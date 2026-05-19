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Kosten, Haltung, Platzbedarf – der ultimative Guide
Welches Haustier passt zu mir?

Haustiere sind beliebt. Wer ein Familienmitglied mit vier Beinen, Federn oder Flossen sucht, muss sich mit Fragen rund um die artgerechte Haltung und anfallende Kosten auseinandersetzen. In unserem Haustier-Guide findet ihr alles Wichtige im Überblick.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
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Welches Haustier passt wirklich zu deinem Alltag?

Darum gehts

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Nathalie Chiavacci

Haustiere gehören zur Familie. Doch nicht jedes Tier passt zu jedem Lebensstil. Die GlücksPost stellt in einer Artikel-Serie sieben Haustiere mit ihren Vor- und Nachteilen vor. Diese Steckbriefe fassen das Wichtigste für euch zusammen:

Katzen

Die europäische Hauskatze und die Strassenmischung sind die meistverbreiteten Katzenarten in der Schweiz.
Foto: Keystone

Haltung: Wohnungskatzen sollten zu zweit gehalten werden. Einige Rassen sind aktiver als andere.
Platzbedarf: Mindestens ein Zimmer pro Katze. Katzen mit Freigang müssen jederzeit rein und raus können.
Zeitaufwand: Katzen sind unabhängig, brauchen aber Zuwendung. Das bedeutet: tägliche Fütterung, Pflege und Beschäftigung.
Kosten: 800 bis 2000 Franken für eine Rassekatze, Tierheimkatzen kosten ca. 200 Franken. Erstausstattung (Katzentoilette, Kratzbaum, Transportbox, etc.) 400 bis 700 Franken. Monatliche Kosten: 120 bis 250 Franken.
Kinder: Katzen können sehr verschmust sein, aber sie brauchen Rückzugsmöglichkeiten.
Lebenserwartung: 10 bis 20 Jahre.
Allergien: Vor dem Kauf unbedingt testen!

Hunde

In der Schweiz leben rund eine halbe Million Hunde. Am beliebtesten sind Mischlinge, gefolgt von den Rassen Chihuahua, Labrador und Yorkshire Terrier.
Foto: IMAGO/Shotshop

Haltung: Hunde brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit, daher sind sie ungeeignet für Vollzeitberufstätige ohne Mitnahmemöglichkeit.
Platzbedarf: Anspruchslos, aber mit Rückzugsort im Haus oder in der Wohnung.
Zeitaufwand: Mehrere Stunden täglich Spazierengehen morgens, mittags, abends – bei jedem Wetter. Höchstens vier Stunden allein lassen.
Kosten: 500–4000 Franken für den Hund, 500–1300 Franken für Zubehör. Jährlich 1500–4000 Franken für Futter, Tierarzt, Ferienbetreuung (ca. 50 Franken pro Tag).
Kinder: Je nach Rasse familienfreundlich, Kleinkinder und Hunde nie unbeaufsichtigt lassen.
Lebenserwartung: 12–15 Jahre.
Allergien: Vor dem Kauf testen.

Kleine Nager

Kleinnager sind beliebt. Heute leben etwa 500'000 Kaninchen und Meerschweinchen in Schweizer Haushalten.
Foto: Shutterstock

Haltung: Gruppentiere, mindestens zu zweit halten.
Platzbedarf: Käfig mindestens 2 m², Aussengehege 4 m² (marder- und fuchssicher).
Zeitaufwand: 15 Minuten täglich fürs Füttern. Gehege 2x pro Woche reinigen (ca. eine Stunde).
Kosten: 45 bis 150 Franken pro Tier. Zubehör 500–1000 Franken, jährliche Kosten ca. 500–700 Franken. Tierarztkosten einkalkulieren.
Kinder: Keine Kuscheltiere, aber werden zahm und fressen aus der Hand.
Lebenserwartung: 6–10 Jahre.
Allergien: Vor dem Kauf testen.

