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Gefährlicher Fehler
Warum du deine Katzen niemals küssen solltest

Viele Menschen drücken ihre Katze aus Zuneigung und geben ihr einen Kuss. Doch genau das kann riskant sein: Experten warnen, dass selbst scheinbar gesunde Katzen Krankheiten übertragen können – teilweise mit ernsthaften Folgen für den Menschen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Aktualisiert: 01.10.2026 um 12:41 Uhr
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Katzen kennen menschliche Küsse nicht als Liebeszeichen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Experten warnen: Katzenküsse können Stress und Gesundheitsrisiken verursachen
  • Unsichtbare Erreger wie Salmonellen und Toxoplasmose gefährden Menschen
  • Tollwut durch Katzenkontakt: Seltene Fälle, dennoch ernstzunehmend
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Eine süsse Katze auf dem Sofa, der Moment ist perfekt – und viele Menschen tun es automatisch: Sie nehmen ihr Tier in den Arm und küssen es.

Doch genau davor warnen Experten eindringlich.

Denn was für uns nach Zuneigung aussieht, kann für Katzen Stress bedeuten – und für Menschen sogar ein Gesundheitsrisiko.

Unsichtbare Gefahr im Katzenfell

Tierärzte und Zoologen betonen: Selbst Hauskatzen, die völlig gesund wirken, können Krankheitserreger übertragen.

Dazu gehören unter anderem:

  • Darmparasiten, die sich leicht auf Menschen übertragen
  • Pilzinfektionen, die oft unbemerkt bleiben
  • Bakterien wie Staphylokokken, die Entzündungen auslösen können
  • Salmonellen, die starke Magen-Darm-Erkrankungen verursachen
  • Katzenkratzkrankheit (Bartonella) mit Fieber und geschwollenen Lymphknoten
  • Toxoplasmose, besonders gefährlich für Schwangere

In seltenen Fällen droht sogar Tollwut. Viele dieser Erreger sind mit blossem Auge nicht erkennbar.

Verstehen Katzen überhaupt Küsse?

Die klare Antwort der Experten: Nein. Katzen kennen menschliche Küsse nicht als Liebeszeichen. Für sie ist das fremd oder manchmal sogar bedrohlich.

Zwar erkennen sie positive Stimmung und reagieren auf sanftes Streicheln, doch ein Gesicht, das sich plötzlich nähert, kann Stress auslösen. Im schlimmsten Fall reagieren Katzen darauf instinktiv – mit ihren Krallen oder einem Abwehrbiss.

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Was Katzen wirklich mögen

Zoologen sagen: Katzen zeigen ihre Zuneigung anders. Sie verstehen eher ein sanftes Streicheln am Kopf, ruhige Nähe und vertraute Routinen. Der menschliche Kuss gehört jedoch absolut nicht zu ihrer «Sprache».

Ein Katzenkuss ist nicht nötig

So süss die Geste auch gemeint ist – ein Kuss ist für Katzen weder notwendig noch natürlich. Und im ungünstigen Fall kann er sogar gesundheitliche Risiken mit sich bringen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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