Wie gut verstehen Hunde menschliche Gesten, wie lösen sie knifflige Aufgaben und wie gut können sie ihre Impulse kontrollieren? Forschende untersuchten 1002 Hunde aus 13 Rassegruppen. Besonders bei der Problemlösung fiel eine Rasse auf. Doch einen eindeutigen Sieger gibt es nicht.

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Hunde lernen Kommandos, erkennen unsere Stimmung und finden manchmal erstaunlich eigenständige Lösungen für alltägliche Probleme. Doch wie unterscheiden sich ihre Fähigkeiten je nach Rasse? Dieser Frage gingen Forschende der Universität Helsinki nach. Sie untersuchten 1002 Hunde und verglichen verschiedene kognitive Fähigkeiten, darunter das Verständnis menschlicher Gesten, die Impulskontrolle und das räumliche Problemlösen.

Die Ergebnisse zeigen: Zwischen den Rassen gibt es durchaus Unterschiede. Allerdings hängt es davon ab, welche Fähigkeit gerade getestet wird. Eine pauschale Rangliste der intelligentesten Hunde lässt sich daraus nicht ableiten.

Der Malinois punktet bei der Problemlösung

Besonders auffällig war der Belgische Schäferhund Malinois. Die Rasse schnitt bei Aufgaben zum räumlichen Problemlösen gut ab und zeigte Stärken darin, menschliche Signale zu verstehen.

Der Malinois ist bekannt für seine Energie, seine Lernfähigkeit und seinen Einsatz bei Polizei und Sicherheitsdiensten. Er wird häufig für anspruchsvolle Aufgaben ausgebildet, bei denen Konzentration, schnelle Reaktionen und die Zusammenarbeit mit Menschen gefragt sind.

Doch die Untersuchung zeigte auch eine andere Seite: Bei Tests zur Impulskontrolle gehörte der Malinois nicht zu den stärksten Rassen. Der Border Collie schnitt in diesem Bereich besser ab. Gute Leistungen bei einer Aufgabe bedeuten also nicht automatisch, dass ein Hund auch bei anderen Herausforderungen überlegen ist.

So wurden die Hunde getestet

Die Studie wurde im Dezember 2022 in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlicht. Die Forschenden werteten Ergebnisse standardisierter Tests aus, die zwischen 2016 und 2022 in Finnland durchgeführt worden waren.

In die Auswertung flossen Hunde aus 13 Rassegruppen ein, darunter auch Mischlinge. Die Tiere waren zwischen einem und acht Jahre alt. Untersucht wurden verschiedene Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Dabei mussten die Hunde beispielsweise zeigen, ob sie menschliche Gesten verstehen und einem Hinweis auf einen bestimmten Gegenstand folgen können. In einem anderen Test sollten sie einen Weg um ein Hindernis herum finden. Auch ihre Fähigkeit, einen Impuls zu unterdrücken, wurde geprüft.

Zusätzlich beobachteten die Forschenden, wie hartnäckig die Tiere bei einer unlösbaren Aufgabe blieben und ob sie sich dabei eher selbstständig durchkämpften oder den Kontakt zum Menschen suchten. Auch das Verhalten gegenüber fremden Menschen und in einer ungewohnten Umgebung wurde untersucht.

Auch Border Collie und Labrador überzeugen

Neben dem Malinois zeigten weitere Rassen in einzelnen Bereichen bemerkenswerte Leistungen. Der Border Collie schnitt bei der Impulskontrolle gut ab. Labrador Retriever zeigten Stärken beim Verstehen menschlicher Gesten. Auch der Shetland Sheepdog und der Australian Kelpie fielen in bestimmten Tests positiv auf.

Überraschend war, dass die Forschenden bei den Aufgaben zum Kurzzeitgedächtnis und logischen Schlussfolgern keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Rassen feststellten. Die Ergebnisse sprechen deshalb nicht dafür, dass eine bestimmte Rasse in sämtlichen Bereichen besonders intelligent ist.

Warum es nicht den einen intelligentesten Hund gibt

Die Fähigkeiten von Hunden sind vielfältig. Manche Tiere können menschliche Signale besonders gut deuten, andere lösen räumliche Aufgaben geschickt oder können ihre Impulse besser kontrollieren. Diese Unterschiede hängen auch damit zusammen, für welche Aufgaben verschiedene Rassen über Generationen gezüchtet wurden.

Gleichzeitig unterscheiden sich Hunde auch innerhalb derselben Rasse. Erfahrungen, Training, Sozialisation und das individuelle Temperament spielen ebenfalls eine Rolle. Die Studie untersuchte zudem nur 13 Rassegruppen und bildet damit nicht alle Hunderassen ab.

Für Hundehalterinnen und Hundehalter bedeutet das: Statt den eigenen Vierbeiner mit einer vermeintlichen Rangliste zu vergleichen, lohnt es sich, seine individuellen Stärken zu entdecken. Suchspiele, Nasenarbeit, kleine Denkaufgaben und Training mit Belohnungen bieten Möglichkeiten, den Hund geistig zu fordern.

Der Malinois mag bei bestimmten Aufgaben besonders gut abschneiden. Das macht ihn aber nicht automatisch zum besten Familienhund oder zum unkompliziertesten Begleiter. Entscheidend ist, ob seine Bedürfnisse zum Alltag seiner Menschen passen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.