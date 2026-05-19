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Haustiere gehören zur Familie. Doch nicht jedes Tier passt zu jedem Lebensstil. Die GlücksPost stellt in einer Artikel-Serie sieben Haustiere mit ihren Vor- und Nachteilen vor. Diese Steckbriefe fassen das Wichtigste für euch zusammen:

Katzen

Haltung: Wohnungskatzen sollten zu zweit gehalten werden. Einige Rassen sind aktiver als andere.

Platzbedarf: Mindestens ein Zimmer pro Katze. Katzen mit Freigang müssen jederzeit rein und raus können.

Zeitaufwand: Katzen sind unabhängig, brauchen aber Zuwendung. Das bedeutet: tägliche Fütterung, Pflege und Beschäftigung.

Kosten: 800 bis 2000 Franken für eine Rassekatze, Tierheimkatzen kosten ca. 200 Franken. Erstausstattung (Katzentoilette, Kratzbaum, Transportbox, etc.) 400 bis 700 Franken. Monatliche Kosten: 120 bis 250 Franken.

Kinder: Katzen können sehr verschmust sein, aber sie brauchen Rückzugsmöglichkeiten.

Lebenserwartung: 10 bis 20 Jahre.

Allergien: Vor dem Kauf unbedingt testen!

Hunde

Haltung: Hunde brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit, daher sind sie ungeeignet für Vollzeitberufstätige ohne Mitnahmemöglichkeit.

Platzbedarf: Anspruchslos, aber mit Rückzugsort im Haus oder in der Wohnung.

Zeitaufwand: Mehrere Stunden täglich Spazierengehen morgens, mittags, abends – bei jedem Wetter. Höchstens vier Stunden allein lassen.

Kosten: 500–4000 Franken für den Hund, 500–1300 Franken für Zubehör. Jährlich 1500–4000 Franken für Futter, Tierarzt, Ferienbetreuung (ca. 50 Franken pro Tag).

Kinder: Je nach Rasse familienfreundlich, Kleinkinder und Hunde nie unbeaufsichtigt lassen.

Lebenserwartung: 12–15 Jahre.

Allergien: Vor dem Kauf testen.

Kleine Nager

Haltung: Gruppentiere, mindestens zu zweit halten.

Platzbedarf: Käfig mindestens 2 m², Aussengehege 4 m² (marder- und fuchssicher).

Zeitaufwand: 15 Minuten täglich fürs Füttern. Gehege 2x pro Woche reinigen (ca. eine Stunde).

Kosten: 45 bis 150 Franken pro Tier. Zubehör 500–1000 Franken, jährliche Kosten ca. 500–700 Franken. Tierarztkosten einkalkulieren.

Kinder: Keine Kuscheltiere, aber werden zahm und fressen aus der Hand.

Lebenserwartung: 6–10 Jahre.

Allergien: Vor dem Kauf testen.

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Schildkröten

Haltung: Nur für Gartenbesitzer geeignet, da Schildkröten viel Sonnenlicht und frische Luft brauchen. Die Überwinterung erfordert Planung.

Platzbedarf: Von Innenterrarien wird abgeraten, freie Haltung in der Wohnung ist nicht artgerecht.

Zeitaufwand: Gering.

Kosten: Ein artgerechter Garten oder ein grosses Terrarium kostet schnell mehrere tausend Franken. Die Tiere selbst kosten 150–1000 Franken. Monatliche Futterkosten ca. 50 Franken. Adoption aus Auffangstationen empfohlen.

Kinder: Keine Streicheltiere, Stress durch Aufheben und Herumtragen.

Lebenserwartung: Überleben oft ihre Besitzer. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was nach dem Tod mit den Tieren geschehen soll.

Allergien: Unproblematisch.

Vögel

Haltung: Vögel sind gesellige Tiere und sollten mindestens paarweise gehalten werden. Einzelhaltung von Papageien ist in der Schweiz verboten. Vögel sind tagaktiv und brauchen einen hellen Standort.

Platzbedarf: Der Käfig sollte mindestens doppelt so breit sein wie die Flügelspannweite der Tiere.

Zeitaufwand: 5 bis 10 Minuten täglich fürs Füttern und Saubermachen. Vögel brauchen regelmässige Freiflüge und eine Badegelegenheit.

Kosten: 60 bis 250 Franken pro Tier (Papageien sind teurer). 1000 bis 5000 Franken für Zubehör wie Käfig, Sand, Futter- und Wasserbehälter. Jährliche Kosten: 500 bis 700 Franken.

Kinder: Wellensittiche und Nymphensittiche können zahm werden und sind gut für Familien geeignet.

Lebenserwartung: Je nach Art 10 bis 15 Jahre, Papageien sogar bis zu 80 Jahre.

Allergien: Vor dem Kauf abklären.

Fische

Haltung: Grundsätzlich für alle geeignet, aber je nach Art mit unterschiedlichen Anforderungen. Einsteigern werden Guppys oder Platys empfohlen. Bei Meerwasserfischen oder grossen Arten ist Fachwissen nötig.

Platzbedarf: Ein Einsteigeraquarium fasst ca. 100 Liter Wasser und hat die Masse 80 × 40 × 40 cm.

Zeitaufwand: 5 bis 10 Minuten täglich fürs Füttern, kleine Reinigungsarbeiten und Pflanzenpflege. Alle zwei Wochen eine Stunde für den Wasserwechsel.

Kosten: 2 bis 10 Franken pro Fisch. Rund 1000 Franken für Zubehör (Aquarium, Filter, Heizung, Pflanzen etc.). Jährliche Kosten: ca. 500 Franken.

Kinder: Fische sind ideal für Familien, die Tiere lieber beobachten als anfassen.

Lebenserwartung: Artabhängig – Guppys ca. 2–3 Jahre, Goldfische bis zu 25 Jahre.

Allergien: Unproblematisch.

Ratten

Haltung: Dämmerungs- und nachtaktiv, daher gut für Berufstätige. Sehr soziale Tiere, mindestens zu zweit halten.

Platzbedarf: Käfig mit mehreren Etagen oder mehreren Quadratmetern Fläche.

Zeitaufwand: 5–10 Minuten täglich fürs Füttern, eine Stunde wöchentlich für Reinigung. Regelmässige Freilaufzeit einplanen.

Kosten: Bis 50 Franken pro Tier (kastrierte Männchen ab 120 Franken). Zubehör 500–1000 Franken, jährliche Kosten ca. 400 Franken. Häufige Tumorerkrankungen, OPs kosten 100–300 Franken.

Kinder: Neugierig und lernfähig, für geduldige Kinder gut geeignet.

Lebenserwartung: 2–3 Jahre.

Allergien: Vor dem Kauf testen.