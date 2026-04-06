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Eine Studie zeigt
Haustiere machen Familien unglücklicher

Der positive Einfluss von Haustieren auf das Wohlbefinden von Menschen wird einer Studie zufolge überschätzt. Familien sind mit Tieren sogar unglücklicher, wie eine Untersuchung zeigt.
Publiziert: vor 5 Minuten
|
Aktualisiert: 02.04.2026 um 16:19 Uhr
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Neue Studie: Familien mit Haustieren sind unzufriedener als ohne.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Singlemänner mit Hunden sind glücklicher als ohne Haustiere
  • Familien mit Haustieren sind unzufriedener als ohne
  • Singlemänner mit Hunden: Zufriedenheit 7,71 Punkte, Frauen mit Katzen: 6,85 Punkte
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Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bei Single-Männern tragen Hunde hingegen zum Glücksgefühl bei, wie aus der Untersuchung für den Glücksatlas in München auf Grundlage von Daten des sozio-ökonomischen Panels hervorgeht. Insgesamt erreichen Tierhalter auf einer Glücks-Skala von null bis zehn einen Wert von 7,34 Punkten und Menschen ohne Haustiere 7,38 Punkte.

Haustiere machen einer Studie zufolge weniger glücklich als bisher angenommen. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY

Familien mit Haustieren weniger zufrieden

Besonders Familien mit Tieren sind mit 7,40 Punkten unzufriedener als Familien ohne Haustiere mit 7,65 Punkten. Generell gilt, dass die Halter desto unzufriedener sind, je grösser die Tiere sind. Hunde, Katzen und Pferde schneiden schlecht ab, was am grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand für die Tiere liegt. Gerade mit den Aufgaben im Haushalt sind diese Familien unzufriedener. Anders sieht es bei Kleintieren wie Meerschweinchen und Kaninchen aus, weil sie eine geringere Belastung darstellen.

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Auch alleinstehende Männer und Frauen mit Tieren sind im Allgemeinen unglücklicher. 

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Hunde steigern Glück bei Single-Männern

Singlemänner mit Hunden bilden eine Ausnahme, die mit 7,71 Punkten eine klar höhere Lebenszufriedenheit aufweisen als Alleinstehende ohne Haustiere mit 7,23 Punkten. Sie fühlen sich weniger isoliert und haben mehr soziale Kontakte. Alleinstehende Frauen mit Katzen sind mit 6,85 Punkten am unzufriedensten. Sie machen sich generell zu viele Sorgen und Ängste.

Bei Single-Männern tragen Hunde zum Glücksgefühl bei.

Bei Paaren bleibt die Zufriedenheit mit und ohne Haustiere laut der von dem Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg geleiteten Studie meist unverändert. Eine Ausnahme ist die Phase der Familiengründung, in der ein Hund die Zufriedenheit eines jungen Paars signifikant hebt. Die Zufriedenheit steigt hier von 7,50 auf 7,77 Punkte. Das Glück wird dann nur noch übertroffen, wenn das erste Kind kommt.

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