Valeska Jansen

Warum neu kaufen, wenn eine Jacke Vergangenheit besitzt? Rhytm, der seinen richtigen Namen anonym halten will, verwandelt «Lieblings»-Jeans- und Lederjacken in bemalte Einzelstücke. Vor sieben Jahren nimmt die Geschichte in Berlin ihren Anfang. Der Künstler (46) begegnet Kristina (32). Aus dem Treffen wächst ein kreatives Projekt, daraus ein Label. «Heute gibt es extrem teure High Fashion oder banalen Mainstream», sagt Rhytm. «Mir fehlt die Welt dazwischen.»

Neues Leben für alte Erinnerungsstücke

Rhytm studiert Kunst und Design in Zürich und absolviert Praktika als Theatermaler. Der Bieler mit schweizerisch-italienischer Mutter und ivorischem Vater baut sich, als freie Stellen ausbleiben, eine künstlerische Existenz in Zürich auf. Seit 15 Jahren arbeitet er dort, seit sechs Jahren auf Textilien. Seine Kundschaft sucht keine saisonale Neuheit, sondern Kleidung mit eigener Bildsprache. Jede Jacke trägt Spuren ihres früheren Lebens mit sich. Rhytm macht daraus kein nostalgisches Souvenir, sondern ein neues, tragbares Original. Jeans und Leder dienen ihm als Grundmaterial. Er grundiert jede Jacke mehrfach, erhitzt die Oberfläche, skizziert Motive mit Fineliner und bemalt sie von Hand. Kaschmir und Elastan scheiden aus; ihre Struktur verträgt den Prozess nicht. Oversize-Schnitte der Neunziger liefern die bevorzugte Silhouette.

Johan Manzambi als Testimonial

Eine Bemalung auf einer mitgebrachten Jacke kostet ab 350 Franken, inklusive Jacke ab 500 Franken. Nachhaltigkeit prägt die Produktion. Rhytm bezieht Ware über Händler mit kleinen Auflagen und gestaltet getragene Lieblingsstücke neu. Für Aufträge gelten klare Grenzen: keine rassistischen, sexistischen oder gewaltverherrlichenden Botschaften. «Es steht mein Name darauf.» Fashion-Events in Düsseldorf und der Schweiz sowie Kooperationen mit Jelmoli und der Avery Boutique in Zürich schaffen Reichweite. Der bisher sichtbarste Moment folgt mit Nationalspieler Johan Manzambi: Am Zürcher Turbinenplatz überreicht Rhytm ihm ein eigens gestaltetes Exemplar. Das Video wird breit geteilt, SRF, RTS und Blick berichten. Eine Jacke wird zur mobilen Leinwand und Upcycling zum sichbaren Gegenentwurf zur Wegwerfmode.