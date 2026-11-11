Deine Katze benutzt plötzlich nicht mehr ihr Katzenklo? Dahinter steckt nicht unbedingt Trotz oder Ungehorsam. Manchmal liegt es schlicht daran, dass zu wenige Katzentoiletten vorhanden sind. Eine einfache Faustregel kann helfen, das Problem zu lösen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Die Katze pinkelt auf den Teppich, macht ihr Geschäft neben dem Katzenklo oder sucht sich plötzlich eine Ecke im Schlafzimmer? Für Katzenhalter ist das nicht nur unangenehm, sondern oft auch rätselhaft. Schliesslich steht die Katzentoilette doch bereit.

Was viele nicht wissen: Katzen haben ganz eigene Vorstellungen davon, wo sie ihr Geschäft verrichten möchten. Besonders in Haushalten mit mehreren Tieren kann es deshalb zu Problemen kommen.

Eine einfache Regel aus der Katzenhaltung soll helfen: die sogenannte N+1-Regel.

So funktioniert die N+1-Regel

Die Rechnung ist denkbar einfach. Das «N» steht für die Anzahl der Katzen im Haushalt. Dazu kommt eine zusätzliche Katzentoilette.

Das bedeutet:

Eine Katze braucht idealerweise zwei Katzenklos.

Bei zwei Katzen sollten drei Toiletten bereitstehen.

Leben drei Katzen zusammen, empfiehlt sich die Anschaffung von vier Katzenklos.

Warum so viele? Katzen sind territoriale Tiere und reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung. Besonders ihr ausgeprägter Geruchssinn spielt dabei eine wichtige Rolle.

Wenn mehrere Katzen dieselbe Toilette benutzen müssen, kann das Stress verursachen. Manche Tiere meiden ein Katzenklo, wenn es bereits von einer anderen Katze benutzt wurde oder sie sich dort nicht sicher fühlen.

Auch der Standort ist entscheidend

Ein zusätzliches Katzenklo allein löst allerdings nicht jedes Problem. Ebenso wichtig ist, wo die Toiletten stehen: Wer drei Katzenklos direkt nebeneinander im Badezimmer aufstellt, bietet den Tieren nicht unbedingt drei unabhängige Rückzugsmöglichkeiten. Besser ist es, die Toiletten an verschiedenen, gut zugänglichen Orten in der Wohnung zu verteilen. So können sich die Katzen aus dem Weg gehen.

Auch laute Waschmaschinen, häufig benutzte Durchgänge oder Plätze direkt neben dem Futternapf sind ungünstig. Katzen möchten ihr Geschäft möglichst ungestört erledigen. Besonders in Haushalten mit mehreren Katzen solltest du darauf achten, dass kein Tier den Zugang zur Toilette blockieren kann.

Sauberkeit ist mindestens genauso wichtig

Katzen gelten als besonders reinliche Tiere. Ein verschmutztes Katzenklo kann deshalb schnell zum Problem werden. Entferne Kot und Urinklumpen möglichst täglich und reinige die Toilette regelmässig gründlich. Auch die Wahl der Katzenstreu kann entscheidend sein. Manche Katzen mögen stark parfümierte Produkte nicht oder reagieren empfindlich auf einen Wechsel der Streusorte.

Zudem sollte das Katzenklo gross genug sein, damit sich das Tier bequem darin drehen und scharren kann. Viele Katzen bevorzugen offene Toiletten ohne Haube.

Nicht immer steckt ein Verhaltensproblem dahinter

Wichtig: Wenn deine Katze plötzlich ausserhalb der Toilette uriniert, solltest du nicht automatisch von Stress oder einem falschen Standort ausgehen.

Auch gesundheitliche Ursachen wie Blasenentzündungen, Harnsteine oder Schmerzen können dahinterstecken. Deshalb ist eine tierärztliche Abklärung wichtig, besonders wenn sich das Verhalten plötzlich verändert. Versucht die Katze wiederholt zu urinieren, ohne dass Urin kommt, ist das ein Notfall.

Die N+1-Regel ist also kein Wundermittel, aber eine sinnvolle Orientierungshilfe. Manchmal braucht es keine komplizierte Erziehung, sondern einfach ein zusätzliches Katzenklo am richtigen Ort. Und das kann dann sowohl deiner Katze als auch dir einiges an Ärger ersparen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.