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Schildkröten

In der Schweiz werden in mehr als 130’000 Haushalten Reptilien gehalten. Laut einer Untersuchung des Schweizerischen Tierschutzes lebt die Hälfte davon unter nicht artgerechten, tierquälerischen Bedingungen.
Foto: PKP

Haltung: Nur für Gartenbesitzer geeignet, da Schildkröten viel Sonnenlicht und frische Luft brauchen. Die Überwinterung erfordert Planung.
Platzbedarf: Von Innenterrarien wird abgeraten, freie Haltung in der Wohnung ist nicht artgerecht.
Zeitaufwand: Gering.
Kosten: Ein artgerechter Garten oder ein grosses Terrarium kostet schnell mehrere tausend Franken. Die Tiere selbst kosten 150–1000 Franken. Monatliche Futterkosten ca. 50 Franken. Adoption aus Auffangstationen empfohlen.
Kinder: Keine Streicheltiere, Stress durch Aufheben und Herumtragen.
Lebenserwartung: Überleben oft ihre Besitzer. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was nach dem Tod mit den Tieren geschehen soll.
Allergien: Unproblematisch.

Vögel

Für Einsteiger eignen sich: Wellensittiche, Kanarienvögel, Zebrafinken. Ruhige Vogelarten sind: Ziegensittiche, Bourkesittiche, Katharinasittiche und Prachtfinken. Stimmgewaltig sind: Keilschwanzsittiche, Mönchssitiche und Nymphensittiche.
Foto: Juniors Bildarchiv

Haltung: Vögel sind gesellige Tiere und sollten mindestens paarweise gehalten werden. Einzelhaltung von Papageien ist in der Schweiz verboten. Vögel sind tagaktiv und brauchen einen hellen Standort.
Platzbedarf: Der Käfig sollte mindestens doppelt so breit sein wie die Flügelspannweite der Tiere.
Zeitaufwand: 5 bis 10 Minuten täglich fürs Füttern und Saubermachen. Vögel brauchen regelmässige Freiflüge und eine Badegelegenheit.
Kosten: 60 bis 250 Franken pro Tier (Papageien sind teurer). 1000 bis 5000 Franken für Zubehör wie Käfig, Sand, Futter- und Wasserbehälter. Jährliche Kosten: 500 bis 700 Franken.
Kinder: Wellensittiche und Nymphensittiche können zahm werden und sind gut für Familien geeignet.
Lebenserwartung: Je nach Art 10 bis 15 Jahre, Papageien sogar bis zu 80 Jahre.
Allergien: Vor dem Kauf abklären.

Fische

Fische können je nach Art im tropischen Aquarium, im Kaltwasseraquarium oder in einem Meerwasseraquarium gehalten werden.
Foto: Shutterstock

Haltung: Grundsätzlich für alle geeignet, aber je nach Art mit unterschiedlichen Anforderungen. Einsteigern werden Guppys oder Platys empfohlen. Bei Meerwasserfischen oder grossen Arten ist Fachwissen nötig.
Platzbedarf: Ein Einsteigeraquarium fasst ca. 100 Liter Wasser und hat die Masse 80 × 40 × 40 cm.
Zeitaufwand: 5 bis 10 Minuten täglich fürs Füttern, kleine Reinigungsarbeiten und Pflanzenpflege. Alle zwei Wochen eine Stunde für den Wasserwechsel.
Kosten: 2 bis 10 Franken pro Fisch. Rund 1000 Franken für Zubehör (Aquarium, Filter, Heizung, Pflanzen etc.). Jährliche Kosten: ca. 500 Franken.
Kinder: Fische sind ideal für Familien, die Tiere lieber beobachten als anfassen.
Lebenserwartung: Artabhängig – Guppys ca. 2–3 Jahre, Goldfische bis zu 25 Jahre.
Allergien: Unproblematisch.

Ratten

Ratten wurden erst in den letzten gut 50 Jahren salonfähig. In Schweizer Haushalten leben rund 170'000 Kleinnager. Dazu gehören neben Farbratten auch Hamster und Mäuse.
Foto: Shutterstock

Haltung: Dämmerungs- und nachtaktiv, daher gut für Berufstätige. Sehr soziale Tiere, mindestens zu zweit halten.
Platzbedarf: Käfig mit mehreren Etagen oder mehreren Quadratmetern Fläche.
Zeitaufwand: 5–10 Minuten täglich fürs Füttern, eine Stunde wöchentlich für Reinigung. Regelmässige Freilaufzeit einplanen.
Kosten: Bis 50 Franken pro Tier (kastrierte Männchen ab 120 Franken). Zubehör 500–1000 Franken, jährliche Kosten ca. 400 Franken. Häufige Tumorerkrankungen, OPs kosten 100–300 Franken.
Kinder: Neugierig und lernfähig, für geduldige Kinder gut geeignet.
Lebenserwartung: 2–3 Jahre.
Allergien: Vor dem Kauf testen.

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