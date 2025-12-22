Achtung, akute Gute-Laune-Gefahr: Kakadu Jackson ist der wohl coolste Vogel im Netz. Er tanzt, singt, wippt, steppt und macht Quatsch – vor über 606'000 Fans auf Instagram. Sogar die Alexa-Musikbox hört auf ihn. Und ja: Wir sind schockverliebt.

Tierisch gut: Kakadu Jackson tanzt sich viral – und direkt in die Herzen seiner Follower

Darum gehts Kakadu Jackson tanzt sich viral in die Herzen seiner Follower

Seinen lustigen Spässen hat folgen auf Instagram über 606'000 Menschen

Manche Tiere werden einfach über Nacht zu Internet-Stars – so wie Jackson, der weisse Kakadu. Auf Instagram, Tiktok und Youtube sorgt der gefiederte Entertainer unter dem Namen «jackson_huhniverses» derzeit für Furore. Die Clips zeigen den lustigen Vogel in verschiedenen Situationen: Mal tanzt er zu Musik, mal macht er lustige Grimassen oder spielt seiner Besitzerin Streiche, die garantiert gute Laune verbreiten. Er versucht sich sogar in Breakdance, kann Headbangen oder Breakdancen bedient die Musikbox Alexa, um sich in Tanzlaune zu versetzen. Dies zum Leid seiner Besitzerin auch mitten in der Nacht.

Seine Fans lieben vor allem, wie beweglich und expressiv der Vogel ist. Manche vergleichen ihn sogar mit menschlichen Tänzern, denn er passt seinen Tanzstil klar der Musik an: Ob Hip-Hop oder Stepptanz, Jackson ist von ganzem (Vogel-)Herzen dabei.

Jackson ist ein typischer Kakadu, eine Papageienart, die für ihre Intelligenz und Spielfreude bekannt ist. Dass er offenbar ein Faible für Musik hat und sehr passend im Rhythmus wippt, passt genau ins Bild: Wissenschaftler haben schon mehrfach untersucht, dass Kakadus und andere Papageien durchaus ein grosses Taktgefühl besitzen können.

Die Videos, die gerade viral gehen, stammen von Jacksons charmanter und auch sehr musikalischen Besitzerin, die die ihren gefiederten Schatz, seine Streiche und Tänzereien, liebevoll in Szene setzt: Sie spielt ihm auf Gitarre vor, singt Lieder für ihn und versucht manchmal auch, etwas Erziehungsarbeit zu leisten, dies wohl oft vergeblich, wie hier zu sehen:

Wer die kurzen Clips anschaut, merkt schnell: Jackson ist nicht nur ein hübscher Vogel – er hat auch jede Menge Charme und Persönlichkeit, und genau damit tanzt er sich in unser aller Herzen und bringt seine Follower herzhaft zum Lachen.

Sein herzhaftes «Good Morning» kann man sich inzwischen sogar als Weckton fürs Handy laden.

Falls du also einen schlechten Tag hast oder einfach nur lachen willst, solltest du Jackson folgen. Denn der herzige Kakadu zeigt Charisma, Rhythmus und jede Menge freche Personality. Wir tippen: Da kommt noch viel mehr gefiederte Viral-Power auf uns zu!

Falls du nun auch einen lustigen Kakadu möchtest

Kakadus gelten als extrem intelligent und verspielt, was sie zu echten Entertainern macht. Gleichzeitig sind sie sehr soziale Tiere mit hohen Ansprüchen: Sie brauchen viel Aufmerksamkeit, Beschäftigung und Platz. Wer einen Kakadu hält, übernimmt zudem eine langfristige Verantwortung – die Vögel können bis zu 60 Jahre alt werden und sind somit praktisch lebenslange Begleiter, also sollte man bitte, was auch bei allen anderen Haustieren gilt, von Spontananschaffungen absehen!