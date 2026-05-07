Jeden Tag greifen wir zur Bürste – aber wie oft waschen wir sie? Zwischen den Borsten sammeln sich Haare, Talg und Produktreste. Wer die Bürste nie reinigt, verteilt all das wieder im frisch gewaschenen Haar.

Valeska Jansen

Rein rechnerisch landet bei täglichem Bürsten jeder Stylingtag in der Bürste: Produktreste lagern sich auf Borsten und Bürstenbett ab, mischen sich mit Staub und Hautschüppchen und bilden einen grauen Film. Mit jedem Strich geht dieser Mix zurück auf Kopfhaut und Haar – ein Bakterien- und Fettcocktail, der die Längen stumpf und den Ansatz schneller nachfetten lässt. Viele Expert:innen empfehlen daher: Haare alle paar Tage aus der Bürste entfernen, etwa einmal im Monat eine Grundreinigung, bei viel Styling oder sehr fettigem Haar auch öfter.

Step-by-Step: So wird der Strähl wieder frisch

1. Haare entfernen Zuerst alle sichtbaren Haare herauszupfen – mit den Fingern, einem feinen Kamm oder einer Pinzette. Stark verhedderte Büschel könnt ihr vorsichtig mit einer Schere durchschneiden, dann lassen sie sich leichter lösen.

2. Material checken Wie ihr weiter vorgeht, hängt vom Material deiner Bürste ab:

Holz- / Naturborsten (z. B. Wildschwein):

Nur kurz in lauwarmem Wasser mit etwas mildem Shampoo schwenken, nicht einweichen.

Mit einer alten Zahnbürste zwischen den Borsten und am Bürstenbett vorsichtig Schmutz lösen.

Anschliessend mit klarem Wasser abspülen, abtupfen und mit den Borsten nach unten auf ein Handtuch legen, bis alles vollständig trocken ist.

Den Holzgriff zum Schluss mit ein paar Tropfen Öl (z. B. Oliven- oder Jojobaöl) einreiben, damit er geschmeidig bleibt.

Kunststoff / synthetische Borsten:

Unkompliziert: In eine Schale mit warmem Wasser plus mildem Shampoo oder etwas Seife legen, 10–15 Minuten einweichen, mit Zahnbürste oder Bürstenreiniger nacharbeiten.

Danach gründlich abspülen und mit den Borsten nach unten an der Luft trocknen lassen – bitte nicht auf der Heizung oder mit dem Föhn, sonst kann sich das Material verformen.

Viele Modelle lassen sich laut Experten sogar im Geschirrspüler im Besteckkorb reinigen – aber nur, wenn der Hersteller höhere Temperaturen ausdrücklich erlaubt.

Bei einem Plastikstamm solltest du die Haare entfernen, dann mit Glasreiniger oder etwas Seife auf einem Tuch abwischen, kurz abspülen und trocknen. Mit ein bisschen Routine dauert die Aktion keine zehn Minuten und sorgt dafür, dass deine Bürste nicht zur heimlichen Fett- und Staubschleuder wird, sondern wirklich das tut, was sie soll: saubere, gepflegte Haare durchbürsten, nicht wieder verschmutzen.