im ersten Jahr mit der neuen Katze auf 180 Franken beläuft. Bei jungen Tieren kommt ausserdem noch eine Kastration oder Sterilisation hinzu, die zwischen 100 und 200 Franken kostet. Dadurch ist das erste Jahr mit dem vierbeinigen Freund besonders teuer. Mit dem Bedarf an Futter und Streu summiert es sich auf zwischen 1780 und 1880 Franken. Die Anschaffungskosten für die Katze sind da noch nicht mal drin.

Ein Büsi kostet etwa 20'000 Franken

Weitere Ausgaben, die regelmässig für den eigenen Stubentiger anfallen, gehen zum Beispiel für Futter, Katzenstreu und neue Spielzeuge drauf. Im Jahr kommen so laut Comparis 1200 Franken zusammen. Auch tierärztliche Standardbehandlungen wie Impfungen oder Entwurmung kosten durchschnittlich 110 Franken pro Jahr. Falls das Tier keine weitergehende medizinische Hilfe benötigt, die schnell teuer werden kann, kommen auf Katzenhalter jährlich circa 1310 Franken zu.

0:33 Neue Berechnungen zeigen: So teuer sind unsere Katzen wirklich

Bei einer Lebenserwartung von etwa 15 Jahren kostet das Büsi seinen Halter rund 20'000 Franken. Falls keine grösseren Eingriffe beim Tierarzt nötig werden. Dessen sollte man sich vor der Anschaffung bewusst sein.

Weitere Ausgaben und Luxusartikel

Falls für die Samtpfoten im Alltag oder Urlaub ein Tiersitter nötig ist, entstehen dadurch weitere Kosten für den Halter. Auch wer eine Versicherung für sein Büsi abschliesst, muss monatlich mit weiteren Ausgaben rechnen, die sich aber lohnen, falls das Tier zum Beispiel eines Tages operiert werden muss.

Kostspielig wird es, wenn man seinen Haustieren etwas Besonderes gönnen möchte. Zu diesen Luxusprodukten gehören deckenhohe Kratzbäume mit Hängematten, interaktive Spielzeuge, Premium-Katzenfutter, Luxus-Halsbänder oder Trinkbrunnen. Preislich gibt es nach oben fast keine Grenzen.

Fazit: Die Entscheidung, eine Katze ins Zuhause zu holen, sollte gut durchdacht sein. Doch wenn finanziell alles passt, ist so ein schnurrender Mitbewohner eine wunderbare Bereicherung, die unseren Alltag mit viel Charme, Schmusestunden und Freude bereichert.